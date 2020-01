La Ciudad entre las cinco ciudades más visitadas por turistas en Sudamérica.

La Ciudad se encuentra entre las cinco ciudades más visitadas en Sudamérica y es la ciudad más turística de Argentina.

Conocida como Capital Federal, esta City está cargada deun densa historia y cultura que data de casi 400 años y mucha de la arquitectura y arte colonial sigue aún erigida y a la vista de las decenas de miles de turistas que se acercan a conocer esta hermosa ciudad y aprovechar todo lo que tiene para ofrecer.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital nacional de Argentina y se ubica en el centro del país, sobre la costa atlántica. La única verdadera problemática de esta gigantesca ciudad.

Entre museos, centros de arte, parques, plazas, actividades deportivas, placeres gastronómicos, monumentos inmensos y más no alcanzaría un año entero para conocer la ciudad a fondo. La calidez, humor y buena predisposición de sus habitantes le recarga las baterías a cualquier visitante y siempre están dispuestos a guiarte por el mejor camino posible o recomendarte hoteles baratos que no sea demasiado costoso pero tampoco de mala calidad. Considerando la notoria cantidad de atractivos y actividades, aquí te hablaremos de dos lugares específicos que no puedes dejar pasar.

Parque Tres de Febrero

El Parque Tres de Febrero en el barrio de Palermo norte de C.A.B.A. es quizá el más famoso y extenso del país. Este colorido y fresco hito turístico posee plazoletas, lagos, flora y fauna fascinante y variada. Promete un paseo exclusivamente natural e ideal para conocer en familia y ofrece alojamiento de todo tipo en sus alrededores.

El sitio más famoso dentro del parque es el llamado Rosedal de Palermo, con sus 18000 ejemplares de rosedales, paseos en bote y espacios deportivos. Al mismo tiempo y muy cerca del Rosedal se encuentra el Jardín Japonés un espacio verde de más de 40 hectáreas.

La obra de infraestructura más grande del Parque Tres de Febrero es el imponente Planetario Galileo Galilei, un lugar ideal para que los niños conozcan a fondo los secretos flotando en el espacio exterior.