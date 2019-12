Roberto Burle Marx: La historia de una destrucción de una obra de arte de Plaza Perú.

Para los lectores la aclaración es que la obra caracol que se ve en la foto no existe más. La historia de una destrucción de la Plaza Perú en el Barrio de Palermo. A fines de los 90, el empresario Eduardo Costantini luchó contra la oposición vecinal para construir un museo de US$ 25 millones, del cual no pagó nada por la plaza y la Legislatura se la regaló a canon cero por 20 años, es decir de por vida, conociendo como son los Legisladores de Buenos Aires y mostrar su colección de arte. La idea era egogo contra la destrucción total de una obra de arte, para construir un Museo de Arte, cosas de enfermo mental al mejor estilo de los empresarios Argentinos depredadores como en este caso Costantini. Esto en el diario gorila Clarín Cultura nunca te lo van a contar.

La polémica se superó gracias a una excepción al Código de Planeamiento Urbano y el permiso para la destrucción de la obra del genial artista Burle Marx. El 21 de setiembre, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires cumple años y el edificio le quedó chico. Apenas se exhibe un 40% de su colección del egocentrista millonario Costantini .

Para resumir, hacer un Museo Latino, MALBA, donde se expone obras de extranjeros y poco de latinos y destruir una obra de un genial Artista Roberto Burle Marx, al mismo tiempo, solo se puede lograr en Argentina.

En este caso nos detendremos en la historia de Roberto Burle Marx, de Sao Paulo, 4 de agosto de 1909 y murió Río de Janeiro, 4 de junio de 1994, fue un artista plástico, y naturalista brasileño que alcanzó un gran renombre internacional como arquitecto paisajista.

Vivió gran parte de su vida en Río de Janeiro, donde están localizados sus principales trabajos, aunque su obra se encuentra repartida por todo el mundo, una de ellas en lo que quedó de Plaza Perú y la obra que fue destruida para que Eduardo Costantini “haga su caprichoso Museo con el nombre de Museo Latinoamericano, pero no todos saben que para construir ese museo debió destuir una escultura gigante en forma circular de Burle Marx, es extraño que el que fomenta arte destruya arte, asi son los mentirosos egolatras empresarios Argentinos y sus comeros legisladores que le votaron el proyecto destructivo.

Al artista se lo conce mundialmente por su obra del pavimento, Copacabana

Detengamos nos en la vida y la obra de este genial artista. Roberto Burle Marx está considerado como uno de los mejores paisajistas modernos. Nace el 4 de agosto de 1909 en la ciudad de Sao Paulo. Su padre fue Wilhelm Marx un judío alemán nacido en Stuttgart y criado en Triet (ciudad natal de Karl Marx, primo de su abuelo). Era un hombre culto que gustaba leer a autores europeos, escuchar música clásica y trabajaba en el negocio de la comercialización de cueros. Su madre fue Cecilia Burle una mujer de origen Brasilero y Portugués, cantante y pianista que dedicaba su tiempo a cultivar su jardín.

Roberto fue educado en ese ambiente refinado en el cual aprendió a amar las artes y las plantas.

Con tan solo 7 años ya tenía sus propios semilleros. De allí en adelante su paso por diferentes disciplinas artísticas tales como la pintura, el teatro y la música, lo llevan a matricularse finalmente en la Escola Nacional de Bellas Artes.

La familia entera se traslada luego a Alemania en donde se da ese encuentro entre Burle Marx y las vanguardias artísticas. Allí tiene contacto, en un Jardín Botánico, con un invernadero en el que se cultivaban plantas de Brasil.

A su regreso inicia un largo trabajo de campo e investigación que permitió el descubrimiento y clasificación de nuevas plantas y de otras ya conocidas.

De todas partes del mundo llegaron a Brasil personas interesadas en trabajar con Marx.

Cuando quiso introducir esas plantas a sus trabajos se da cuenta que no tenían demanda y poco o nada se mercadeaban en viveros así que decide montar invernaderos para cultivarlas.

OBRA

Las obras de Burle Marx son resultado de la armonía perfecta entre la pintura, la escultura y la arquitectura.

Sus jardines fueron planeados en hermosas obras pictóricas que mucho nos recuerdan a cuadros de Kandisky, Mondrian, Arp y Kle, y en donde la conjugación de formas y colores se acercaban al concepto de mapas que reflejaban vistas aéreas de lo que luego se convertía en realidad palpable, en fabulosos espacios construidos integrados con elementos naturales, realzando y resaltando el potencial plástico de toda la exhuberante vegetación del Brasil.

Entre sus obras resaltan:

1932

•Residencia de la familia Schwartz en la calle Bulhoes de Carvalho, en Copacabana.

1935

•Jardín de la Casa Forte

•Jardín Acuático

•Jardín de la Plaza Euclides da Cunha

•Jardín del Palacio de Gobierno

•Plaza Artur Oscar

•Jardines y terrazas del Ministerio de Educación y Sanidad

•Aeropuerto Santos Dumond

•Asociación Brasilera de Prensa

1948

•Jardín en California U.S.A a ser realizado por Oscar Niemeyer siendo finalmente realizada por Richard Neutra. No se concretó pero el proyecto de Burle Marx permanece en exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

•Jardín de Odette Monteiro en Petrópolis

1953

•Proyecto para el parque de Ibirapuera en San Pablo, junto al arquitecto Oscar Niemeyer.

1954

•Largo do Machado

•Park-Way de la Playa de Botafogo

Parque Flamengo

•Museo de Arte Moderno

•Parque Flamengo conjuntamente con Affonso Eduardo Reidy y Jorge Moreira, el botánico Luiz Emygdio de Mello Filho, etc. Este parque costero cuenta con una importante infraestructura deportiva, gran cantidad de vegetación local y un claro diseño moderno.

•Jardines del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Obra significativa de la arquitectura moderna de Eduardo Reidy.

1955

•Hospital Sul-America en la Laguna Rodrigo de Freitas, Río de Janeiro, junto a Oscar Niemeyer. Este jardín cuenta con estanques redondeados y un mural en azul circular; su diseño se asemeja al cuadro ‘En torno al circulo’ de Wassily Kandinsky.

•Instala un estudio en Caracas, Venezuela donde realiza más de 30 proyectos.

1957

Jardínes del Hipódromo La Rinconada

1958

•Jardín del pabellón brasileño en la Exposición Internacional de Bruselas, Bélgica.

•Play ground de la Fábrica Olivetti para la sucursal de Merlo, Provincia de Buenos Aires.

1961

•Palacio de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores), Brasilia

•Palacio de Justicia, Brasilia

•Seis patios para la sede de la UNESCO en París, Francia.

•Jardín acuático en el Jardín de las Naciones en Viena, Austria, asociado a Karl Mong

•Jardín en Hamburgo, Alemania.

1966

•Conjunto residencial Parque Norte, en San Isidro, Buenos Aires, con la arquitectura de dos discípulos de Le Corbusier, los arquitectos Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan.

1967

•Jardín del Centro Cívico de San Andrés, en San Pablo, Brasil, obra de Rino Levi.

•Jardín de la Catedral Metropolitana de Río de Janeiro, propuesta que no se realizó.

•Jardín para integrar visualmente seis capillas en Congonhas do Campo, obras del escultor Aleijadinho. Estas obras forman parte del conjunto arquitectónico del ‘Santuario del Bom Jesús de Matosinhos’ en Congonhas do Campo, Minas Gerais, edificios declarados Patrimonio Histórico del Brasil y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Jardines del Edificio Petrobras

1968

1969

•Jardines del Ministerio de Guerra, en Brasilia, a pedido del gobierno federal.

•Veredas de Copacabana, sin duda, uno de los trabajos mas significativos de Burle Marx y una de las postales que caracterizarán a la ciudad carioca frente al gran movimiento turístico mundial generado a partir de la década del 70′.

1971

•Burle Marx participa del estudio para la renovación urbana de la zona sur de Buenos Aires junto al arquitecto Juan Kurchan.

Veredas de Copacabana

•Plaza Constitución

•Plaza Garay

•Rediseño de senderos y recorridos para el Parque Lezama

•Proyecto Chacra Saavedra

•Avenida General Paz

1972

•Jardín de la Estación Terminal del Bondinho

•Plaza Brasilia en Quito, Ecuador

•Jardines del Edificio de Petrobras, Río de Janeiro

•Plaza República del Perú, barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Esta plaza contaba con un juego para niños en forma de caracol.

•Plazas y parques en Río de Janeiro, Belo Horizonte, Bahía y San Pablo

•Diversos hoteles

•Parquizaciones

Plaza República del Perú, Buenos Aires

1973

•Jardín del B.N.D.E.S. (Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico), Río de Janeiro.

1975

•Parque de la Laguna Rodrigo de Freitas en Río de Janeiro, donde instala canchas para la práctica de diversos deportes como fútbol, básquet, voleibol, etc; también emplaza bicisendas, y un play ground, creando un verdadero parque recreativo en plena ciudad.

1976

•Aterro do Bahía-Sul en Florianópolis

1981

•Plazoleta da Carioca, Río de Janeiro

•Ollida Park de Miami

1984

•Veredas del edificio de la Fundación C.A.E.M.I. de Presidencia Social de Río de Janeiro

•Parque Municipal de Ilheús, en Bahía

•Parque de los Mangabeiras en Belo Horizonte, en el Estado de Minas Gerais.

•Plaza Tiradentes, en la ciudad de Tiradentes, Minas Gerais

•Centro Empresarial Río, en Río de Janeiro

•Agencias del Banco Safra en diversas ciudades del Brasil

•Jardín del edificio anexo del Palacio de Itamaraty, en Brasilia

•Plaza Chain Weisnam, en Río de Janeiro

Parque del este

Fuera del Brasil

•Jardínes del Hipódromo La Rinconada, Caracas, Venezuela

•Cascade Garden, Longwood Gardens, Pennsylvania

•Biscayne Boulevard, Miami, Florida (Completado tras su muerte)

•Lincoln Center de Punta del Este, Uruguay

•Sede del Banco Central del Paraguay, en Asunción del Paraguay

•Jardín Botánico de Maracaibo, Venezuela

•Barbados

•Plaza Rosa Luxemburgo en Berlín

Gran parque en Kuala Lumpur

En vida recibió diversos premios y títulos:

Doctor Honoris Causa de la Università degli Studii di Firenze Focollà di Architettura

Doctor Honoris Causa de la Universidad Federal de Río de Janeiro

Ciudadano Ilustre de Belo Horizonte y de Río de Janeiro

Burle Marx fallece el 4 de junio de 1994 en su casa, el Sitio San Antonio da Bica en Río de Janeiro

Decía inequívocamente:

“Uno debe rodearse de objetos de emoción poética”