Crece el público masculino de los tratamientos médicos estéticos.

Desde la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral (SAENI), indican que en los últimos años aumentaron notablemente las inscripciones de médicos a las especializaciones en estética, motivados por una demanda creciente de tratamientos por parte de sus pacientes hombres.

Con el objetivo de cubrir las necesidades de un nuevo nicho masculino que demanda, principalmente, cuerpos más modelados y recuperación capilar, cada vez son más los médicos que optan por aplicar las técnicas de la estética a patologías correspondientes a su especialidad. Así lo indica la Tec. Mariana Noti, directora académica de la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral (SAENI), institución que brinda capacitaciones avaladas por la Asociación Médica Argentina (AMA).

“Las inscripciones a los cursos aumentaron exponencialmente estos últimos años y, además, notamos que se amplió el origen de los médicos respecto de sus especialidades, ya no se restringe a dermatólogos o cirujanos. Sobre todo, subió el porcentaje de los médicos generales que aún no tienen especialidad y los odontólogos”, explica la directora.

El interés de los médicos crece ante la necesidad de canalizar la consulta de sus pacientes sobre técnicas estéticas. “Además, tienden a demandar cada vez más zonas corporales y eso requiere una capacitación idónea e integral para no poner en riesgo la salud física y emocional de quienes depositan su confianza en un especialista”, advierte.

¿En qué consisten los tratamientos más demandados?

Los procedimientos estéticos mínimamente invasivos suelen ser los más elegidos y esta popularidad puede explicarse por la accesibilidad de sus costos y por no requerir demasiados cuidados especiales posteriores ni largos tiempos de reposo. La directora médica de SAENI, Prof. Dra. Andrea Miranda, explica los dos tratamientos más elegidos por ellos.

IMPLANTE CAPILAR PELO POR PELO

La técnica FUE de extracción folicular pelo por pelo es la más utilizada a nivel mundial por su probada eficacia y porque puede ser aplicada en otras partes del rostro como bigote o patillas, así como del resto del cuerpo. “En la consulta médica se evalúa la cantidad de unidades foliculares a implantar, que varía de paciente a paciente y por zona a tratar. Para la calvicie, en general implantamos entre 1000 y 3500 folículos”, dice Miranda. “Anestesiamos localmente la zona donante y con un instrumental específico se extrae folículo por folículo; cada unidad tiene de uno a cinco pelos. Una vez que se extrae la cantidad que necesita, se anestesia la zona a implantar y se realizan mini incisiones donde se hace el implante”.

Durante el implante el paciente puede levantarse, tomar un descanso y su recuperación es muy rápida. La técnica FUE no deja signos visibles ya que no se realiza suturas ni puntos, la cicatrización es muy rápida, las incisiones se curan entre 24 y 48 horas.

MINI EXTRACCIÓN LIPÍDICA AMBULATORIA (MELA)

Se trata de una minilipoaspiración sin cirugía. “Es un procedimiento no quirúrgico de aproximadamente una hora, no es doloroso (se utilizan anestésicos locales) y permite al paciente retomar sus tareas habituales”, indica la médica. Está indicado para tratar adiposidad localizada y celulitis compacta, en pequeñas áreas: “Puede ser una buena alternativa para hacer pequeños retoques en pacientes que han realizado lipoaspiración clásica y quedó adiposidad remanente o irregular. También es importante destacar que no deja flacidez residual.”

A diferencia de la lipoaspiración quirúrgica, no usa bombas de aspiración, la cánulas son de menor diámetro y no requiere suturas. Como el volumen de grasa extraído es menor, no produce un desbalance en el medio interno del paciente. La Dra. Miranda añade que puede realizarse también asistida por láser: “El efecto térmico del láser genera una retracción del tejido flácido, por lo tanto es doble el beneficio ya que no deja flacidez residual y trata la que puede llegar a existir”, finaliza.

Cursos dirigidos a médicos en SAENI – PRÓXIMAS FECHAS

2018

15 y 16 de diciembre – Implante Técnica FUE y Recuperación Capilar.

2019

21 al 26 de enero – Posgrado en Medicina Estética Integral Hands On.

28 y 29 de enero – Training de Especialización en Minilipoaspiración.

13-14-15 de febrero – Ginecología Estética.

18 al 22 de febrero – Posgrado en Medicina Estética

2 y 3 de marzo – Training de Especialización en Implante capilar

La Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral (SAENI) ofrece cursos de formación profesional que cuentan con la dirección médica de la Prof. Dra. Andrea Miranda y la dirección académica de la Técnica Mariana Noti, y están avalados por la Asociación Médica Argentina (AMA), la Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina (EGAMA) y la International Society of Aesthetic Medicine (ISAM).

La formación académica que brinda SAENI permite al egresado desempeñarse en distintas entidades públicas y/o privadas, o desarrollar y gerenciar su propio emprendimiento. La filosofía de la institución está centrada en la idea de que la estética debe tratarse desde una perspectiva holística para obtener resultados efectivos y, sobre todo, permanentes.

