El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta el 13° Festival Internacional de Buenos Aires. Esta edición consolida al FIBA como el festival de verano de Buenos Aires ofreciendo variadas propuestas culturales para disfrutar en 115 sedes y espacios en toda la Ciudad. Con dirección artística de Federico Irazábal, el Festival que desde 1997 se convirtió en uno de los eventos culturales más importantes de la región, tanto por las visitas internacionales que convoca como por la selección de producciones nacionales, presentará destacadas obras; artistas invitados; performances; talleres; cine y actividades gratis con lo mejor del teatro, la música, las artes visuales y la danza.

Además, la Ciudad se transforma en escenario para la apertura y cierre del Festival con una multitudinaria Fiesta en el Casco Histórico y una jornada de Maratón Abasto ofreciendo diversas propuestas multidisciplinarias gratis; y Ciudanza, donde la danza irrumpirá diferentes espacios públicos durante tres días.



Esta edición propone, a su vez, una programación integrada y articulada por diferentes sectores que nuclea el Ministerio de Cultura. Todos ellos han trabajado en conjunto para ofrecer una amplia variedad de actividades multidisciplinarias para que vecinos y turistas puedan disfrutar durante el verano en la Ciudad.



“Compartimos la felicidad de ver a Fiba consolidado como protagonista del verano en la Ciudad. Una vez más se expande, sumando más sedes, propuestas y artistas participantes. Este año, el desafío es transformar el espacio público, convirtiendo muchos de sus lugares y rincones en escenarios. Así, la apertura y el cierre serán con grandes eventos que tendrán lugar en las calles de dos barrios emblemáticos de la cultura e historia porteña: San Telmo y Abasto. Invitamos a todos ser parte de esta de la transformación de la Ciudad en una gran fiesta cultural,” sostiene el ministro de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro.

Federico Irazábal, director artístico del Festival agrega: «El FIBA, tanto a través de las propuestas que integran su programación internacional como de las de alrededor de 50 propuestas nacionales, pone como uno de los ejes primordiales la temática de género. Sin olvidar por ello, su trabajo sobre los «site specific» a través de los que ha sabido convertir a la ciudad en escenario y salir a la búsqueda de ese espectador ocasional al que el teatro lo toma por asalto.»



La apertura del Festival será el jueves 23 de enero por partida doble. A las 20 h en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín y dos Salas de cine de El Cultural San Martín, se presentará El Público de uno de los directores con mayor prestigio y amplificación internacional del país, Mariano Pensotti y Grupo Marea. Por primera vez, el Festival coproduce un rodaje de cine, que se proyectará durante todos los días de FIBA. La propuesta interviene el espacio público y conecta salas del circuito oficial con el comercial, finalizando en el Teatro Metropolitan Sura. Es la historia de un público y de la ciudad en la que viven. También, la de una obra de teatro que se conocerá a través de la narración de sus espectadores, interpretados por un gran elenco. Once historias que relatan cómo la obra modifica sus vidas. A las 22 h, continuará la apertura del Festival en las calles del Casco Histórico con una fiesta performática que sucederá´ frente al Museo de la Ciudad. En el marco del plan cultural del Gobierno de la Ciudad de recuperación y desarrollo del Casco Histórico, el Festival propone una noche de encuentro y disfrute en sus calles empedradas, las casas bajas, terrazas, y varios lugares distintivos del barrio de San Telmo. Será una celebración con DJs en vivo, obras de teatro, danza, música, experiencias y performances gratis.



A través de una gran cantidad de propuestas escénicas la Ciudad de Buenos Aires y sus barrios se verán invadidos por una edición que sale a la calle, a través de site specifics en diferentes escenarios no convencionales y en espacios públicos.



El cierre

del Festival será el sábado 1° de febrero con la Maratón Abasto: un multidisciplinario evento que tuvo su primera y exitosa puesta en el FIBA pasado, y que llenó de artistas y público las salas y espacios del Abasto, elegido por el Festival por ser el barrio con más teatros independientes de Buenos Aires. Desde las 20 h, más de 40 sedes y espacios del barrio serán parte del FIBA, además de diversos bares, peluquerías, restaurantes, lavaderos de autos, estaciones de subte, fachadas de edificios y balcones privados, entre muchísimos otros. Una noche en la que la música, las artes visuales, la danza, el teatro y la performance serán las grandes protagonistas en todos los rincones del barrio.

Esta edición transitará, especialmente, cuatro temáticas: género y diversidad, ambiente, integración y tecnología. En este sentido el FIBA retoma las reflexiones sobre género con debates, charlas, obras y performances que tratarán temas como la construcción de identidades y el cuestionamiento de la norma. Otra de las problemáticas que abordará el festival es la contaminación ambiental a través de, por ejemplo, la reflexión sobre las circunstancias particulares de montaje del coreógrafo Jerome Bel, quien para evitar el uso de transportes contaminantes, el director francés decidió que su obra sea desarrollada en Argentina por un coreógrafo residente. Por otro lado, a partir de la presencia de la artista y activista por la accesibilidad Claire Cunningham, que llevará adelante una obra, una lectura performática y un taller, y gracias a la colaboración del British Council, se trabajó con las principales sedes para comenzar a convertirlas en espacios accesibles para personas con discapacidad. Finalmente, en los últimos años se estrechó el vínculo entre el teatro y la tecnología lo que lleva a analizar y pensar los modos en que se pueden realizar cruces entre el teatro y la robótica o la realidad virtual. El Festival se sube a esta discusión junto a uno de los grupos con más historia en esta línea, Teatrocinema.





En 2020, el Festival contará con 14 propuestas internacionales con piezas y directores de Alemania, Argentina, Brasil, Francia, India, Uruguay, Escocia, Italia, Suiza, España, Chile, Canadá y Colombia, algunas de ellas en carácter de coproducción. Todas con una temática en común: el cuerpo colectivo e individual.



Entre ellas se presentará La Gioia de Pippo Delbono (Italia), un espectáculo sobre el sentimiento más bello y misterioso que existe: la alegría, fusionando sonidos, imágenes, movimiento y danzas que se combinan con la magia del circo, los colores de los payasos y la melancolía del tango, parte del ciclo ITALIA XXI, producido por Teatro Coliseo e Istituto Italiano di Cultura. Gala del renombrado coreógrafo y bailarín Jérôme Bel (Francia), quien ha tomado la decisión político-ambiental de no viajar más en avión y desde entonces arma diferentes elencos de su obra en diversos países, con artistas e intérpretes locales, siguiendo vía streaming el proceso de ensayos y acompañando de cerca la puesta en escena. La obra sugiere que el teatro es comunidad, tanto arriba como abajo del escenario, presentada con el apoyo del Institut Français d’Argentine de la Embajada de Francia. Orlando de Julie Beauvais y Horace Lundd (Suiza y Francia) está basada en la historia de la figura andrógina de una de las novelas más icónicas de Virginia Woolf. Se trata de una performance audiovisual en Plaza República Federativa del Brasil, que sucederá por la noche y madrugada durante 5 jornadas seguidas. Es una obra inmersiva y performática que combina movimiento consciente con videoinstalación, arquitectura y música en vivo, presentada con el apoyo de COINCIDENCIA – Programa de intercambios en América del Sur de la Fundación suiza para la cultura Pro Helvetia. Y OH MY de Henrike Iglesias (Alemania). Un set de filmación porno-feminista donde en búsqueda de imágenes para su propio deseo, el reconocido grupo de artistas feministas experimenta con la pornografía como estrategia de autoempoderamiento.

Esta edición contará con una extensa oferta de propuestas nacionales que reflejan al mundo el talento y diversidad del teatro independiente argentino. 17 obras seleccionadas entre más de 400 propuestas de todo el país de distintos géneros y formatos y 12 proyectos coproducidos junto al Festival que serán estrenados en este marco y que luego continuarán con su recorrido tanto en los escenarios argentinos como en los extranjeros. Entre ellos se destaca la primera vez que el FIBA coproduce un rodaje de cine. Se trata del ya mencionado espectáculo de apertura, El Público, realizado junto al director Mariano Pensotti, un estreno con un gran elenco con figuras como Juan Minujín, Lorena Vega, Walter Jakob y Pilar Gamboa. Además, se presentará Bombón Casa Teatro, una activación comunitaria coproducida con Teatro Bombón, que reunirá a los trabajadores y los artistas residentes de la Casa del Teatro con artistas invitados para crear proyectos escénicos, literarios, audiovisuales y fotográficos. Junto al programa Arte en Barrios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la sala independiente El Método Kairós, El arrebato pondrá en escena la historia sobre la transformación de un grupo de jóvenes marginados a través de la cultura Hip hop. El concepto original es de Angélica Villagómez, una bailarina de breaking del Barrio 20 que compartió su idea en las capacitaciones para artistas de Gestión Cultural de AEB. A su vez, a lo largo de todo el Festival, FIBA presentará obras coproducidas junto a: El Festival Buenos Aires Danza Contemporánea, el teatro Metropolitan Sura, el Centro Cultural R. Ricardo Rojas UBA, Barrios creativos y la Bienal de Arte Joven.



Como novedad, el festival presenta dos propuestas. Teatro de frontera, una sección donde reestrenará tres obras de un mismo director, en 2020 será el turno de Dennis Smith, pero con la particularidad de que se presentarán en lugares no convencionales: Boyscout, la aclamada obra de Smith sobre el bullying, estará en Plaza Sicilia; Los abrazos huecos, una comedia turbulenta sobre los trayectos del amor, sucederá en el Starbucks del Gran Rex; y Negra, su ejercicio catártico con un chamán en pleno Miami Beach, se presentará en OCA Obelisco. Y Experiencia Veronese, invitado por el Festival, el autor y director teatral Daniel Veronese mostrará dos de sus últimos trabajos inscriptos en un fuerte marco de experimentación.



Además, la programación cuenta nuevamente con obras invitadas por distintas instituciones nacionales, provinciales y municipales. Este año las instituciones que serán parte del Festival son el Complejo Teatral de Buenos Aires, que esta vez participa con una reposición y un estreno que se realizan en el marco de FIBA; Proteatro, que nuevamente participa con dos producciones subsidiadas en 2019; y la Universidad Nacional de las Artes, que se incorpora con una producción de teatro y otra de danza. Asimismo, se destaca la presencia del programa Arte en Barrios, del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que promueve la actividad cultural a través de talleres artísticos y de oficios, capacitación y generación de proyectos, festivales, eventos, salidas y visitas guiadas para todas las edades, atendiendo las necesidades de los barrios emergentes. Y este año además el FIBA contará, por un lado, con la presencia de AADET, organismo que nuclea a toda una zona del teatro local y que hasta ahora no había tenido participación activa en el Festival; y, por el otro, con una obra invitada por la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Y por tercera edición consecutiva, estará presente el Instituto Nacional del Teatro, con una selección de obras de diversas provincias del país.



El Festival continúa potenciando el Mercado/Fiba, una experiencia destinada a impulsar la visibilidad y exportación del teatro argentino. En 2019, el recorrido de los programadores y productores fue un éxito. Más de 20 obras ya pudieron formar parte de festivales y carteleras de todo el mundo, mientras otra enorme cantidad de propuestas se encuentran ahora mismo en conversaciones para lograr sus participaciones. Este año, el Mercado vuelve a tener un número récord de participantes curadores de artes escénicas de todo el mundo: más de 145 programadores de diversos lugares del mundo ya confirmados, quienes asistirán a espectáculos nacionales para fortalecer la posibilidad de comercialización. También se llevarán a cabo las presentaciones de proyectos work in progress mediante una selección de trabajos en proceso de creación que podrán conocer antes de su debut.

Ciudanza tiene el objetivo de acercar la danza a la comunidad y generar debate y reflexión alrededor del espacio público y las artes performáticas. En esta edición, se realizará en el nuevo Paseo del Bajo, el Parque de la Estación y la unión de Plaza Lavalle con la calle Pres. Roque Sáenz Peña. Allí, se verán obras coreográficas que estimulan la concientización sobre el uso del espacio público como lugar de convivencia, creatividad y laboratorio artístico.



El Festival Internacional de Buenos Aires es multidisciplinario. Este año en particular, amplía esa apuesta con la incorporación de más propuestas de música, visuales y cine a lo largo de toda la programación. En lo musical, los vecinos van a poder disfrutar del Ciclo de Música Contemporánea del Teatro San Martín. Además, la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEART) presentará por su parte Three Studies for Two Voices, obra ganadora del Mega Jury, el concurso internacional impulsado por la Diplomatura en Música Contemporánea y el Profesorado en Composición con Medios Mixtos de los Conservatorios Manuel de Falla y Astor Piazzolla. También se podrán disfrutar de espectáculos en el espacio público en la Maratón Abasto y la Fiesta en el Casco Histórico. En cuanto a las artes visuales, habrá diferentes tipos de proyectos entre los que se destacan la exposición fotográfica Camarines, la exhibición de materiales dramatúrgicos intervenidos por sus intérpretes creada por la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEART) y el estreno en español de la obra performática ONDA L VUELO, que incluye teatro, artes visuales y música, de Sophie Tirouflet con grabados de Marc Jurt. Por otra parte, a través de un acuerdo con el Encuentro de Cine Europeo 2019 de Argentina, el FIBA ofrecerá también, en la sala independiente Zelaya del Abasto, una selección de películas cuya temática gira en torno a la infancia y la juventud, y a lo que implica atravesar esas edades en un mundo complejo como el actual.

Como ya es tradición, el festival contará con una nueva entrega del Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia que organiza el Festival Internacional de Buenos Aires de manera conjunta con el Centro Cultural Ricardo Rojas, de la Universidad de Buenos Aires. Su objetivo es estimular la producción de autores argentinos y las obras ganadoras son publicadas por la editorial Los Libros del Rojas, con traducciones al inglés, al francés y al portugués para favorecer su lectura y puesta en escena en otros contextos. Además, la obra ganadora del Primer premio pasa automáticamente a integrar la edición del FIBA siguiente.