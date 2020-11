Graciela Alfano fue atropellada por un hombre en bicicleta: «Fue un horror, me insultó y amenazó»

Compartí las noticias de Palermo











Graciela Alfano a una semana del robo que sufrió en Palermo, la estrella y exvedette pasó otro mal momento, esta vez en Costanera Norte. La semana pasada, a Graciela Alfano le hurtaron su teléfono celular en la intersección Salguero y Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo. Ahora, la ex vedette sufrió otro mal momento, esta vez en Costanera Norte, cuando estaba corriendo y fue atropellada e insultada por un hombre en bicicleta, que también la amenazó.

“Fue un horror. Yo venía corriendo -es parte de mi rutina de todos los días- y en la vereda había mucha gente. Pasé un grupo de mamás con carritos y me metí en a la bicisenda para avanzar más rápido. En un momento viene un hombre en bici con una niña atrás y me empuja con el manubrio. Casi me caigo. Sentí un golpe en la espalda. Cuando miro para adelante, el señor me estaba insultando y hacía ‘fuck you’”, contó la estrella y exvedette.

“Una pareja logró detenerlo, una chica le sacó una foto, pero después huyó. Me seguía insultando. Sacó su teléfono, me filmó y me amenazó: ‘mañana salís en todos los medios’”, relató Alfano sobre el complicado momento que le tocó vivir. “Yo la verdad reaccioné mal, le dije de todo. Después de unos minutos, llamamos a la Policía. El señor se había ido, pero le entregamos la foto al oficial”, agregó.