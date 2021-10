Charly García en el CCK. Sábado 23

Los recitales del Auditorio Nacional serán además, transmitidos en vivo por YouTube, Facebook, Contar y Latir!.

El show

La imponente grilla artística con entrada gratuita y transmisión por streaming comenzará a las 14 en el Auditorio Nacional donde habrá una orquesta de cámara que, con arreglos de Julián Caeiro y Pablo Salzman, abordará la obra de García en cuatro momentos de su trayectoria (Sui Generis, Serú Girán y de sus etapas solistas).

El mismo reducto recibirá a las 16 a intérpretes de jazz, tango y folclore con las presencias de Clara Cantore, Hernán Jacinto, Andrés Beeuwsaert, Santiago Vázquez, Sof Tot, Vruma, Sonia Álvarez, Darío Jalfin, Tomi Lago, Diego Schissi junto a Diana Arias, Nico Sorín y Mariano Otero junto a Ernesto Jodos y Sergio Verdinelli.

Desde las 18, una banda estable conformada por Zorrito Von Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, María Eva Albistur en bajo y Fernando Kabusacki en guitarras, se recorrerán canciones de todas las épocas con las participaciones de David Lebón, Erica Di Salvo, Ulises Di Salvo, Rosario Ortega, Juan Ingaramo, Alina Gandini, María Rosa Yorio , Guido Spina, Raúl Porchetto, Nahuel Pennisi, Andy Chango, Alejandro Medina y Lola Medina entre más.

La misma banda estable volverá el escenario del Auditorio Nacional a las 19.30 para compartir con Julieta Venegas, Richard Coleman, Christian Basso, Benito Cerati, Cucuza Castiello, Emmanuel Horvilleur, Pablo Guyot y Alfredo Toth, Julia Zenko, El Zar, Brenda Asnicar, Mavi Díaz, Lito Epumer, Leo García, Celeste Carballo, Sara Hebe, Rosario Ortega, Joaquín Levinton, Leandro Lopatín, Hilda Lizarazu, El príncipe idiota y Fernando Ruíz Díaz.

La celebración se mudará a La Cúpula del CCK donde a las 19, 19.40, 20.20 y 21 se ofrecerá «TRIP. Una experiencia sobre Charly García» que reunirá música e imágenes con la participación de la fotógrafa y artista visual Nora Lezano, la cantante Lidia Borda y el pianista y arreglador Daniel Godfrid y las participaciones de Paula Pomeraniec en cello y Pablo Salzman en contrabajo.

Charly García

Carlos Alberto García (Buenos Aires, 23 de octubre de 1951), mejor conocido por su nombre artístico Charly García, es un cantautor, vocalista, multi instrumentista, y productor discográfico argentino.

Es considerado una de las figuras más importantes e influyentes en la historia de la música popular argentina y latinoamericana.

«Yo siempre supe adónde iba a llegar Carlitos. Después de que nacieron mis otros hijos y nietos me di cuenta que él era especial. A mí a veces hasta me daba miedo porque decía: «¿Cómo puede ser que un chico de tres años pudiera tocar cualquier cosa en el piano?». Charly fue una cosa especial; hago mal en decirlo, pero era así.»

Carmen Moreno, madre de Charly



El hombre que este sábado cumple años no ha dejado nunca su arte librado a la espontaneidad, en contraposición a la primera impresión que pudiera tenerse de su música, sino que ha reelaborado permanentemente sus propias creaciones en búsqueda de correr los límites de lo conocido.

El músico emblemático del rock nacional siempre tuvo la capacidad de contar lo que estaba aconteciendo de este lado del mundo y de graficar la idiosincrasia argentina.

Soy zurdo, tengo la mitad del bigote blanco, tengo oído absoluto, me tiro de diez pisos y no me hago nada. Soy un freak”, se autodefinió Charly García en la serie “Bios” dedicada a su figura, en un intento de explicar los motivos por los cuales ocupa el privilegiado sitial de ídolo popular desde hace 50 años.

El artista que este sábado celebra un nuevo cumpleaños forma parte de un selecto grupo, encabezado por Carlos Gardel, Diego Maradona y Juan Domingo Perón, de adoradas figuras cuya relevancia trasciende los límites generacionales y de las actividades en las que se destacaron, y lograron posicionarse como símbolos de nuestra idiosincrasia.

Sin embargo, más allá de su aparente grandilocuencia, la autodefinición dada por el icónico artista en realidad pareciera minimizar, o banalizar, los verdaderos motivos por los cuales resulta una referencia ineludible a la hora de incluirlo entre los fundamentales estandartes de la cultura popular argentina.

«Charly nos viene contando la historia desde la época de Sui Generis con discos como `Pequeñas anécdotas de las instituciones´ o `Confesiones de invierno´, en donde hay temas muy explícitamente políticos que hablan de la censura, la mediocridad o situaciones que tienen que ver con lo que estaba pasando. Letras muy comprometidas y muy narrativas de lo que estaba sucediendo», señaló Pigna.

Por su parte, la cantante María Rosa Yorio expareja de García y madre de Migue, único hijo del rockero, sostuvo: “Charly abrió muchas puertas para este país: una gran puerta de libertad, una gran puerta de poesía, de música hermosa. Para mí es el que abre puertas”.

Pedro Aznar, compañero, amigo y aliado de Charly García desde los remotos tiempos de Serú Girán, considera que el músico y compositor “es uno de esos contados artistas que dividen la historia en un antes y un después”.

“Charly supo darle a la canción de rock una hondura poética, una belleza melódica y un alcance popular como pocas veces había ocurrido en nuestro idioma. Es un padre que inspiró a centenares de hijos pródigos”, destaca Aznar.

El compositor, cantante, instrumentista y arreglador, de 62 años, que está girando con su flamante disco de música popular “Flor y Raíz”, asegura que para él García representa “un hermano, un compañero de ruta, un referente, un creador inigualable”.

-Pedro, ¿cómo lo definirías a Charly García como músico?

-Como un prolífico “imaginador”. Es como un fan que supiera tocar y componer, en el sentido de que él escucha las cosas primero en su cabeza, y después las “baja” a la concreción, como si fuera un chico que amara la música con locura y hubiese quedado perdido en una isla desierta. Y se dedicara a reconstruir un mundo de música para sentirse menos solo.

-¿Cuál es el secreto de la trascendencia de sus canciones?

-Sus mejores canciones (¡que son muchísimas!) son una síntesis perfecta de potencia y emoción, giros melódicos inolvidables, letras que relatan magistralmente las realidades internas y externas que nos tocan a todos y una engañosa simplicidad que, al mirarla en detalle, revela una capacidad creativa fuera de serie.

-¿Qué le pensás regalar para su cumpleaños?

-El abrazo más agradecido y cariñoso.

