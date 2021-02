AGIP ABL Consulta de boletas, saldos y deuda

Compartí las noticias de Palermo











La decisión de no imprimir boletas de patentes y ABL ha generado un montón de deudores por mora por no haber sido notificados. Usted no ha sido notificado y ahora está en mora por irresponsabilidad de un Gobierno de no enviar el ABL por debajo de su puerta ni avisarle por mail. Va a necesitar en Número de Partida de una vieja boleta para iniciar el trámite. La AGIP y El Gobierno en modo delincuentes. Tanto el Gobierno como la Legislatura no se han hecho cargo del montón de vecinos que están esperadno que le llegue la boleta y nunca más les va a llegar.

Imprimir boletas de ABL vencidas









Una mala decisión que afecta el bolsillo de los vecinos, tu bolsillo. Tu lo votaste tu te jodes. Este tema a Horacio Larreta no le interesa por que sabe que te va a cobrar punitorios.

Esto al Gobierno de la Ciudad no le interesa y casí un tercio de los propietarios luego de dos años no saben que las boletas no te las envían más a tu casa. Por eso el nivel es alarmante de deudores de ABL y Patentes.

Larreta y los punitorios ¿Cómo imprimir boletas de patente y ABL? Dejaron de imprimirse las boletas de ABL.

Tenes que tener Clave Ciudad y Domicilio Fiscal Electrónico clave 2 y Consulta de boletas, saldos y deuda.

Imprimir boletas de ABL vencidas

CONSULTAR ABL :

https://lb.agip.gob.ar/ConsultaABL/

Desde hace más de 10 años AGIP (ojo… no les gusta trabajar, atienden mal el teléfono, y no tienen buena onda en la oficina pública y son hostiles con los deudores) «ofrece» la posibilidad de consultar, descargar e imprimir boletas a través de su página web. Y ha continuado ampliando las alternativas digitales para facilitar el cumplimiento del pago de impuestos, promoviendo también la bancarización.

Al evitar imprimir en papel se reduce la generación de residuos y se contribuye a ahorrar los recursos y energía que requiere su producción. «A partir de enero vas a tener un papel menos», dice un mail enviado por el Gobierno de la Ciudad a los usuarios que ya están adheridos.

Imprimir boletas de ABL vencidas

AGIP lanza “Tu boleta”, nuevo formato de pago online del Impuesto Inmobiliario, Patentes y Publicidad

A partir del 1º de enero 2019 se dejó de imprimir las boletas en formato papel

Aquellos titulares de partidas o dominios que se encuentren adheridos a débito automático.

Aquellos titulares de partidas o dominios que hayan obtenido la Clave Ciudad.

Aquellos titulares de partidas o dominios que estén adheridos a Domicilio Fiscal Electrónico.

Para obtener la boleta digital de Inmobiliario/ABL y Patentes Automotores deberán hacerlo desde Tu boleta (Inmobiliario/ABL) ó Tu boleta (Patentes) respectivamente.

Para conocer las formas de pago de Inmobiliario/ABL y Patentes Automotores deberán acceder a Cómo Pagar (Inmobiliario/ABL) o a Cómo Pagar (Patentes) respectivamente.

Los titulares de dominios o partidas que estén adheridos al Domicilio Fiscal Electrónico o hayan obtenido su Clave Ciudad recibirán las alertas en los mail que tengan registrados.

DESPAPELIZACIÓN

Nos hemos propuesto reducir la cantidad de papel que utilizamos. Porque al evitar imprimir en papel reducimos la generación de residuos y contribuimos a ahorrar los recursos y energía que requiere su producción.

Desde hace más de 10 años AGIP ofrece la posibilidad de consultar, descargar e imprimir boletas a través de su página web. Y ha continuado ampliando las alternativas digitales para facilitar el cumplimiento del pago de impuestos, promoviendo también la bancarización.

A partir del 1 de enero 2020 se dejarán de recibir las boletas en formato papel:

– Aquellos titulares de partidas o dominios que se encuentren adheridos a débito automático.

– Aquellos titulares de partidas o dominios que hayan obtenido la Clave Ciudad.

– Aquellos titulares de partidas o dominios que estén adheridos a Domicilio Fiscal Electrónico.

Para obtener la boleta digital de Inmobiliario/ABL y Patentes Automotores deberán hacerlo desde Tu boleta (Inmobiliario/ABL) ó Tu boleta (Patentes) respectivamente.

Para conocer las formas de pago de Inmobiliario/ABL y Patentes Automotores deberán acceder a Cómo Pagar (Inmobiliario/ABL). ó a Cómo Pagar (Patentes) respectivamente.

Sistema de alertas por mail

Los titulares de dominios o partidas que estén adheridos al Domicilio Fiscal Electrónico o hayan obtenido su Clave Ciudad recibirán las alertas en los mail que tengan registrados.

Para actualizar o cambiar su correo electrónico:

– En el caso de Clave Ciudad podrá realizarlo a través del Trámite por Mail “Cambio de Domicilio Postal”.

– Cambio de Domicilio Postal Inmobiliario/ABL

– Cambio de Domicilio Postal Patentes

– En el caso de Domicilio Fiscal Electrónico deberá ingresar en Clave Ciudad, adherir a dicho servicio, y en «Mis datos» modificar el correo electrónico.

Este sistema está disponible para todo otro contribuyente que no reciba o quiera no recibir a futuro las boletas papel, adhiriendo a Boleta Electrónica de Inmobiliario/ABL o Patentes.

Tweets by palermonline























Links interesantes para descubrir

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires