Abrió KTM Can Am Palermo, ubicado en Honduras 4170. Un concesionario de las firmas KTM y Can Am

KTM Can Am Palermo, ubicado en Honduras 4170 del barrio de Palermo, es un concesionario premium de las firmas KTM y Can Am, que se transforma en el sexto concesionario de Lemamotor, una empresa familiar que a pesar de la difícil situación de pandemia del COVID-19, decidió continuar apostando en nuevos proyectos, desarrollando su portfolio de marcas y afianzando su posición en el mercado de las dos ruedas.

El evento, conducido por Mateo Garri, Gerente de Lemamotor, comenzó con un show de destrezas llevado a cabo por diferentes profesionales, entre los que se incluyó patinaje, bailes con luces y acrobacias. En medio del salón del nuevo concesionario KTM Palermo se ubicaba la estrella de la noche, la nueva KTM 390 Adventure.

El nuevo concesionario KTM Palermo cuenta con un showroom de 600 m2, donde se exhiben todos los modelos de la marca, y respecto de los cuales Jesús, responsable del concesionario, aseguró que tienen suficiente stock como para satisfacer las necesidades de todos los clientes. Además, cuentan con un taller de 250 m2 con tres bancos de trabajo destinados a KTM y un área de servicio destinada a Can Am, zona de lavado y un amplio depósito de repuestos y accesorios de ambas marcas. Este taller se perfila como el punto de servicio y mantenimiento más importante de KTM en la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto a Can Am, contarán con todos los modelos destinados al agro, vehículos recreacionales para quienes gusten disfrutar en la playa, además de UTV´s, con los mejores precios y planes de financiación.

También, cuentan con una amplia zona de post venta y muchas novedades para los usuarios KTM: clínicas de manejo, rides y pruebas de manejo en su concesionario, además de indumentaria y accesorios para ambas marcas.

Una de las grandes novedades de esta apertura es que el concesionario va a ofrecer a sus potenciales clientes la posibilidad de probar una KTM antes de comprar ya que va a disponer de motos para test drive de los modelos Duke 200, Duke 390, Adventure 790 y la nueva integrante de la familia KTM, la Adventure 390.

Dentro de los servicios que ofrecerá KTM Palermo, los usuarios podrán contar con clínicas de manejo off road para aquellos que se estén iniciando en el mundo de la aventura y también para los más experimentados. Para los que prefieren el asfalto también habrá actividades en kartodromos con giros libres y clínicas de manejo. Asimismo, se organizarán rides exclusivos para usuarios KTM de media y larga distancia. Para poder enterarte de todas estas novedades y seguir su calendario de actividades, podes ver su perfil de Instagram @ktmpalermo.

El horario de atención del concesionario es de 9.30 a 13 y de 14 a 19 de lunes a viernes y los sábados de 10 a 14.

Este nuevo concesionario de KTM se caracteriza por tener espacios amplios, modernos y enfocados en destacar cada producto de la mejor manera posible. Además de la posibilidad de probar las motos mientras uno charla con los asesores, espera una moto que está en el service o simplemente esté mirando indumentaria o accesorios, serán bienvenidos con un café. Realmente es un concesionario que invita a quedarse. Además de las motos y buena atención cuenta con toda la línea de Power Parts KTM y accesorios originales Can Am, por lo que el concesionario brinda una solución integral, desde la compra de una moto, de un accesorio y el mantenimiento.

Mateo Garri, Gerente de Operaciones y Comercial de Lemamotor SA, dijo “Estamos muy entusiasmados con este nuevo proyecto, es una nueva marca para nosotros, pero confiamos en nuestro equipo de trabajo que tiene años de experiencia con la marca.” Y agregó “Hace 3 años empezamos con un local que lo atendíamos en familia. El trabajo en equipo, la transparencia y foco en el cliente hicieron que hayamos crecido como lo hicimos”.

Se encontraba presente en el evento, el representante de KTM Can Am Argentina, Juan Carlos Más, y respecto de la presentación de la nueva KTM 390 Adventure destacó la importancia de estar frente a una moto que será ensamblada en nuestro país, y que además contará con piezas de integración nacional; un dato no menor, ya que esta 390 Adventure se fábrica únicamente en Colombia y ahora en Argentina, hablando de Sudamérica por supuesto.

Por su parte, Martín Schwartz, gerente de la división motos de Grupo Simpa, y responsable del proyecto, se refirió al lanzamiento de la nueva KTM 390 Adventure y dijo: “Tanto en Grupo Simpa como en Lemamotor tenemos la misma visión, y trabajamos para que las mejores motos que están en el mundo, también estén en Argentina; y si hay que fabricar motos en el país, o integrar con partes argentinas, lo vamos a hacer. Nuestro objetivo es ofrecerle al cliente stock de motos y que puedan venir al local y que haya motos para demo, ropa y accesorios para equiparse y equipar sus motos y obviamente una amplia provisión de repuestos”.