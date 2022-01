Pase Sanitario ¿cómo gestionarlo y dónde será solicitado?

Pase Sanitario

Entra en vigencia el pase sanitario en todo el país: ¿cómo gestionarlo y dónde será solicitado?

A nivel nacional, la herramienta está prevista para permitir el ingreso a «bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de jóvenes, jubiladas y jubilados y eventos masivos de más de 1.000 personas». Sin embargo, algunas provincias decidieron implementar el certificado con alcances mayores, como la realización de trámites presenciales en organismos públicos.

El pase sanitario para acreditar la vacunación de los mayores de 13 años que quieran acceder a actividades consideradas de «riesgo epidemiológico» comenzará a regir desde este sábado a nivel nacional, aunque cada distrito establecerá su alcance, con el objetivo de seguir incentivando la inmunización ante el incremento de casos de coronavirus en el país.

De manera general, la herramienta está prevista para permitir el ingreso a «locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre», según el anuncio del Gobierno nacional.

Sin embargo, algunas provincias decidieron implementar el certificado de vacunación obligatoria en forma anticipada y con alcances incluso mayores, como la realización de trámites presenciales en organismos públicos y entidades privadas.

Es el caso de Buenos Aires, que exige a partir del 21 de diciembre el pase sanitario para acreditar la vacunación y, de esta forma, estar habilitado para acceder a centros culturales, obras de teatros o recitales, gimnasios o canchas de fútbol 5, cines y eventos deportivos masivos; salones de fiestas y boliches, bares y restaurantes y organismos públicos y privados para la realización de trámites y para el personal que atiende al público, como así también ceremonias religiosas.

Seis días después de su implementación, la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud del Ministerio de Salud bonaerense, Alexia Navarro, aseguró había un «aumento» en la cantidad de personas que concurrían a los centros de vacunación para ser inmunizados.

«El pase sanitario es otra de las estrategias para ayudar y fomentar la vacunación. En esta semana de implementación estamos viendo el aumento de la vacunación. Hay un 14 o 15 por ciento que está relacionada con esta población que había quedado pendiente de vacunar, pero necesitamos ir a una velocidad más rápida», dijo entonces.

Otras provincias donde se implementó a partir del 21 de diciembre fueron Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero.

Para demostrar la vacunación con esquema completo se debe exhibir las aplicaciones VacunatePBA, Mi Argentina o Cuidar, todas disponibles en el celular o presentar el carnet de vacunación en cartón o tarjeta.

En Santa Fe el pase sanitario es obligatorio para viajes grupales, ingresos a fiestas, discotecas, eventos masivos de más de mil personas, centros culturales, teatros, cines y gimnasios, casinos y bingos, y realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y oficinas públicas.

Por su parte, Córdoba dispuso acreditar el certificado para acceder a «eventos recreativos, sociales y culturales de más de 1.000 personas, tanto en espacios cerrados como al aire libre, para asistir a competencias deportivas, viajes grupales de egresados, estudiantes, jubilados o similares».

Río Negro estableció su obligatoriedad para el ingreso a eventos cerrados de más de 1.000 personas, en viajes grupales y en locales bailables, pero no se aplica para fiestas al aire libre.

En tanto, Santiago del Estero lo implementó para las actividades y eventos masivos tanto públicos como privados en espacios abiertos y cerrados.

Tucumán fue pionera en establecer el pase sanitario desde el 1 de diciembre para asistir a eventos masivos, gimnasios y recitales, al igual que Salta y Jujuy, mientras que en La Rioja entró en vigencia el pasado 20 de diciembre para la gastronomía, salones de fiesta y boliches bailables, viajes de egresados, jubilados y viajes grupales, de manera progresiva. Además, esa provincia prevé aplicarlo en oficinas públicas, organismos públicos y privados, según voceros gubernamentales.

En el caso de Entre Ríos decretó que la aplicación del pase sanitario comenzará a regir el 3 de enero, para el ingreso a espacios cerrados o abiertos de carácter masivo como boliches, recitales o eventos deportivos.

La Ciudad de Buenos Aires anunció que pedirá el certificado de vacunación para entrar a boliches y en el caso de eventos de más de 1.000 personas.

El Ministerio de Salud emitió una serie de consideraciones para facilitar la comprensión del significado e importancia del pase sanitario que comenzará a regir este 1ro. de enero con el que deberán acreditar la vacunación los mayores de 13 años.

Los principales conceptos se resumen del siguiente modo:

-¿Qué significa tener la vacunación completa?

Actualmente, se considera “vacunación completa” al esquema de dos dosis aplicadas con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última dosis aplicada.

Una vacunación es completa también para los casos de aplicaciones de vacunas de dosis única, como la vacuna Cansino, habiendo transcurrido 14 días o más desde su aplicación.

También se advirtió que esta definición es dinámica y podrá ser modificada a partir del avance de la aplicación de las dosis de refuerzo en la población objetivo.

-¿Qué significa tener la vacunación iniciada?

Es UNA dosis aplicada, para las vacunas cuyo esquema es de dos dosis, habiendo transcurrido 14 días o más desde la fecha de aplicación.

Esta definición es dinámica y también podrá ser modificada en el futuro a partir del avance de la aplicación de las dosis de refuerzo en la población objetivo.

-¿Qué significa el estado sin vacunas?

Se considera esta expresión si el sistema de registro federal NOMIVAC no registra las vacunas aplicadas o cuando la consulta en la aplicación CUIDAR se realiza en un período menor a los 14 días de la aplicación de la primera dosis o de la dosis única (solo aplicable a la vacuna Cansino).

Transcurridos los 14 días o más de su aplicación, el estado de la vacunación en la aplicación cambiara automáticamente a iniciado o completo según corresponda.

-¿Cuál es la diferencia entre el PASE SANITARIO y el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN?

La app Cuidar fue elaborada debido a la pandemia de COVID-19. Entre sus funciones, posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones sobre la enfermedad, por lo que el PASE SANITARIO integra toda la información relevante de cada persona ante la COVID-19.

En la app Cuidar puede visualizarse la información de las dosis aplicadas en Argentina que estén registradas en el sistema de registro de dosis aplicadas (NOMIVAC) y aquellas dosis que haya recibido en el exterior, siempre que hayan sido declaradas voluntariamente a través de la declaración jurada en Mi Argentina.

Con motivo de generar un acceso de los ciudadanos a su certificado de vacunación contra COVID-19, se creó el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN en el apartado de “Mis Documentos” y de “Mi Salud” de Mi Argentina, donde consta la información disponible en el sistema NOMIVAC.

-¿Cómo se obtiene el PASE SANITARIO?

El Pase Sanitario se obtiene a través de la aplicación Cuidar, en el apartado “Información de Salud” en su versión para dispositivos móviles, que puede descargarse en forma gratuita de las tiendas de aplicaciones oficiales.

-¿Qué pasa si no se puede tener la app CUIDAR?

Quienes no accedan a la aplicación no podrán tener el PASE porque sólo puede ser generado desde la aplicación. Sin embargo, podrán acreditar su situación de vacunación con el certificado de vacunación contra la COVID-19 en soporte papel y/o formato digital expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera.

-¿Quiénes pueden obtener el PASE SANITARIO?

Todas las personas a partir de los 13 años.

-¿Quién puede requerir el PASE SANITARIO?

Deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad.

En caso de constatarse la existencia de infracción a lo establecido en la presente medida o a otras normas dispuestas, se dará actuación a la autoridad competente.

-Si alguien se vacunó en el extranjero, ¿puede obtener el PASE SANITARIO?

Sí. Los argentinos y argentinas de 13 años y más que hayan recibido el esquema completo o alguna dosis de vacunas contra COVID-19 en el exterior deberán completar la declaración jurada en Mi Argentina que les permitirá acceder a una constancia de vacunación.

Una vez que la declaración jurada haya sido realizada, el PASE SANITARIO de la app Cuidar mostrará el estado de vacunación de la persona.

-Un turista extranjero o un no residente en Argentina. ¿Puede tener el PASE SANITARIO?

No. Las personas que no sean ciudadanos residentes en Argentina, independientemente del motivo de su ingreso al país, no podrán contar con el PASE SANITARIO y deberán acreditar su estado de vacunación con el certificado emitido por el país donde se hayan vacunado.

