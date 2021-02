Compartí las noticias de Palermo











La pandemia empujó la tendencia al online que llegó para quedarse, y hoy la economía digital es una realidad. Los clientes adquirieron o profundizaron nuevas costumbres a la hora de consumir, adoptando cada vez más prácticas digitales como, por ejemplo, plataformas de ecommerce, incluso entre aquellas personas que se mostraban más reticentes al mundo digital. Según la Cámara de Comercio Automotor (CCA), circulan más de 250.000 anuncios online y el 90% de las unidades vendidas pasó, en algún momento, por un canal digital. El comercio electrónico sumó 30% de usuarios y 7 de cada 10 volvería elegir ese medio para realizar compras y ventas.

La empatía:

Llegó el momento en el que se tomó la decisión de vender el auto, pero se presentan dudas por no saber realmente el estado en el cual se encuentra, pensamiento que hace dudar si se tardará mucho en venderlo.

Uno de los primeros pasos a tener en cuenta es ponerse en el lugar de quien lo compraría. Pensar en qué detalles uno pone atención a la hora de comprar un auto usado. Es decir, asumir las dudas del comprador que permite hacer foco en los detalles a arreglar del auto.

El tapizado

En general, independientemente del tipo de tapizado, es necesario saber que las manchas que pasan mucho tiempo en el tapiz del auto es posible que se adhieran más y cueste removerlas. Hay que tener en cuenta que, si una mancha no sale al empezar a removerla, no hay que insistir sobre la misma porque el tapizado puede romperse. En el mercado existen varios productos dedicados a las manchas que se aplican en seco directamente sobre la zona afectada.

Una limpieza básica con un limpiador de tapicería y un cepillo es una tarea que si se realiza de forma semanal marca la diferencia. Tratar en lo posible usar agua tibia a caliente para ayudar a la penetración del producto.



El motor y todo su corazón mecánico

Bujías y cables: es la parte más importante porque se encarga de que la electricidad haga posible el encendido entre la mezcla de aire y nafta en la cámara de combustión. Por eso, es importante que los cables y bujías estén en buen estado para que no cueste el encendido al auto.

El filtro del combustible

Este filtro protege al motor de sedimentos y partículas que vienen en el combustible. Renovar el filtro permite que el líquido fluya libre y limpio hacia el motor.

Luces de emergencia del tablero

Es importante que preste especial atención a las luces que aparecen en el tablero. Muchas veces se pasa por alto las advertencias que da el tablero y generan problemas mayores.

Correas del motor

Existen diferentes tipos de correas para diferentes motores y cada una cumple una función diferente en cada auto. Lo recomendable es ver que las mismas no estén secas, agrietadas y/o desgastadas. Si se nota alguno de estos desperfectos, es mejor cambiarlas por unas nuevas.

Filtro de aire

El motor también respira, por eso es importante cambiar regularmente el filtro para alargar la salud del motor.

Sistema de enfriamiento

Es vital mantener el sistema de enfriamiento en constante revisión, el motor necesita tener la temperatura ideal para funcionar y eso se logra con el líquido anticongelante circulando a través del motor. Por eso, es necesario revisarlo constantemente, para que no esté ni por debajo de lo señalado, ni muy por encima.

El aceite

Cambiar el aceite regularmente permite que el motor se mantenga trabajando de manera lubricada y así extender su calidad de vida.

Neumáticos

Comprobar la presión y rotar la posición de las gomas, son acciones sencillas que permiten alargar la vida útil de los neumáticos. No se necesita a un mecánico para llevarlas a cabo. Lo recomendado es hacer la rotación cada 6 meses o cada 12.000 kilómetros.

Revisión de las bandas de rodadura

Después de un largo viaje se recomienda revisar las bandas de rodadura, o por lo menos una vez al mes, para cerciorarse si existen indicadores visibles de desgaste o pequeños objetos incrustados, por lo general, los objetos incrustados son fáciles de extraer. En caso de que sea un clavo o un objeto muy contundente, es mejor que un mecánico lo extraiga porque puede hacer un agujero mayor si se lo intenta sacar uno mismo.

