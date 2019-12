¡Qué lindo que es disfrutar del baile y las sensaciones que despierta! El domingo 3 noviembre fuimos al concierto de Carlos Vives en el hipódromo de Palermo. Fue una noche increíble de baile, alegría y música, con este cantante que nos conecta con Colombia, una tierra mágica y llena pasión.

Como he comentado en el newsletter anterior, acaba de salir publicado mi nuevo libro “Inteligencia Emocional en la empresa”, un libro escrito para empoderar a toda persona que desempeña un cargo de liderazgo en su organización. Uno de mis capítulos preferidos es “Cómo balancear tu liderazgo dentro y fuera de la empresa” ya que es un punto crucial en la vida. Una persona precisa cultivar abundancia y placer en las diferentes áreas de su vida. Para decirlo de manera más clara, si querés avanzar y generar más dinero de manera equilibrada, es indispensable cultivar un estado de salud, respeto y amor en tus vínculos de pareja, familia y amistades. Y también alimentar tu espacio de ocio y diversión, ya que una persona que disfruta su vida, en su trabajo manifiesta una actitud completamente distinta a aquel líder que no se divierte y solo vive para trabajar.

Como parte de mi compromiso por haber cumplido recientemente 45 años, estoy replanteándome muchas cosas. Por empezar esta edad fue la que mi padre me ha tenido, y afortunadamente sigue vivo (Si Ds quiere celebraremos sus 90 en diciembre). Me doy cuenta que he tenido un año muy próspero y con mucho esfuerzo intelectual. Y que deseo conectarme más con la alegría, las sensaciones y emociones. Como psicólogo clínico y consultor de empresas, me gusta trabajar con enfoque corporal. De hecho al despertarme tengo una rutina de estiramientos, ejercicios de terapia bioenergética y agradecimiento a mis padres (Constelaciones familiares). Solo que quiero extender esto más al resto de mi vida.

Bailar, cantar, jugar, reír, son actos sumamente vitales que nos conectan con la vida de manera intensa. Estuvimos bailando toda la noche con mi mujer en el concierto de Carlos Vives. Esa clase de actividades que me he procurado para celebrar mi cumpleaños, me generan placer y bienestar en dosis intensas. Desde ese estado, trabajar como profesional es una bendición. Eso mismo puede sucederte en tu profesión, empleo o empresa. Asumir un compromiso en generarte la clase de placer que querés, tiene un poder extraordinario en tu actitud hacia tu vida personal y profesional.

Te invito a leer mi nuevo libro “Inteligencia emocional en la empresa” para conectarte con esta actitud y recursos, que seguramente ya traes contigo, y quizás, solo quizás, no practicas lo suficiente. Esta clase de recursos te permitirán crecer en tu trabajo y vida personal. Si estás llevando adelante tu profesión o te encontrás dentro de una empresa, mi libro te pemritirá optimizar tu rendimiento e inteligencia emocional para crecer economica y emocionalmente. Podés leer lo tanto en su versión física como ebook.

Te mando un abrazo y que tengas una semana de disfrute, placer y risas.

Pablo Nachtigall

Psicólogo clínico & Consultor de empresas

