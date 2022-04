Polo Femenino en Palermo. Argentina e Irlanda inaugurarán el 1er. Mundial

Polo Femenino

Argentina e Irlanda inaugurarán el 1er. Mundial de Polo Femenino en Argentina

El sábado 9 de Abril, la cancha 2 de Palermo será el escenario de un nuevo hito en la historia del polo mundial, ya que a partir de las 14.30, las selecciones de Argentina e Irlanda inaugurarán el 1er. Mundial de Polo Femenino presentado por RUS Fem. En segundo turno, a partir de las 16.00 y por la Zona B, jugarán Italia vs. Brasil. Recordamos que el torneo se jugará a 6 chukkers de 4.00 minutos y en la modalidad con ventaja.

Ver más ABRAN CANCHA… El sábado 9/4 comienza el 1er. mundial de polo femenino de la historia 🐎 ¡Vení a disfrutar lo mejor del polo! 🙌🏽 🗓 del 9/04 al 16/04

📍Campo Argentino de Polo

🎟️ Acceso libre y gratuito

⚠️ Fechas sujetas al clima pic.twitter.com/6KXBaIVLIB — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) April 6, 2022

Tras una gran jornada en la que las jugadoras realizaron una práctica, además de atender a la prensa nacional e internacional en un muy concurrido media day llevado a cabo en la Sede Alfredo Lalor de Pilar, ahora llega el turno de jugar por los puntos.

Los equipos para la primera jornada:

ZONA A – 14.30

Argentina: Agustina Imaz 4, Azucena Uranga 5, Catalina Lavinia 6 y Paulina Vasquetto 1. Total: 16.

Irlanda: Caroline Keeling 1, Siobhan Herbst 4, April Kent 4 e Inés Lalor 7. Total: 16.

Juez: Rafael Silva

ZONA B – 16.00

Italia: Ginevra Visconti 1, Maria Vittoria Marchiorello 3, Maitena Marré 6 y Camila Rossi 5. Total: 15.

Brasil: Lucia Junqueira Du Plessis 3, Eduarda Vilela Rosa Engler 3, Camila Jordao 3 y Sofia Junqueira. Total: 12.

Juez: Martín Aguerre.

Quedan libres en la fecha inaugural:

Inglaterra: Frances Townend 1, Amelia Hughes 3, Heloise Wilson-Smith 6 y Emma Tomlinson 6. Total: 16.

Estados Unidos: Audry Persano 5, Erica Gandomcar 5, Lilian Lequerica 3 y Jenna Davis 3. Total: 16.

En 1987, bajo la presidencia de Don Marcos Uranga, se disputó por primera vez el Mundial de 14 goles que organiza la Federación Internacional de Polo (FIP). La edición inicial se jugó en nuestro país y el campeón fue Argentina, quien hoy en día es el máximo ganador del torneo, con 5 títulos.

Treinta y cinco años después y con Delfín Uranga (hijo de Marcos) comandando la Asociación Argentina de Polo (AAP), se confirmó un nuevo hito en la historia de nuestro deporte: entre el 9 y el 16 de abril, en el Campo Argentino de Polo en Palermo se disputa por primera vez el Mundial de Polo Femenino presentado por RUS Fem, bajo la tutela de la FIP.

Esta primera edición contará con la participación de seis equipos, tres de ellos americanos: Argentina, Brasil y Estados Unidos; y los restantes del viejo continente, Europa (Inglaterra, Irlanda e Italia).

¿Cómo se disputará el torneo?

Son dos grupos de tres equipos cada uno que se enfrentarán a la americana (todos contra todos) entre el 9 y el 12/4. El día 14 será el turno de las semifinales cruzadas entre los dos primeros de ambos grupos, mientras que el sábado 16 se disputará la gran final.

FIXTURE COMPLETO:

Fecha 1- SÁBADO 9 DE ABRIL:

14.30 Argentina vs. Irlanda (P1)

16.00 Brasil vs. Italia (P2)

Fecha 2- DOMINGO 10 DE ABRIL:

14.30 Estados Unidos vs. Perdedor 2

16.00 Inglaterra vs. Perdedor 1

Fecha 3- MARTES 12 DE ABRIL:

14.30 Inglaterra vs. Ganador 1

16.00 Estados Unidos vs. Ganador 2

Semifinales- JUEVES 14 DE ABRIL:

14.30 1ro. Zona A vs. 2do. Zona B

16.00 1ro. Zona B vs. 2do. Zona A

Final Copa de Bronce- JUEVES 14 DE ABRIL:

11.00 3ro. Zona A vs. 3ro. Zona B (En Pilar)

Finales- SÁBADO 16 DE ABRIL:

Copa de Plata

14.30 Perdedor Semifinal 1 vs. Perdedor Semifinal 2

Copa de Oro

16.00 Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2

Televisación

Todos los partidos del certamen serán transmitidos en vivo por streaming en espnpolo.com.

Son patrocinadores del 1er Mundial de Polo Femenino presentado por RUS fem: Río Uruguay Seguros como Presenting Sponsor; y Volkswagen, Miranda Bosch, ESPN, CentraLab, Yogs, Omint y Para ti como Official Sponsors; mientras que WE ARE SPORTS es agente comercial exclusivo.

Links populares para hacer Turismo en Palermo Ciudad de Buenos Aires