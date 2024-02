Jairo, la Camerata, cine, teatro y lecturas, una semanapara disfrutar a pleno toda la cultura en la Ciudad

¡Atención ciudadanos del buen humor y la diversión! El Ministerio de Cultura de la Ciudad ha desatado la fiesta cultural y nos trae un menú de eventos más sabroso que un combo de palomitas con nachos. ¿Están listos para el despliegue de entretenimiento?

Como antesala al fin de semana largo, prepárense para que Jairo y la Camerata Argentina nos hagan bailar, cantar y aplaudir en el Anfiteatro del Parque Centenario. ¡Y la mejor parte es que la entrada es tan libre y gratuita como tus pasos de baile!

Pero eso no es todo, mis amiguitos del arte y la ciencia. Del 5 al 11 de febrero, el Museo de Arte Moderno nos presenta «Otumpa», una exposición de Faivovich & Goldberg sobre meteoritos que es más fascinante que un alienígena bailando salsa. ¡Y atención padres e hijos botánicos, el espacio «Volver al jardín» os espera en el Museo Moderno para crear sellos inspirados en plantas! No hace falta inscripción, solo ganas de pasar un rato genial.

¡Ah, y para los que les gusta darle un giro a la semana, el martes 6 el Centro Cultural Recoleta ofrece la «Sala de entrenamiento libre», donde podrás dar rienda suelta a tu talento artístico! Boomboxes gratuitos están disponibles, ¡así que a darlo todo!

El miércoles 7, en el Museo Moderno, es tiempo de «Mapas de aventuras», donde niños, adolescentes y familias podrán descubrir un mundo lleno de diversión. Además, se hará un recorrido accesible para personas con discapacidad visual el miércoles 10 a las 16 h. ¡Una experiencia que será como un paseo por las nubes!

¡Pero eso no es todo, chicos y chicas! El jueves 8 en el Centro Cultural Recoleta, «Prohibido No Tocar» es la contraseña para entrar a un espacio único donde la diversión no tiene restricciones. ¡Y para los amantes del teatro, «Modestia Argentina» nos trae risas, debates y malentendidos que harán que agradezcas no haber ido a una academia suiza!

El viernes 9, prepárense para reír y emocionarse con «Los Empeños de la Casa» de la Compañía Argentina de Teatro Clásico. Y para los amantes de Shakespeare, ¡sonetos a las 16 h en el Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco!

El sábado 10 nos regala momentos épicos con la «Jam de lectura de James Joyce y Leopoldo Marechal», un show acústico de Julián Baglietto y el Dúo Lerner-Moguilevsky presentando su disco «Sefarad» en la Usina del Arte. ¡Más movida que una pista de baile!

Y para cerrar con broche de oro, el domingo 11, Tomi Lago y El Consorcio nos deleitarán en la Capilla del Centro Cultural Recoleta, mientras que el Trío Ginestra nos llevará a un viaje musical en la Usina del Arte a las 11 h. ¡La diversión no tiene fin!

Así que agarra tus agendas, señoras y señores, y prepárense para una semana llena de risas, música, arte y ¡más diversión que un circo en pleno funcionamiento! ¡Nos vemos en los eventos! ¡Y recuerden, la entrada es libre, pero la diversión es obligatoria! 🎉🎭🎶