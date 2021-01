Quisqueya Henríquez en el Malba vende «Helado de agua de mar Caribe». Malba sigue su temática de vender humo en un incendio.

Compartí las noticias de Palermo











Malba sigue su temática de vender humo en un incendio, no ha cambiado nada en más de 10 años, no me suma, no suma no interesa, pueden seguir vendiendo piedra en una «Cascotera» que no están aportando nada nuevo. Solo show para principiantes aprendices novatos neófitos de barrio cerrado y niñas bisoño e pipiolos. Quieren seguir vendiendo algo que no da para más, papel picado, agua, hielo, piedra, tierra, concepto y conceptos para generar obras que no molestan. Algún Narco ignorante se puede comer un helado. Otros «artistas» chupamedias temerosos de que curadores, farsantes y falsificadores le manchen su pedigree. Horrible. Si te dan la entrada gratis por prensa… anda, tomate algo y charlá, si no no vale la pena.

Quisqueya Henríquez en el Malba vende «Helado de agua de mar Caribe».

La obra «comestible» en la que se diluye la distinción entre objeto artístico y lo efímero de la acción, «Helado de agua de mar Caribe», de la artista cubana Quisqueya Henríquez, donde plasma las contradicciones de una geografía, se presenta como acto documental y memoria junto a la artista, la curadora Sara Hermann y Gabriela Rangel, en la inauguración de la quinta performance del programa virtual «La historia como rumor» del Malba.

Doblemente efímera, la acción participativa «Helado de agua de mar Caribe» está conformada por una pieza en forma de helado, de agua de mar, cuya materia prima -agua de mar, algas y coco- fue recolectada por Henríquez (La Habana, 1966) y elaborada como un helado, y la cual fue presentada en cuatro ocasiones, la primera en 2002 en Estados Unidos. Lo que se podrá ver en el Malba es la documentación y registro de esa obra como acto de reconstrucción de la pieza y su contexto.

Se viene el Rumor #5 >> Quisqueya Henríquez. Helado de agua de mar Caribe (2002)

Conferencia inaugural: jueves 21 de enero, 18:00 a cargo de la artista y la curadora Sara Hermann. Modera: Gabriela Rangel. A través del canal YouTube de Malba @CentroLeonRD https://t.co/E3AM770Q21 — MALBA (@museomalba) January 15, 2021

Como una performance, la propuesta de la artista radicada en República Dominicana, invitaba a los participantes a «realizar la acción de consumir agua de mar en un formato inesperado», cuenta a Télam la curadora Sara Hermann y lo conceptualiza como «la acción de ingerir la geografía explícita, la relación y aceptación de lo insular y el Caribe como circunstancia».

«Quisqueya Henríquez es una artista significativa en el panorama del arte contemporáneo -explica Hermann-. En el espacio Caribe y América Latina su obra tiene una significación particular al aludir, entre otras cosas, a ciertas zonas grises de las identidades y los arraigos. Su discurso se ubica en las brechas fronterizas, en las lagunas en la historia, y evidencia muchos estereotipos adjudicados», refiere sobre la artista cuya «proyección excede lo regional».

«Helado de agua de mar Caribe» se presentó en cuatro ocasiones: la primera vez en 2002 en la feria Art Chicago con curaduría de Peter Doroshenko, en la exhibición The World Outside curada por Amy Rosenblum en el Bronx Museum of the Arts (Nueva York) en 2007; al año siguiente en el Perez Art Museum de Miami (PAMM) y fuera de Estados Unidos en la exhibición Performar en el Centro Cultural de España en Santo Domingo (República Dominicana) con curaduría de Arte-estudio en 2009.

