Valeria Schapira: “Tertulias del Buen Amor” en Corrientes 1660

Compartí las noticias de Palermo











Hace varios años, en una librería de Palermo, comenzaba esta encantadora aventura llamada «Tertulias del Buen Amor».

Un mágico espacio en el que todos crecemos en el intercambio, en la escucha, en la empatía…

No es terapia. No es una conferencia.

No es un debate.

Es un encuentro sanador.

En estos tiempos difíciles nos lo merecemos. Tenés que experimentarlo para sentirlo.

Avenida Corrientes 1660, Buenos Aires, Argentina TEATRO PASEO LA PLAZA

TERTULIAS-DEL-BUEN-AMOR–VALERIA-SCHAPIRA

Hace varios años, en una librería de Palermo, comenzaba esta aventura llamada “Tertulias del Buen Amor”.

Un mágico espacio en el que todos crecemos en el intercambio, en la escucha, en la empatía…

No es terapia.

No es una conferencia.

No es un debate.

Es un encuentro sanador.

En estos tiempos difíciles nos lo merecemos.

Día de función

SÁB 13 FEB 22:00 hs

Precio

$1000

Duración

60 minutos

Categoría

Comedia

Localidades a la venta en Plateanet