Un festejo de Primavera muy cuidado en la Ciudad.

Compartí las noticias de Palermo











La mañana comenzó con muy poca asistencia de jóvenes en parques y plazas, y sobre la tarde hubo algo más de concurrencia, pero fue una jornada atípica. Más de 600 agentes de prevención recorrieron los principales espacios verdes; se cumplieron las medidas sanitarias y no se registraron incidentes.

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2020.- Sin grandes concentraciones de estudiantes, las plazas y parques porteños recibieron a los jóvenes y familias en general en un día a pleno sol. Como relato de los tiempos diferentes que vivimos, dada la pandemia y la emergencia sanitaria, esta primavera mostró una escena diferente, no se vieron en los parques los típicos picados de fútbol o los improvisados partidos de voley, los grupos fueron muy reducidos y, a diferencia de otras ediciones, el grueso de asistentes dijo tener entre 20 y 30 años, es decir, se trató de jóvenes en general universitarios.

“Tuvimos una excelente jornada, festejamos el esfuerzo y la responsabilidad de todos”, comentó Facundo Carrillo, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, el funcionario describió: “Mucha gente se trasladó en bicicleta y decidió disfrutar del día cerca de su casa”.

Quizás la nota particular de esta primavera fue la afluencia de familias con niños pequeños, algo no frecuente para este día, tampoco se reportaron incidentes, por lo que los agentes de prevención pudieron desempeñar su labor sin sobresaltos.

En el Parque 3 de Febrero personal de Bomberos, Defensa Civil, y las direcciones de Guardia de Auxilio y Prevención montaron un Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que se utilizó como enlace con todo el personal operativo en el parque. Además participaron Bomberos y personal de Rescate Acuático de Defensa Civil que custodió los lagos con botes y motos de agua para evitar el acceso de personas al agua.

Para prevenir y garantizar la seguridad la policía de la Ciudad realizó la cobertura de los espacios verdes con personal de las comisarías vecinales. Desde el CMU (Centro de Monitoreo Urbano) se realizó un seguimiento a través de las cámaras dispuestas en las áreas de concurrencia donde se juntaron los jóvenes. Inspectores de la Agencia Gubernamental de Control inspeccionaron los bares y restaurantes, y por el momento, no se efectuó ninguna clausura.

Informe día de la primavera

Alto grado de cumplimiento de medidas de prevención

El 84% de los asistentes respetaron el distanciamiento social y las medidas de prevención.

Alto grado de aceptación de recomendaciones

El 67% vio positivo y muy positivo, un 25% no dio valoración positiva o negativa y solo un 8.3 NS/NC.

Rango etario

La mayoría de los asistentes dijeron tener entre 20 a 30 años, hubo una gran afluencia de padres jóvenes con niños (atípico).

No hubo aglomeraciones de gente

Ningún espacio mostró alta concentración, no hubo grupos que superen las 10 personas.

No hubo detenidos

No se registraron disturbios.

La mayoría de gente es de cercanía

La gente se movilizó en su zona de influencia, la mayoría se movilizó a pie o en bicicleta.