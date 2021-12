Palermo Chico la zona más exclusiva de Buenos Aires.

En contramano de lo que ocurre en el mercado de inmuebles, no sólo se mantienen los valores sino que hay poca oferta de casas a la venta en la zona más exclusiva de Buenos Aires. A cuánto se vende la más cara y cuál es el valor del metro cuadrado promedio

Barrio Parque conocida mundialmente como Palermo Chico es la zona más exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. Por encima de Puerto Madero, el valor del metro cuadrado (m2) a estrenar en este barrio tiene un precio promedio de u$s 10.000. Sus casonas, emplazadas entre calles arboladas, son verdaderas reliquias. Pero, a diferencia de la realidad del mercado, en el que las propiedades a la venta exceden la demanda, hay poco stock disponible en oferta, con precios entre u$s 1,5 millones y u$s 5 millones.

«En el segmento residencial de inmuebles usados hay dos fuentes de valor. Uno es la oferta y la demanda, que es para los departamentos usados entre medianeras, porque son commodities, es decir, bienes casi iguales unos a otros. Es en ese segmento donde está la sobreoferta», explica Fabián Achával, dueño de Achával Propiedades.

Pero, en Barrio Parque, la realidad es otra. «Es una zona muy exclusiva. Lo que opera no es la oferta y la demanda, sino la escasez. Existe muy poca oferta. Sólo hay 26 casas a la venta, de un total cercano a las 80», remarca.

Palermo Chico la zona más cara de Buenos Aires.

«Todo el mundo está esperando para entrar a este segmento. Se hacen realmente muy pocas operaciones», agrega.

Pero, a diferencia del mercado de real estate, que en lo que va del año acumula una baja de valores de publicación de entre 7% y 15,5% (desde el máximo de 2019) los precios en Barrio Parque resisten esa desaceleración.

«Los propietarios pueden esperar. No están urgidos en vender. En general, tienen muchos inmuebles. Suelen vivir ahí y no tienen apuro para irse de la zona. Es un segmento antisísmico», define el broker inmobiliario, que opera en la zona.

Si bien los precios de las publicaciones bajaron debido a la retasación de muchos de los inmuebles, desde el sector, explican que la baja se evidencia aún más a la hora de cerrar operaciones: los números llegan a achicarse hasta un 35 por ciento.

«Los clientes que están interesados en la zona suelen pedir descuentos. Pero saben que es un segmento súper premium y que, muchas veces, las rebajas no son convalidadas por sus dueños», explica Achával.

Una casona en la calle Mariscal Ramón Castilla al 3000, con tres plantas, 700 m2 totales (100 son al aire libre) con seis dormitorios, cinco baños y amenities (sauna, jacuzzi y piscina) tiene un valor a la venta de u$s 4 millones.

A pocos metros, sobre la misma cuadra, una casa con 334 m2, cinco ambientes y dos cocheras, además de un enorme jardín con pileta de natación, se ofrece por u$s 2,8 millones.

Entre las unidades a estrenar, se destacan los nuevos emprendimientos de lujo que se están construyendo en la zona.

Line Ocampo promete ser el edificio más exclusivo de Capital. La obra, que arrancó en enero de este año, ya tiene el 55% del edificio vendido. Las unidades, de espacios amplios y diseños exclusivos, tienen un valor que arranca en los u$s 800.000 y llegan hasta los u$s 2 millones.

La torre, ubicada en Ortíz de Ocampo al 3100, tendrá nueve pisos, tres subsuelos y 117 unidades. «Son departamentos pero con la impronta de una casa. Van desde los 150 m2, en el caso de las más chicas, que tienen dos dormitorios con dependencia, hasta los 750 m2», explicó Gabriela Golszer, de Ocampo Propiedades, firma que comercializa el edificio.

Links interesantes para hacer Turismo en Palermo Ciudad de Buenos Aires