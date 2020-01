Palermo Hollywood el Barrio que nunca duerme.

Palermo Hollywood es un área conocida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comprende un sector del barrio de Palermo delimitado por las avenidas Juan Bautista Justo, Córdoba, Dorrego y Santa Fe.









Este sector del barrio porteño de Palermo, aunque ubicado más allá del arroyo Maldonado, en lo que fuera originalmente el Partido de Belgrano, ha sido denominado de esta manera por la concentración desde principios del siglo XXI de productoras televisivas, canales de televisión y posproductoras de cine y televisión.

Como llegar a Palermo Hollywood:

Líneas de Colectivo o Buses: 15, 29, 34, 35, 39, 41, 55, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 108, 111, 118, 128, 152, 160, 161 y 166.

Subterráneo o Metro: línea D, Estación Palermo.

Tren: línea Metropolitano (ex San Martín) Estación Palermo

Se trata de un barrio tradicional -su hito institucional es el centenario Club Atlético Palermo- surgido en el intersticio interurbano entre la vieja ciudad de Buenos Aires y el pueblo de Belgrano en tiempos de la Gran Inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX. Algunos caracterizados vecinos, como Charly García, rebautizaron el barrio como Palermo Bagdad.

Palermo Hollywood es un fenómeno inmobiliario y comercial que debe su nombre a que en el sector hay productoras y un canal de TV. Hay bares, restaurantes y buenas librerías.

El Barrio de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los más extensos: es residencial, tiene edificios imponentes, casas pintorescas modernas o recicladas, importantes avenidas, calles empedradas y arboladas. Está subdividido en diferentes barrios (no oficiales) como Palermo Hollywood.

Palermo Hollywood surgió a partir de la instalación del canal de televisión América en la calle Fitz Roy al 1650. El hecho fue imitado por diversos estudios de televisión, compañías productoras y postproductoras de televisión y cine y emisoras radiofónicas.

Ese es el motivo que originó que la zona comprendida entre cuatro importantes avenidas del barrio de Palermo (Juan B. Justo, Córdoba, Dorrego y Santa Fe) fuera bautizada con el nombre «Palermo Hollywood». Al cobrar relevancia y notoriedad, la zona se fue poblando de bares y restaurantes de la más variada oferta gastronómica. No es extraño ver sentarse en sus mesas a actores y periodistas o ser atendidos por futuras estrellas de televisión que trabajan como meseros buscando establecer una conexión con algún productor o miembro de la fauna televisiva.

Este mini barrio también se caracteriza por su agitada vida nocturna: a los bares se les suman discos de moda y teatros independientes. Por eso es preferido por los jóvenes, porque tanto de día como de noche tiene diversas opciones de entretenimiento.

No es oficialmente reconocido como uno de los 48 barrios porteños.

Los Restaurantes de Palermo. Palermo Hollywood cuenta con numerosos restaurantes de precios baratos y medios y muy altos. En general, los locales gastronómicos de la zona muestran una dedicación especial por el diseño y la decoración de sus restaurantes. Muchos jóvenes chefs vienen a Palermo Hollywood para abrir su restaurante.

El vecino en contra de Palermo Hollywood y de Palermo

En la Audiencia Pública del 11 de diciembre de 2006 celebrada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Arq. Marcelo Pazos sostuvo que Palermo Hollywood no es «ni Hollywood ni Palermo» y que las tierras que jurisdiccionalmente habían correspondido al Partido de Belgrano y no a la de la ciudad de Buenos Aires al momento de su federalización debían incluirse en la comuna XIII -Belgrano- y no en la XIV -Palermo-.

