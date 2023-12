Se definen el 130° Abierto Argentino de Polo HSBC

La Dolfina Saudi, campeón defensor del torneo y ganador en Hurlingham; y La Natividad, rey de Tortugas, definen el 130° Abierto Argentino de Polo HSBC.

¿Quién será el máximo ganador de la temporada?

Con enorme expectativa se espera para el domingo 3/12, en la mítica cancha 1 de Palermo, la definición del 130° Abierto Argentino de Polo HSBC, máximo certamen mundial de interclubes en el que participaron 10 equipos de entre 28 y 40 goles de handicap conformados por los jugadores más importantes del mundo, entre ellos los 7 polistas que ostentan los 10 goles de valorización en nuestro país.

Se enfrentarán a partir de las 16.30, el campeón defensor La Dolfina Saudi P. T, ganador del 130° Abierto del Hurlingham Club Bless, vs. La Natividad, recienteganador del 83° Abierto del Tortugas C. C. presentado por TRS Hotels,

LOS NÚMEROS

Para los de Cañuelas será su 23° final (hasta ahora ganó 15 y cayó en 7) en 24 abiertos de Palermo disputados desde la creación del club en 2000 (no estuvo únicamente en la definición de 2004).

En tanto, la organización creada por el “Lolo” Castagnola jugará su tercera final consecutiva del Abierto Argentino de Polo y en ambas enfrentó a LD: en 2021 ganó La Natividad por 15-13; mientras que en la temporada pasada triunfó La Dolfina por 13-9. ¡Que partidazo se nos viene!

En la faz individual, entre los cuatro jugadores de La Dolfina acumulan 41 títulos (18 Cambiaso en 26 finales disputadas; 12 Nero en 15; 10 Stirling en 13 y 1 Poroto en el única definición que disputó). En cambio, por el lado del conjunto verdiblanco, en 2021 lograron la gloria de ganar el Abierto de Palermo por primera y hasta ahora, única vez. Jeta y Barto disputarán su tercer partido decisivo, mientras que Pablo Mac Donough jugará su 16° final, buscando lograr su título N° 12 en Palermo; y finalmente Facu Pieres disputará su 14to. encuentro decisivo, en el que intentará quedarse con su 4to. título en Palermo.

SOLD OUT

¡No quedán más entradas para el partido decisivo del torneo!

Si no compraste con anterioridad, te avisamos que la gran final se transmitirá en vivo por Star+ (Argentina y Latinoamérica) y vía streaming por https://live.aapolo.com/ ¡Suscribite!

Los equipos finalistas:

Domingo 3/12 – 16.30 – Cancha 1 de Palermo – Copa HSBC

La Dolfina Saudi: Adolfo Cambiaso (h) 10, David Stirling (h) 10, Adolfo Cambiaso (n) 10 y Juan M. Nero 10. Total: 40.

La Natividad: Facundo Pieres 9, Camilo Castagnola 10, Pablo Mac Donough 10 y Bartolomé Castagnola (h) 10. Total: 39.

Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h). Árbitro: José I. Araya.

AFTER POLO

Tras la final habrá una gran fiesta. Además de la mejor gastronomía, podrán disfrutar de los sets de Otto Bunge y Alex Dover; y un mega recital de Agapornis. ¡No te los pierdas!

Comprá tus entradas para el after en https://www.ticketek.com.ar/triple-corona/after-polo

Los restantes equipos que participaron:

La Hache La Roca: Pablo Pieres 9, Hilario Ulloa 9, Guillermo Caset (h) 9 y Francisco Elizalde 9. Total: 36.

La Ensenada Brubank: Juan Britos (h) 9, Alfredo Bigatti 9, Juan M. Zubía 9 y Jerónimo del Carril 8. Total: 35.

Ellerstina Yellow Rose: Bautista Bayugar 8, Gonzalo Pieres (h) 9, Nicolás Pieres 9 e Ignatius du Plessis 9. Total: 35.

Cría La Dolfina: Guillermo Terrera (h) 9, Tomás Panelo 9, Diego Cavanagh 8 y Alejo Taranco 9. Total: 35.

La Irenita Clinova: Facundo Fernández Llorente 8, Tomás Fernández Llorente (h) 8, Matías Torres Zavaleta 8 e Isidro Strada 8. Total: 32.

La Hache Cría y Polo: Rufino Bensadón 8, Carlos M. Ulloa 7, Facundo Sola 8 y Joaquín Pittaluga 8. Total: 31.

La Esquina La Mascota: Pascual Sáinz de Vicuña 6, Cristian Laprida (h) 8, Lucas James 7 e Ignacio Laprida 8. Total: 29.

El Overo Z7 UAE: Lucas Monteverde (n) 7, Victorino Ruiz Jorba 7, Cruz Heguy 7 y Teodoro Lacau 7. Total: 28.