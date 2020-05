Prueban un robot que emite rayos ultravioleta para desinfectar las formaciones del Subte.

Spread the love

El desafío de desinfectar a fondo las instalaciones del transporte público en el marco de la pandemia de coronavirus está dando lugar a innovaciones con nuevos métodos de limpieza que están siendo probados en todo el mundo.

Días atrás se realizó una prueba con un robot de fabricación nacional que emite rayos ultravioleta, una de las técnicas que se están evaluando para eliminar virus y bacterias.

