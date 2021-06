Día Mundial del Medio Ambiente: restaurar ecosistemas para sobrevivir.

La restauración de los ecosistemas es el proceso de ayudar o asistir a su restablecimiento por degradación, daño o destrucción, y uno de los objetivos de la ONU para 2021, junto con la prevención y detección de la problemática.

Cada 5 de junio, fecha en la que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de contribuir a crear conciencia acerca de la necesidad de proteger y mejorar el ambiente. Las problemáticas ambientales amenazan a nuestro planeta y a toda la población actual y futura poniendo en riesgo el aire, el agua, los alimentos que consumimos y la biodiversidad.

Según la ONU, se prevé que la población mundial supere los 8.500 millones de personas en 2030. Todas estas personas seguirán estando amenazadas, si la relación que tenemos con la naturaleza no empieza a cambiar. Cada una de las acciones y comportamientos de los seres humanos no es gratuita, tiene un efecto –directa o indirectamente-, sobre el planeta. Expertos, investigadores y ambientalistas lo tienen claro: si seguimos destruyendo hábitats a la velocidad a la que lo estamos haciendo, el Covid-19 no será la última pandemia a la que nos tendremos que enfrentar.

La pandemia que el mundo está viviendo pone al descubierto estadísticas que vienen creciendo de forma exponencial año tras año: el mundo está amenazado y la especie humana, en serio peligro. Según la ONU:

El calentamiento global por las emisiones de CO2 aumentó casi un 50% desde 1990, lo que está acelerando el cambio climático y amenaza la supervivencia de millones de personas, animales y plantas.

Se estima que el 90% de la humanidad respira aire contaminado.

Los mares se han convertido en los grandes vertederos de plástico del planeta.

La energía supone un 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

La producción intensiva de alimentos tiene consecuencias nefastas para el medio ambiente al empobrecer el suelo y los ecosistemas marinos.

El 8% de las especies animales conocidas ha desaparecido, mientras el 22% se encuentra en peligro de extinción debido, sobre todo, a la destrucción de sus hábitats naturales, la caza furtiva y la introducción de especies invasoras.

El crecimiento de las ciudades, que tendrán que albergar a unos 5.000 millones de personas en 2030, será otro de los grandes desafíos ambientales de la década.

La falta de agua, vital para la supervivencia humana, animal y vegetal, afecta a más del 40% de la población mundial y, según el último Foro Económico del Agua, la agricultura representa más del 70% del agua utilizada en los países más áridos del planeta.

El aumento de la temperatura terrestre está propiciando eventos climáticos cada vez más frecuentes, intensos y devastadores.

CARTA DE LECTORES PALERMOTOUR

1 – Si Usted quiere comentar ésta nota envíenos un mail

SUSCRIPCION A PALERMOTOUR NOTICIAS

Suscripción a PALERMOTOUR Noticias en Google News

2 – Sí Usted quiere Suscribirse a PALERMOTOUR Noticias y a Nuestro canal en Google News

Haga Click Aquí y marque la estrella.

3 – PALERMOTOUR Line en Twitter.

4 – PALERMOTOUR line en Instagram.

5 – PALERMOTOUR line en Facebook

Medio Ambiente en Google

Medio Ambiente en Yahoo

Medio Ambiente en Bing

CARTA DE LECTORES RESPUESTAS PALERMOTOUR: