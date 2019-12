Little Armenia. La comunidad Armenia en el Barrio de Palermo.

La inmigración armenia en Argentina es el movimiento migratorio proveniente de Armenia hacia Argentina donde viven alrededor de 80.000 armenios étnicos. Se trata de la mayor población de armenios en Latinoamérica y la tercera en el mundo.









La primera ola de inmigración de armenios a la Argentina llegó antes de la Primera Guerra Mundial, entre 1909 y 1914. Como consecuencia del Genocidio Armenio, la inmigración continuó entre 1922 y 1930. La segunda oleada inmigratoria, procedente de Grecia, Francia, Rumania, Bulgaria y Estambul, arribó entre 1946 y 1965. La última gran ola migratoria de armenios, tras la caída de la Unión Soviética, aportó inmigrantes de la República de Armenia a partir de 1991.

En 2011, conmemorando los 100 años de la Unión General Armenia de Beneficencia de Buenos Aires, el Correo Argentino emitió una estampilla alusiva.

La concentración de instituciones armenias más importante en la Argentina se ubica en el barrio de Palermo de Buenos Aires. Sobre la calle Armenia de este barrio porteño se encuentran el Centro Armenio de la República Argentina, la Catedral San Gregorio el Iluminador, el Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia, la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia, la Asociación Cultural Armenia, la Asociación Cultural Tekeyan, la Unión General Armenia de Beneficencia y la Unión Compatriótica Armenia de Marash.

En la Argentina

Los armenios en la Argentina

Si bien existen referencias acerca de la presencia armenia en la Argentina desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, la primera oleada migratoria -definida por los mismos protagonistas como una emigración forzada- comenzó en la década de 1910. Las matanzas de Cilicia (región sobre las costas del mar Mediterráneo en la actual Turquía) de abril de 1909 marcaron el comienzo de una inmigración parcial que se generalizó con el Genocidio de 1915 a 1922. En su transcurso murieron 1.500.000 personas; los sobrevivientes se dispersaron en busca de refugio en distintos puntos de Medio Oriente, Europa y América.

Actividad económica

Los armenios en su lugar de origen eran campesinos, artesanos, comerciantes… Cuando llegaron a la Argentina, se adaptaron a las necesidades del país.

Paulatinamente y gracias a la perseverancia y tesón característicos de su pueblo, fueron progresando hasta ocupar lugares de incidencia en el desarrollo de la industria argentina, ya como industriales textiles, del calzado o bien de la fabricación de alfombras.

Vida institucional

Desde su llegada a la Argentina, los armenios recrearon las primeras entidades comunitarias, según las existentes en sus lugares de origen. Así, entre 1911 y 1938 se sentaron las bases de las principales instituciones religiosas, benéficas, políticas, deportivas, culturales y regionales que contribuyeron a superar el desarraigo y conformaron espacios de sociabilidad donde los inmigrantes intentaron restituir elementos patrimoniales propios -lengua, religión, tradiciones- con la esperanza de resistir la aculturación, al menos en la primera generación



La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores cuenta con 7 colegios armenios privados:



Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador

Instituto Privado Marie Manoogian

Colegio Mekhitarista de Buenos Aires

Colegio Armenio de Vicente López

Colegio Jrimian

Colegio Armenio Arzruni

Instituto Educativo Isaac Bakchellian

Armenios y descendientes de armenios de Argentina

Edgardo Sarian, músico

David Nalbandian, tenista

Martín Karadagián, luchador y actor

Martín Adjemián, actor

Christian Leblebidjian, periodista del Diario La Nación y Director Técnico

Arturo Kouyoumdzian, cantante

León Carlos Arslanian, ex Juez Federal

Armando Gostanián, empresario y ex director de la Casa de la Moneda

Ara Tokatlian músico, fundador e integrante de la banda Arco Iris

Nor Arax, conjunto de música armenia

Los Armenios, banda musical

Bedrós Hadjian, periodista, escritor y educador.

Isaac Bakchellián, dirigente de la comunidad armenia en Buenos Aires

Eduardo Bakchellián, hijo de Isaac Bakchellián y fundador de Gatic S.A.

Eduardo Eurnekián, empresario

José Andrés Bilibio, futbolista

Fernando Zagharian, futbolista

Efrain Chacurian, ex jugador profesional de fútbol

Antonio Boyadjian, músico, pianista y miembro de Tanghetto

Nighoghos Ashardjian, músico

Hashish, banda musical.

Narciso Binayán Carmona, historiador y periodista

Alicia Terzián, compositora

Jean Almouhian, compositor y director de coro

Gustavo DerOhanesian, automovilista

Ernesto Vaneskeheian, bajista de Tommy Trueno

Daniel Stambulian, infectólogo

Pascual Ohanian, historiador y abogado

Sergio Nahabetian, ex-diputado de la Provincia de Buenos Aires

Pedro Mouratian, vicepresidente del INADI

Juan Kouyoumdjian, arquitecto naval

Leonardo Hekimian, funcionario del Ministerio de Defensa

Pablo Tenekedjian, poeta y ensayista

Antonio Mezmezian, economista, ex-subsecretario de Programación Económica de la Nación

Pablo Katchadjian, escritor, poeta y editor

Carlos Melconián, economista

Carlos Tosunian, escritor

Carlos Assadourian, historiador

Deborah Balayan, bailarina

Walter Safarián, periodista

Diana Boudourian, chef de Cocina

Mariano Reissian, abogado.

Ezequiel Alemián, escritor, poeta y editor

Juan Martín Berberián, ex jugador de rugby

Juan Czetz, militar húngaro de ascendencia armenia, que vivió más de la mitad de su vida en Argentina, donde desarrolló la topografía militar y fue organizador del Colegio Militar de la Nación

Dónde se establecieron?

La colectividad armenia se radicó principalmente en el actual barrio de Palermo (antigua circunscripción 18), donde las calles con mayor población armenia eran Acevedo (actual Armenia), Honduras, Canning (actual Scalabrini Ortiz) El Salvador, Araoz y Lerma. Este espacio entre Córdoba hacia adentro hasta Plaza Serrano, entre Scalabrini Ortiz y Serrano, ha sido bautizado por algunos escritores como Little Armenia.

La particularidad de esta zona, radica en la confluencia de diferentes colectividades: griega, armenia, siria, libanesa y judía. Esta superposición de tradiciones se ve reflejada en la variedad gastronómica que ofrecen en su menú los restaurantes del barrio, como así también en otras variadas formas de integración, que es puesta en evidencia al comparar los pequeños matices culturales entre este núcleo de armenios y los armenios que se radicaron en los barrios de Flores y Barracas.

Estos núcleos de asentamiento han florecido en la Ciudad a través de ciertos ejes comunes: una constante reivindicación de la memoria y un fuerte anclaje en la fe como factor integrador de la comunidad.

Unión General Armenia de Beneficencia

La UGABes una institución de carácter internacional, creada en el Cairo en 1906. La “Sociedad de Beneficencia de los Armenios en Argentina” pasó a formar parte de la red internacional en el año 1913, adquiriendo su nombre actual.

Entre sus objetivos fundamentales, se encuentra el establecimiento de lazos sociales entre sus miembros, la preservación de la identidad, y también el enriquecimiento del vínculo con Argentina. A medida que las actividades iban proliferando, se formaban nuevos grupos activos en el seno de la Institución. Así nace en 1940 la Liga de Jóvenes en 1948 la Comisión de Damas.

La vieja casona de dos plantas, de la entonces calle Acevedo, servía como lugar de encuentro para que los jóvenes y adultos de la colectividad practicaran algunos deportes y aprendieran los idiomas armenio y castellano.

De la finalidad benéfica inicial que procuraba aliviar el dolor de los armenios que permanecían en el Cáucaso, y de conformidad con los nuevos procesos histórico-políticos, la UGAB fue reorientando sus objetivos hacia fines sociales, culturales y educativos.

Fundamentalmente el perfil educativo de la institución se concretó en 1974, con la creación de un colegio secundario, y la posterior anexión de un colegio primario. Las obras, incluyendo un moderno complejo social y deportivo, pudieron realizarse en gran parte gracias al aporte económico del señor Alex Manoogian, entonces presidente del Consejo Central. En un gesto de gratitud, el actual instituto educativo de la U.G.A.B Buenos Aires, lleva el nombre de su señora esposa, Marie Manoogian.

Actualmente, desde la amplia sede de la calle Armenia 1322, la U.G.A.B cumple con creces sus objetivos fundacionales. Aparte se la institución educativa Marie Manoogian, se destacan el Coro Shnorhalí y la revista Generación 3 que publica la Liga de Jóvenes de la U.G.A.B.

Plazoleta Monte Ararat

Esta plazoleta se encuentra ubicada en el barrio de Palermo, muy cerca de la Catedral Católica Armenia Nuestra Señora de Narek (Charcas 3529) entre las calles Charcas, Salguero y Vidt. El nombre de la plazoleta hace referencia al lugar en el que, según la narración bíblica, se asentó el Arca de Noé después del diluvio universal. Actualmente el Ararat pertenece territorialmente a Turquía, sin embargo, es parte de la Armenia Histórica y es el símbolo nacional de Armenia. El Monte Ararat aparece en el centro del Escudo de armas de Armenia y además la montaña puede verse desde la mayor parte de la República de Armenia, incluida su capital Ereván. A menudo, este símbolo nacional es representado por artistas armenios en la diáspora a través de diversas técnicas artísticas.

La plazoleta fue gestionada por la comunidad armenia-católica en 1983. En la intersección con Salguero se ha elevado una réplica del Monumento a los Mártires del Genocidio de Dzidzernagapert, creado en 1965 en la capital de Armenia en conmemoración del cincuentenario del Genocidio Armenio.