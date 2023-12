Para Turistas: Descubre el Ecoparque de Buenos Aires

Para Turistas: Descubre el Nuevo Ecoparque de Buenos Aires



Ubicación y Horario de Visita

El Ecoparque se encuentra en Palermo, frente a la Plaza Italia, en la Av. Sarmiento 2601.

Abre sus puertas de 10 a 16 horas.

Su acceso principal está en la esquina de Av. Sarmiento y Av. General Las Heras.

Una Transformación Significativa

Este espacio ha evolucionado de un zoológico tradicional a un Ecoparque interactivo, educativo y ambiental del siglo XXI.

Esta transición busca mejorar la calidad de vida de los animales y promover un enfoque consciente en las visitas.



Experiencia Sustentable y Educacional



El nuevo Ecoparque se centra en experiencias educativas y recreativas basadas en la tecnología, fomentando un ambiente familiar.

Se prohíbe alimentar a los animales y se limita el número de visitantes diarios para asegurar un entorno más tranquilo.



Historia y Transformación

Inaugurado en 1888, este antiguo zoológico destacaba por su arquitectura victoriana y exhibiciones con estilos arquitectónicos diversos.

Ha sido declarado Monumento Histórico Nacional y está en proceso de convertirse en un espacio de biodiversidad y conservación.

Compromiso Ambiental y Futuro

El Ecoparque no alberga animales permanentemente; estos serán trasladados a reservas o santuarios para garantizar su bienestar.

Además, se busca integrar el lugar con el Jardín Botánico y el Parque 3 de Febrero para crear un auténtico Corredor de Biodiversidad.

Para Vecinos Interesados en Conocer un Nuevo Espacio en Buenos Aires

Transformación de un Espacio Emblemático

El Ecoparque, antes Zoológico de Buenos Aires, está viviendo una transformación profunda.

Su historia, desde su apertura en 1888 hasta su cierre en 2016, es parte de la identidad de este lugar.

Un Nuevo Enfoque para el Futuro

El Ecoparque se concentra en la educación ambiental y experiencias interactivas, alejándose del concepto tradicional de zoológico.

Esta transición busca brindar mejores condiciones a los animales y promover un vínculo respetuoso con ellos.

Participación Ciudadana y Proyectos Ambientales

El Gobierno de la Ciudad se compromete a integrar propuestas de ONGs para la conservación del medio ambiente.

Se busca crear un espacio inclusivo que involucre a la comunidad en la preservación de la biodiversidad.

Patrimonio Histórico en Evolución

El antiguo zoológico, con su arquitectura icónica, ahora se prepara para un futuro dedicado a la conservación y la educación ambiental.

Su transformación en el Ecoparque representa una oportunidad para redefinir la relación entre los ciudadanos y la naturaleza en el corazón de Buenos Aires.

El Zoológico de Buenos Aires, inaugurado en 1888, fue uno de los primeros de su tipo en América Latina. Situado en Palermo, se convirtió en un punto emblemático de la ciudad. Desde su apertura, albergó una amplia variedad de especies animales, atrayendo a visitantes locales y extranjeros.

Su arquitectura destacaba por edificaciones de estilo victoriano que reflejaban la diversidad de países de origen de los animales exhibidos. Cada recinto estaba diseñado con distintos estilos arquitectónicos, como el chino, hindú, morisco y grecorromano, lo que añadía una dimensión cultural a la experiencia.

Inicialmente, el zoológico tenía una función recreativa, siendo un lugar de entretenimiento para los ciudadanos. A lo largo del tiempo, se implementaron cambios para mejorar las condiciones de vida de los animales y para incluir aspectos educativos.

A través de los años, el zoológico vivió diversas transformaciones. En 2016, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció su cierre definitivo para transformarlo en el actual Ecoparque. Este cambio marcó un punto de inflexión en la relación entre los humanos y los animales cautivos, priorizando la conservación, el respeto y el cuidado de la fauna.

El proceso de transformación incluyó la reubicación de los animales a reservas, santuarios u otras instituciones más adecuadas para su bienestar. Además, se enfocó en convertir el lugar en un espacio educativo y de concienciación ambiental, alejándose del paradigma tradicional de exhibición animal.

La historia del Zoológico de Buenos Aires refleja la evolución de la percepción y el tratamiento de los animales en cautiverio. Su transformación en el Ecoparque representa un cambio significativo hacia un enfoque más sostenible y ético en la interacción humana con la fauna.

El Zoológico de Buenos Aires albergó a lo largo de los años una variedad de animales que se convirtieron en figuras icónicas o famosas, algunos de ellos fueron:

Sandra, la orangutana: Sandra, una orangutana que vivía en el Zoológico de Buenos Aires, se convirtió en el centro de una histórica y emblemática decisión legal en 2014. En ese año, un grupo de abogados argentinos presentó un habeas corpus en su nombre, solicitando que se la reconociera como un «sujeto no humano» y se le otorgara el derecho a la libertad.

Este caso marcó un hito significativo al plantear la cuestión sobre los derechos de los animales no humanos y su bienestar en cautiverio. La decisión judicial no se centró en liberar a Sandra de inmediato, sino en reconocerla como un ser sintiente y no simplemente como una propiedad del zoológico.

La argumentación legal se basó en la idea de que los animales, en este caso específico Sandra, merecían ser considerados sujetos de derechos y no objetos de posesión, y por ende, merecían un trato ético y condiciones adecuadas para su bienestar.

Si bien el habeas corpus no llevó directamente a la liberación inmediata de Sandra del zoológico, sentó un precedente significativo al reconocer legalmente a un animal no humano como un ser con derechos. Posteriormente, el debate generado por este caso contribuyó a discusiones más amplias sobre el trato ético hacia los animales en cautiverio y la necesidad de mejorar las condiciones en las que viven. Finalmente, Sandra fue trasladada al Centro de Grandes Simios en Florida, Estados Unidos, en 2019, donde vive en un entorno más adecuado para su bienestar.

Arturo, el oso polar: Generó una gran preocupación pública debido a las condiciones climáticas inadecuadas para su especie en el zoológico de Buenos Aires. La campaña para su traslado a un hábitat más adecuado atrajo la atención global.

Pelusa, la osa polar: Otra habitante emblemática, compartió recinto con Arturo y también fue foco de atención por las condiciones poco favorables para su bienestar.

Bengalí, el tigre de Bengala: Fue uno de los felinos más reconocidos del zoológico y atrajo a muchos visitantes debido a su majestuosidad.

Bubaloo, el elefante asiático: Nació en el zoológico y se convirtió en un símbolo de esta institución. Su historia y desarrollo fueron seguidos por muchos visitantes.

Estos animales, entre otros, alcanzaron cierta notoriedad debido a su presencia en el Zoológico de Buenos Aires, despertando interés, preocupación y debate sobre las condiciones de vida de los animales en cautiverio y su bienestar.