¿Te gustaría aprender a reconocer tus errores para no repetirlos una y otra vez en el amor?

¿Te gustaría construir una relación de pareja que te haga sentir realmente bien?

Todos nos equivocamos en el amor. Lo importante es aprender y querer prepararnos. Como venimos viendo en los newsletter anteriores, existen 7 habilidades emocionales que toda persona precisa desarrollar en si misma para poder estar abierta a experimentar un buen amor de pareja. Hasta ahora hemos visto 2 de ellas que son: Honestidad- Receptividad.

Muchas parejas que he atendido en estos años en mi consultorio, suelen malentender el concepto del amor, creyendo que la pareja debe ser la única proveedora del amor en sus vidas. Cuando considero erróneamente que mi infelicidad y soledad deberá ser calmada por mi pareja, me expongo a sobrecargarla con mis exigencias. La matemática espiritual explica que 2 personas infelices y poca generosas en sus vidas, conformarán una pareja infeliz, insatisfecha y carente. Lamentablemente esto suele verse a menudo en el amor.









Para construir un BUEN amor precisamos prepararnos adecuadamente. Hoy veremos la 3era habilidad del amor, la Generosidad que implica y abarca varios aspectos tales como:

Manifestar conductas generosas altruistas donde procuras el bienestar y crecimiento del otro de manera desinteresada. O sea, lo alentas a que haga cosas que sean de su placer para que se sienta bien.

Practicar actitudes generosas hacia tu pareja, y a su vez, te abrís a recibir la generosidad del otro para que sea un vínculo reciproco (sino queda un vínculo de pareja desparejo).

Practicar la generosidad en tu propia vida, participando de alguna actividad que implique el dar a otros (ong, voluntariado etc.)

Mostrar generosidad hacia tu propia familia que es la base desde la cual podés proyectar una nueva pareja y/o familia.

Millones de personas no desarrollan la Generosidad en sus vidas, y ello invariablemente las lleva a atraer o convocar parejas en idéntica sintonía. Cuantas veces he escuchado reclamos de pacientes que se quejan de la falta de generosidad en sus parejas pero no quieren reconocer la suya. De hecho hasta hay personas que asumen el rol de salvadores del otro, pero asumen una postura omnipotente donde solo ellas dan y ayudan, hasta que se sienten cansadas, agotadas y saturadas.

La generosidad comienza con tu propia persona, siendo generoso con tu vida. Solo asi puede extenderse al amor. Un BUEN amor precisa de la generosidad. Solo con ella, se puede lograr una relación de compañerismo, belleza y plenitud. Sin ella, es un intercambio con poco vuelo.

Por ende, nuevamente, la pregunta es..¿Sabés cuál es tu error?

¿Estás list@ para comenzar a cambiar tu manera de relacionarte en el amor? Si tu respuesta es afirmativa, seguí leyendo…

Te invito a conocer mi curso online INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AMOR, compuesto de 21 videos didácticos en los que estaré compartiéndote recursos y herramientas para que puedas lograr construir un vínculo de pareja equilibrado, placentero y agradable.

