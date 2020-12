La Dolfina Saudi se coronó en el partido del 127° Abierto Argentino de Polo en la mítica cancha 1 de Palermo.

Compartí las noticias de Palermo











La Dolfina Saudi P. T. siempre se reinventa y se coronó por octava vez consecutiva en el torneo más importante del mundo!

En el partido del 127° Abierto Argentino de Polo HSBC, disputado el sábado 19/12 en la mítica cancha 1 de Palermo, venció por un ajustado 10-8 y le quitó el invicto de la temporada a Ellerstina Johor, reciente ganador del 80° Abierto del Tortugas C. C. – Gran Premio Ford y el 127° Abierto de Polo RUS del Hurlingham Club, conjunto que no pudo coronarse con la Triple Corona de la AAP.

Fue un encuentro extremadamente luchado, en el cual empezó mejor La Dolfina, que sacó tres goles de ventaja en los primeros parciales, merced a la gran cantidad de faltas cometidas por los hombres de General Rodríguez (terminaron con 14, tres de ellas faltas técnicas). Pero luego, la Zeta dejó más de tres chukkers sin convertir a los multicampeones y logró no sólo igualar el partido, sino pasar al frente con sólo 6m. 30s. por jugar. El último período fue un monólogo de La Dolfina, que logró jugar su mejor parcial en el partido, consiguió un 3-0 vital y dejó sin nada a Ellerstina, conjunto que disputó una gran temporada y que en esta final tuvo muchas chances para convertir y quedarse con el título. Cualquiera hubiera sido el resultado, era injusto para el rival. En este caso, nuevamente título para La Dolfina y tristeza para los de General Rodríguez.

LOS NÚMEROS

Para los de Cañuelas fue su 20° final (ganó 14 y cayó en 6) en 21 abiertos de Palermo disputados desde la creación del club en 2000 (no estuvo únicamente en la definición de 2004).

En tanto, la Zeta jugó su 13ra. en los últimos quince años (desde 2005, no llegó al partido decisivo únicamente en 2006, 2013 y 2018). Con esta derrota, queda con 3 títulos y 10 subcampeonatos.

En la faz individual, entre los cuatro jugadores de La Dolfina acumulan 48 títulos: Cambiaso 17, igualando a Alberto P. Heguy para quedar en el podio a sólo dos de Horacio Heguy y tres de Juancarlitos Harriott, máximo ganador histórico con 20 Abiertos de Palermo.

El N° 11 consiguieron Pablo Mac Donough y Juan M. Nero; mientras que para el uruguayo David Stirling (h) logró su noveno título.

EL GRAN CLÁSICO ACTUAL

La Dolfina y Ellerstina jugaron su partido N° 47 en la historia. Hasta el momento, la ventaja es para los de Cañuelas por 31 a 16. En Palermo fue el encuentro N° 18, con ventaja de 15 a 3 para La Dolfina. Finalmente, en la final del máximo torneo mundial se enfrentaron en 13 ocasiones, con parcial de 10-3 para el equipo de Cambiaso y compañia.

Los equipos finalistas y la progresión:

La Dolfina Saudi P. T.: Adolfo Cambiaso (h) 10 (6 goles, tres de penal y uno de córner), David Stirling (h) 10, Pablo Mac Donough 10 (3 penales) y Juan M Nero 10 (1). Total: 40.

Ellerstina Johor: Facundo Pieres 10 (6) (Recibió una tarjeta amarilla en el tercer chukker), Hilario Ulloa 10 (1), Gonzalo Pieres (h) 9 (1) y Nicolás Pieres 10. Total: 39.

La Dolfina Saudi P. T.: 1-2, 3-2, 6-3, 6-5, 6-5, 6-6, 7-8 y 10-8.

Jueces: Guillermo Villanueva (h) y Martín Pascual. Árbitro: Gastón Lucero.

Para obtener fotos oficiales y en alta resolución para su libre publicación, hagan click AQUÍ

Las fotografías son de libre uso y deberán estar acompañadas en su publicación con el crédito: Matías Callejo / Prensa AAP

En tanto, para revivir las mejores jugadas del encuentro, hagan click AQUÍ, en donde podrán descargar un video de ESPN.

IMPORTANTE: Recuerden que el acceso a los archivos caducará en 7 días.

ENTREGA DE PREMIOS

Luego del discurso de Eduardo Novillo Astrada (h), presidente de la AAP, comenzó la ceremonia de premiación, en la cual los campeones y finalistas debieron retirar ellos mismos la Copa del Abierto, sus trofeos y réplicas por los estrictos protocolos Covid 19, acompañados por el citado Novillo Astrada; Delfín Uranga, vicepresidente de la AAP; Carlos Menéndez Behety, Sebastián Pistone, Gonzalo Delger, Juan Lastra y Rafael Cúneo Libarona, Consejeros de la entidad madre del polo argentino; Juan Marotta, CEO de HSBC Argentina; Ing. Daniel Pellegrina, presidente de la Soc. Rural Arg.; Santiago Ballester, titular de la AACCP; Andrés Rosenberg, presidente de Fomento Equino; «Taio» Novillo Astrada; Marcos Heguy; Rosario Sola; Esperanza Uranga; y Marcos Aldao, Gerente de Operaciones de la AAP.

Los galardones individuales fueron los siguientes:

Trofeo Gonzalo Heguy al mejor jugador de la final: Adolfo Cambiaso (h)

Premio Javier Novillo Astrada al goleador del campeonato: Adolfo Cambiaso (h), 45 tantos

Trofeo Revelación Rubén Sola: Jerónimo del Carril

Copa Fomento Equino al jugador mejor montado de la final: Adolfo Cambiaso (h)

Premio Gonzalo Tanoira al polista mejor montado del certamen: Adolfo Cambiaso (h)

Premio Fair Play al jugador más disciplinado del torneo: David Stirling (h).

Copa Lady Susan Townley al mejor caballo jugador de la final: Dolfina B09 Cuartetera Clon, de AC.

Premio Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo al Mejor Producto Jugador Inscripto Raza Polo Argentino y Premio Sociedad Rural Argentina: Dolfina B06 Cuartetera Clon, de AC.

Además, Adolfito Cambiaso, quien hizo acopio de premios, recibió un reconocimiento especial por haber sido el primer polista en superar la barrera de los 1000 goles en el Abierto de Palermo –llegó a 1026–.

Finalmente, los jueces y el árbitro del partido final recibieron unos presentes y los campeones, hicieron el tradicional descorche con los botellones de Navarro Correas.

RANKING FINAL:

Clasificados a la TC 2021: La Dolfina Saudi P.T. 1352; Ellerstina Johor 1324; RS Murus Sanctus 840; La Natividad Monjitas 808; LD Polo Ranch 616; La Ensenada La Aguada 548; y Los Machitos 560.

Al Repechaje: Cría Geté, 356 y -13 de diferencia de gol.

Perdieron su posición: La Irenita 356 y -18 de dif. de gol; y La Irenita II 144.

Los restantes equipos que participaron:

La Natividad Monjitas: Camilo Castagnola 8, Pablo Pieres 10, Bartolomé Castagnola (h) 9 e Ignatius Du Plessis 9. Total: 36.

RS Murus Sanctus: Facundo Sola 9, Francisco Elizalde 8, Guillermo Caset (h) 10 y Alfredo Cappella Barabucci 8. Total: 35.

La Dolfina Polo Ranch: Guillermo Terrera (h) 8, Juan Britos (h) 8, Diego Cavanagh 9 y Alejo Taranco 8. Total: 33.

Cría Geté: Valerio Zubiaurre (h) 8, Cristian Laprida (h) 8, Joaquín Pittaluga 8 e Ignacio Laprida 8. Total: 32.

Los Machitos: Agustín Merlos 8, Ignacio Toccalino 8, Mariano Aguerre 7 y Santiago Toccalino 8. Total: 31.

La Irenita: Martín Podestá (h) 7, Juan Martín Zavaleta (h) 8, Facundo Fernández Llorente 7 y Juan Martín Zubía 8. Total: 30.

La Ensenada-La Aguada: Segundo Bocchino 6, Alfredo Bigatti 8, Matías Torres Zavaleta 8 y Jerónimo Del Carril 7. Total: 29.

La Irenita II: Santiago Loza 7, Tomás Fernández Llorente (h) 7, Juan Ruiz Guiñazú (h) 8 y Pedro Falabella (h) 7. Total: 29.

Son patrocinadores del 127° Abierto Argentino de Polo: HSBC como Title Sponsor; Volkswagen como Gold Sponsor; Imperial, ESPN, Navarro Correas, Johnnie Walker y La Nación, como Official Sponsors; y Omint, Río Uruguay Seguros, Case IH y Argentine Beef como Auspiciantes; mientras que WE ARE SPORTS es agente comercial exclusivo.























