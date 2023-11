Llega una nueva edición de Argentina Comic-Con y esta vez será súper especial ya que la convención celebra sus 10 años promoviendo la cultura pop.

El Centro Costa Salguero se vestirá de fiesta los días 8, 9 y 10 de diciembre para recibir a celebridades y artistas internacionales y nacionales. Durante los tres días se podrán vivir experiencias inolvidables junto a los principales estudios de cine y TV, cientos de stands y los más divertidos cosplay. Además en el main stage habrá sorprendentes shows especialmente montados para la ocasión.

Aquí algunas novedades.

INVITADOS INTERNACIONALES

Jack Quaid: el talentoso actor que interpreta a Hughie Campbell en la popular serie de THE BOYS de @primevideo participará de esta edición.

Jack Quaid, además de ser Hughie Campbell, es la voz de Clark Kent y Superman en My Adventures with Superman, Richie Kirsch en Scream 5, Richard Feynman en Oppenheimer, Brad Boimler en Star Trek Lower Decks y Marvel en Los Juegos del Hambre, entre otros papeles.

Los Simpsons. Las voces del doblaje latino de la familia amarilla más famosa y querida, estarán presentes en la convención. Nancy Mackenzie, la inconfundible voz de Marge; Humberto Vélez, la icónica voz de Homero; Claudia Motta, la pícara voz de Bart y Paty Acevedo, la dulce voz de Lisa, estarán presentes los 3 días de y darán un panel exclusivo en conjunto cada día en el Main Stage.

Además todos los actores tendrán stands exclusivos donde darán autógrafos, fotos y grabarán saludos personalizados (estas actividades tendrán un costo adicional).

Cabe aclarar que Humberto Vélez es reconocido por su extensa carrera y destacado trabajo en el doblaje latino. Además de Homero Simpson da vida a personajes increíbles como el Profesor Farnsworth en Futurama y es la voz oficial de Winnie Pooh, entre muchos otros personajes.

Horacio Lalia: uno de los grandes maestros de la historieta argentina, estará el domingo 10 de diciembre en el Artist’s Alley.

Lalia, gran exponente del terror en la historieta argentina, se destacó a lo largo de su extensa carrera trabajando junto a otros titanes del cómic nacional como Breccia, Oesterheld y Ray Collins. Su arte fantástico se puede disfrutar en obras como Nekrodamus, Belzarek y en adaptaciones de autores clásicos de la literatura como H. P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe y H. G. Wells.

MAIN STAGE

Celebrando los 10 años de Argentina Comic-Con, cada jornada cerrará con una fiesta inolvidable en el Main Stage: la Party Night. Las 2 últimas horas del día viernes y la última hora del sábado y domingo, el escenario principal se llenará de música y baile, gracias a los DJs en vivo y a los cosplayers. Serán verdaderas fiestas de la cultura pop como solo Argentina Comic-Con puede ofrecer.

En el mismo escenario, los días viernes y sábado habrá un show único en donde participarán artistas como Guadalupe Stivala, Chelotaku, Metal Warrior y VØA, entre otros. Ellos harán un homenaje a las canciones de las películas de Disney y Dreamworks. llevar por la magia de la música en vivo mientras estos talentosos artistas nos transportan a los universos encantados de las películas que amamos. Desde canciones clásicas hasta las más recientes.

El main stage vibrará al ritmo de @kisekioficial, una banda de música de videojuegos y anime integrada por 8 increíbles músicos. Será el sábado y tocarán canciones clásicas del mundo gaming y las mejores anime songs.

Como es un clásico del escenario principal se presentará el show “homenaje a tus películas favoritas”; la Power Up Orchestra; la Star Wars Pararde, show de holograma “Virtual Live Dream” y finalmente el panel oficial con todo el cast, director y productores de “Cuando acecha la maldad”.

MÁS ATRACCIONES

La FERIA MEDIEVAL, que se desarrolla en 2.500 mt2 dentro de Comic-con regresa con más juegos y sorpresas; photo ops. destacados; una muestra de Patoruzu; impactantes stands de Netflix, Warner, Disney, BF PARIS; gran variedad de gaming, licenciatarios, shopping.

El AUDITORIO ofrecerá más de 30 charlas, masterclass y presentaciones. Y habrá una feria navideña repleta de propuestas para estas fiestas.

ARTISTS ALLEY con 100 artistas en escena, COSPLAY ALLEY con los mejores artistas cosplayers de Latinoamérica, sets, concursos de cosplay los tres días con más de un millón de pesos en premios, sectores gastronómicos temáticos.

COMIC-CON AL DENTE

Celebrando los 10 años llega un nuevo e imperdible mega show, repleto de música, baile, entrevistas y sorpresas a cargo de Fernando Dente.

El domingo 10/12 Fer Dente llega por primera vez a la expo y con él una pincelada del teatro musical argentino. Un mega show para disfrutar de los momentos musicales más destacados de la industria en los últimos 20 años. Fer también será el host y moderador con los distintos artistas y espectáculos que pasarán por el main stage de Comic-Con Argentina.

HEATHERS EL MUSICAL presentará un mashup con los mejores momentos del show y un panel con sus protagonistas.

HIGH SCHOOL MUSICAL: EL DESAFÍO. Después de 15 años el elenco original de HSM: El desafío se reúne por primera vez y será en Costa Salguero. @agusmvera @delfipenia @walterbrunok se suman a Fer para interpretar los hits de la película argentina y reencontrarse con los fans que siguen recordando ese reality que marcó su infancia.