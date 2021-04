Los locales gastronómicos en AMBA solo pueden atender a sus clientes al aire libre.

Algunos bares aun no se enteraron que el cumplimiento de la restricción a la circulación entre las 20 y las 6; y que que se respeten los horarios permitidos para todos los comercios, que deben cerrar a las 19 (después solo pueden funcionar con la modalidad take away hasta las 23 y delivery hasta las 24), y pueden reabrir a partir de las 6 del día siguiente.

Sólo quedan 82 camas de terapia intensiva sin ocupar en hospitales públicos porteños

El último reporte del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires indica que están ocupadas 368 de las 450 camas que dispone el sistema para pacientes de gravedad, esto es el 81,7%.

El Gobierno porteño indicó que desde el inicio de las nuevas restricciones se clausuraron seis bares y restaurantes por funcionar fuera de horario y tener más capacidad de gente que la permitida, dos en Palermo y el resto en Balvanera, Barrio Norte, Almagro y Villa Crespo, a la vez que se desbarataron 10 fiestas clandestinas.

