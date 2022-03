Orquesta Sinfónica Nacional en Sala del Centro Cultural Kirchner

Orquesta Sinfónica Nacional se presentará:

📌 Por primera vez en la temporada 2022, la «Sinfónica Nacional» ofrecerá un concierto en el escenario de la Sala Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, el viernes 18 de marzo, a las 20:00, bajo la conducción del Mtro. Luis Belforte y la participación de los solistas invitados Valentín Garvié (trompeta), Rodrigo Domínguez (saxo) y Sebastián Achenbach (órgano)

Programa musical:

🎼 El estreno de «Supernova» de Demián Rudel Rey

🎼 La interpretación, por primera vez del “Concierto para trompeta, saxo, gran órgano y orquesta” de Valentín Garvié

🎼 Las interpretaciones de la Suite del ballet “El amor Brujo” de Manuel de Falla

🎼 “Danza Macabra, op 40” de Camille Saint Saens

📌 En el marco de un nuevo Aniversario del Golpe de Estado que marcó a sangre y fuego la historia argentina, en la antesala al día de la “Memoria, Verdad y Justicia”, el elenco orquestal ofrecerá, el miércoles 23 de marzo, a las 20:00, una emotiva velada musical en el Espacio de la Memoria (ex ESMA), con el Mtro. Gustavo Fontana como director invitado.

Programa musical:

🎼 Obertura “Las Hébridas” de Felix Mendelssohn

🎼 Sinfonía N.º 3, “Eroica” en Mi bemol Mayor, op 55 de Ludwig v. Beethoven.

Apertura de Temporada 2022

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

en CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Viernes 18 de marzo, a las 20:00

Sala Auditorio Nacional del CCK, (Sarmiento 151, CABA)

Director invitado: Mtro. Luis Belforte

Solistas invitados: Valentín Garvié (trompeta), Rodrigo Domínguez (saxo) y Sebastián Achenbach (órgano)

Repertorio:

🎼 El estreno de «Supernova» de Demián Rudel Rey

🎼 La interpretación, por primera vez del “Concierto para trompeta, saxo, gran órgano y orquesta” de Valentín Garvié

🎼 Las interpretaciones de la Suite del ballet “El amor Brujo” de Manuel de Falla

🎼 “Danza Macabra, op 40” de Camille Saint Saens

Miércoles 23 de marzo, a las 20:00.- Concierto en el marco del Día de la «Memoria, Verdad y Justicia»

Espacio de la Memoria (Av. del Libertador 8151, CABA)

Repertorio:

🎼 Obertura “Las Hébridas” de Felix Mendelssohn

🎼 Sinfonía N.º 3, “Eroica” en Mi bemol Mayor, op 55 de Ludwig v. Beethoven

Acerca de Gustavo Fontana (director invitado)

Nació en Buenos Aires. Fue director artístico de las orquestas Filarmónica de Mendoza (hasta el 2018) y Sinfónica de Bahía Blanca (hasta el 2014), también de las bandas sinfónicas de Córdoba y de Buenos Aires.

Sus maestros de dirección fueron Cristóbal Soler (España), Milen Nachev (Bulgaria) y Charles Dutoit (Suiza). Ha dirigido orquestas del país y del exterior, como la Filarmónicas de Kielce y Walbrzych (Polonia); Sinfónica de Belo Horizonte, Salvador de Bahía, Brasilia, Porto Alegre y Banda Sinfónica del Estado de San Pablo; Filarmónica de Montevideo, Venezuela y Burgas (Bulgaria); Sinfónica del Festival de Mallorca (España); Sinfónica de Córdoba y de Santa Fe, entre otras.

De habitual recorrido como director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional, condujo en el cierre de la Temporada 2021 la 9° Sinfonía de Beethoven, ocasión en la que participaron juntos en escena la Sinfónica Nacional y el Coro Polifónico Nacional. Además fue director invitado de la Orquesta Nacional de Música Argentina «Juan de Dios Filiberto», así como en Europa y Estados Unidos.

Colaboró con artistas populares (Mollo, Aznar, Spasiuk, Baglietto, Vitale, L. Piro, Rinaldi, Torres, Masliah, Garvie, Roger, Fernández, Barri) y clásicos (Zukerman, Forsyth, Inchausti, Rutkauskas, Gíntoli, Todorov, Saraví, Céspedes, Rey, Araujo, Volonté). Estudió trompeta en el Conservatorio Nacional con el maestro Osvaldo Lacunza. Se perfeccionó con Raymond Mase (Juilliard School), Robert Sullivan (New York Philharmonic) y John Wallace (Royal Academy of Music). Integró la New York Youth Symphony y la Filarmónica de Israel (gira latinoamericana 1993, Zubin Mehta). Como invitado formó parte de las orquestas Filarmónica de Buenos Aires, Estable del Teatro Colón y Sinfónica Nacional.

𝐀𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐭𝐫𝐨. 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐁𝐞𝐥𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞

Nació en Buenos Aires. Es licenciado en Dirección Orquestal egresado de la Universidad Nacional de las Artes. Entre las orquestas que dirigió se encuentran la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo, Estable del Teatro Argentino de La Plata, Filarmónica de Mendoza, sinfónicas de Santa Fe, Entre Ríos, Bahía Blanca y Avellaneda. Fue becario del Mozarteum Argentino, la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional y el Festival Internacional de Campos do Jordão en São Paulo, Brasil. En el año 2008 fue ganador del concurso y la beca internacional en Dirección Orquestal organizado por El Sonido y el Tiempo; y en 2009 participó del Taller Internacional de Dirección Sinfónica en Ibagué, Colombia. Estudió con Mario Benzecry, Carlos Vieu y Carlos Calleja y se perfeccionó junto a Marc Minkowski en Francia, Sir Richard Armstrong en Inglaterra, Marin Alsop en Estados Unidos, Giancarlo Guerrero en Costa Rica, y Germán Céspedes Díaz en Colombia. Entre 2010 y 2018 fue director adjunto de la Orquesta Académica de Buenos Aires y entre 2007 y 2010 director adjunto de la Sinfónica Juvenil Libertador San Martín. Dirigió los ballets El lago de los cisnes, Cascanueces, Don Quijote, Giselle, Nápoli, Carmen y Bolero junto a los ballets Estable del Teatro Argentino de La Plata, Nacional, del Sur y Ballet Concierto de Iñaki Urlezaga. Colaboró como director musical asistente en la producción de las óperas Pagliacci, La bohème, La cenerentola y El murciélago para Juventus Lyrica y Buenos Aires Lírica. En 2018 accedió por concurso al cargo de director asistente y coordinador general del Ensamble de Música Contemporánea de la Universidad Nacional de las Artes donde trabaja en colaboración con el maestro Santiago Santero.

Acerca de la Orquesta Sinfónica Nacional

Fue creada en 1948 como Orquesta Sinfónica del Estado con el objetivo de promocionar a directores, compositores y ejecutantes argentinos y difundir los clásicos de la música en grandes y pequeños auditorios.

A lo largo de su historia, fue conducida por Roberto Kinsky, Juan José Castro, Víctor Tevah, Simón Blech, Teodoro Fuchs, Juan Carlos Zorzi, Jacques Bodmer, Bruno D’Astoli, Jorge Rotter y Jorge Fontenla, como directores titulares, y por personalidades de la talla de Erich Kleiber, Georg Solti, Ernest Ansermet, Igor Markevitch, Hermann Scherchen, Sergiu Celibidache, Rudolf Kempe, Antal Dorati, Malcolm Sargent, Hans Rosbaud, Jean Fournet, Igor Stravinsky, Heitor Villa-Lobos, Aram Katchaturian,

Frank Martin, Pablo Casals, Zubin Metha y Charles Dutoit, como directores invitados, entre muchos otros.

Cumpliendo con su fin de orquesta nacional, se presentó en más de cincuenta ciudades del interior del país que, en muchos casos, carecían de organismos orquestales propios (Diamante, Entre Ríos; Bella Vista, Corrientes; Zapla, Jujuy; Santiago del Estero; La Rioja; Catamarca, Comodoro Rivadavia, Chubut; Las Heras, Caleta Olivia, Puerto San Julián, Santa Cruz; Roque Saenz Peña, Chaco entre otras).

En 1991, la Sinfónica llegó por primera vez a Europa para actuar en las principales ciudades de España bajo la dirección de Simón Blech, con un repertorio íntegramente dedicado a autores americanos. Un año más tarde, se presentó en Chile, conducida por Juan Carlos Zorzi, y en Brasil, por Blech, durante el Festival de Invierno de Giordao (San Pablo).

Durante 1998, realizó una gira por Japón que incluyó una memorable presentación en Tokio, junto a la pianista Martha Argerich, culminando con un exitoso concierto en Los Ángeles (Estados Unidos). En la temporada 2000 fue distinguida como única representante de Latinoamérica en la XVI Edición del

Festival de Canarias De los Cinco Continentes, donde se presentó junto con las más destacadas orquestas del mundo.

En el marco de diversas acciones de contenido social, desarrolladas a partir del año 2004, participó del programa Música en las Fábricas, con multitudinarias presentaciones en ámbitos de la producción y el trabajo. Así, actuó por primera vez en Ushuaia, en la Cooperativa Renacer (ex Aurora), en los Talleres

Ferroviarios de Tafí Viejo (Tucumán) y en el Barrio El Tambo de La Matanza. Por su aporte a la cultura musical del país, fue galardonada con el diploma al mérito que otorga la Fundación Konex (1989). Fue distinguida, asimismo, por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como Mejor Orquesta de las Temporadas 1996, 2000 y 2002. Participó en 2010 de los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, actuando en el palco central enclavado en la Plaza de la República, frente al Obelisco, ante cientos de miles de asistentes.

Durante el año 2015 actuó en la velada musical inaugural de la gran Sala de Conciertos “Ballena Azul” del Centro Cultural Néstor Kirchner y se presentó en la referida sala, donde desarrolla su Ciclo de Conciertos Principales, junto a la pianista Martha Argerich y prestigiosos artistas internacionales. A partir de ese mismo año, el Maestro Pedro Ignacio Calderón es el Director Emérito de la Orquesta Sinfónica Nacional, luego de 22 años ininterrumpidos como director titular de la misma.

Links populares para hacer Turismo en Palermo Ciudad de Buenos Aires