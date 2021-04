La jornada de los Oscar:

Ganadores de 93° Premios Oscar

Los instantes más importantes de la 93° edición de los galardones entregados por la Academia a las mejores producciones cinematográficas.



La siguiente es la lista completa de ganadores:

Muy, pero muy linda película. Me encanto el suave soundtruck a veces puesto de manera improvisada, el leve sonido del piano ambientaba la película de una manera perfecta. Como era de esperarse la actuación de Frances McDormand fue simplemente increíble, daba una dirección adecuada a la película, como si su papel la hubiese interpretado otra mujer no hubiera sido igual, no hubiera tenido el mismo impacto. Me pareció hermosa la escena del poema, al punto de emocionarme y calmarme a la voz, como si un sentimiento de esperanza acompañara a la película. El final lo sentí un poco pobre, tal vez esperaba al menos una o dos escenas mas que dieran un desenlace mas impactante a la película. Pero en general el final estuvo bien, mostrando como vuelvo al lugar donde fue feliz sabiendo que aun había felicidad allí, simplemente al caminar en su suelo. Hermosa película, la disfrute completamente.

– Mejor película: “Nomadland”, de Chloé Zhao.

– Mejor Dirección: Chloé Zhao (“Nomadland”).

– Mejor Actriz Protagonista: Frances McDormand (“Nomadland”).

– Mejor Actor Protagonista: Anthony Hopkins (“El padre”).

– Mejor Actriz de Reparto: Yuh-Jung Youn (“Minari”).

– Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya (“Judas y el mesías negro”).

– Mejor Guion Original: Emerald Fennell por “Hermosa venganza”.

– Mejor Guion Adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller por “El padre”.

– Mejor cinematografía: Erik Messerschmidt (“Mank”).

– Mejor edición: Mikkel E.G. Nielsen (“El sonido del metal”).

– Mejor diseño de producción: Donald Graham Burt y Jan Pascale por “Mank”.

– Mejor diseño de vestuario: Ann Roth por “La madre del blues”.

– Mejor Sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés Navarrete y Phillip Bladh por “El sonido del metal”.

– Mejor maquillaje y peluquería: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson por “La madre del blues”.

– Mejor Banda de sonido: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por “Soul”.

– Mejor Canción original: “Fight for You” de “Judas y el mesías negro” – H.E.R., D’Mile y Tiara Thomas.

– Mejores Efectos visuales: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Soctt R. Fisher por “Tenet”.

– Mejor Largometraje Documental: “Mi maestro el pulpo”, de Pippa Ehrlich y James Reed.

– Mejor Cortometraje Documental: “Colette”, de Anthony Giacchino y Alice Doyard.

– Mejor largometraje animado: “Soul”, de Pete Docter y Kemp Powers.

– Mejor corto animado: “If Anything Happens I Love You”.

– Mejor corto de ficción: “Two Distant Strangers”, de Travon Free y Martin Desmond Roe.

– Mejor Filme Internacional: “Otra ronda” (Dinamarca), de Thomas Vinterberg.

