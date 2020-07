Ricardo Darín cocinó un guiso para ayudar a personas en situación de calle.

Compartí las noticias de Palermo











El actor y su esposa también fraccionaron las porciones y las entregaron.

Con el perfil bajo que los caracteriza, Ricardo Darín y su mujer, Florencia Bas, se sumaron a la campaña solidaria de «Cocina Solidaria», que entrega comida a las personas en situación de calle.

La esposa del actor fue la encargada de compartir algunas imágenes en las redes sociales y pedir a las personas que colaboren tanto con manos para cocinar como con dinero o productos no perecederos.

La pareja cocinó un gran guiso y luego se encargo de fraccionarlo y colocarlo en las bandejas de aluminio que luego sería entregadas.

Desde la cuenta de la fundación, compartieron una tierna foto de Darín en la que se la veía en pleno proceso de servir la comida y escribieron: «With a little help from my friend (con un poco de ayuda de mi amigo, en alusión a la reconocida canción de Los Beatles).»

Esta no es la primera vez que la pareja ayuda a una persona que lo necesita. En septiembre de 2017, el actor y su mujer ayudaron a un hombre que estaba tirado en la calle en el barrio de Palermo y que corría riesgo de ser atropellado. Junto con otros vecinos lograron moverlo y así evitar que pudiera pisarlo un auto.