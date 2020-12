Definición del 127° Abierto Argentino de Polo. Dolfina Saudi vs Ellerstina Johor.

Compartí las noticias de Palermo











Con enorme expectativa se espera para el sábado 19/12, en la mítica cancha 1 de Palermo, la definición del 127° Abierto Argentino de Polo HSBC, máximo certamen mundial de interclubes en el que participaron de 10 equipos de 29 a 40 goles de valorización, conformados por los jugadores más importantes de Argentina, Sudáfrica y Uruguay.

Se enfrentarán a partir de las 17.00, el séptuple campeón defensor La Dolfina Saudi P. T, ante el único postulante a la Triple Corona de la AAP 2020, Ellerstina Johor, reciente ganador del 80° Abierto del Tortugas C. C. – Gran Premio Ford y el 127° Abierto de Polo RUS del Hurlingham Club; y único invicto de la temporada.

LOS NÚMEROS

Para los de Cañuelas será su 20° final (hasta ahora ganó 13 y cayó en 6) en 20 abiertos de Palermo disputados desde la creación del club en 2000 (no estuvo únicamente en la definición de 2004).

En tanto, la Zeta accedió a la 13ra. en los últimos quince años (desde 2005, no llegó al partido decisivo únicamente en 2006, 2013 y 2018). En las 12 anteriores lleva 3 ganadas y 9 perdidas.

En la faz individual, entre los cuatro jugadores de La Dolfina acumulan 44 títulos (16 Cambiaso, 10 Mac Donough y Nero, 8 Stirling); mientras que por el lado de Ellerstina, Gonzalo (h) y Facundo Pieres tienen 3 títulos cada uno; mientras que su hermano Nicolás tiene 1. En tanto, Hilario Ulloa es el único de los 8 protagonistas que buscará anotar su nombre por primera vez en el trofeo.

Los números de los protagonistas del conjunto de Cañuelas son impresionantes: Adolfo Cambiaso jugará su 24° final en 28 Abiertos de Palermo; Pablo Mac Donough su 15° en 19; Juan M. Nero su 14° en 17; y el uruguayo David Stirling (h) su 11° en 12.

EL GRAN CLÁSICO ACTUAL

La Dolfina y Ellerstina jugarán su partido N° 47 en la historia. Hasta el momento, la ventaja es para los de Cañuelas por 30 a 16. En Palermo será su encuentro N° 18, con ventaja de 14 a 3 para La Dolfina. Finalmente, en la final del máximo torneo mundial se enfrentaron en 12 ocasiones, con parcial de 9-3 para el equipo de Cambiaso y compañia. ¿Quién se quedará con la final 2020?

¡Están todas las condiciones dadas para vivir una final extraordinaria!

Los equipos finalistas:

La Dolfina Saudi P. T.: Adolfo Cambiaso (h) 10, David Stirling (h) 10, Pablo Mac Donough 10 y Juan M Nero 10. Total: 40.

Ellerstina Johor: Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 10, Gonzalo Pieres (h) 9 y Nicolás Pieres 10. Total: 39.

Jueces: Guillermo Villanueva (h) y Martín Pascual. Árbitro: Gastón Lucero.

AAP LIVE y ESPN

Para Argentina y Latinoamérica, podrán ver el encuentro en vivo por ESPN Extra mientras que en el resto del mundo, no te pierdas la oportunidad de suscribirte ingresando a https://live.aapolo.com/en/ y podrás ver en vivo y en directo el partido, desde cualquier dispositivo y de una forma distinta e interactiva.

Podrás sumarte a chats con otros usuarios, acceder a estadísticas en vivo, contestar trivias para ganar Polo Coins y aprovechar descuentos en el Marketplace. Además, tendrás a tu disposición tres cámaras para elegir desde que ángulo disfrutar el encuentro en el momento que desees.

RANKING:

Clasificados a la TC 2021: Ellerstina Johor 1092; La Dolfina Saudi P.T. 912; RS Murus Sanctus 840; La Natividad Monjitas 808; LD Polo Ranch 616; La Ensenada La Aguada 548; y Los Machitos 560.

Al Repechaje: Cría Geté, 356 y -13 de diferencia de gol.

Perdieron su posición: La Irenita 356 y -18 de dif. de gol; y La Irenita II 144.

Los restantes equipos que participaron:

La Natividad Monjitas: Camilo Castagnola 8, Pablo Pieres 10, Bartolomé Castagnola (h) 9 e Ignatius Du Plessis 9. Total: 36.

RS Murus Sanctus: Facundo Sola 9, Francisco Elizalde 8, Guillermo Caset (h) 10 y Alfredo Cappella Barabucci 8. Total: 35.

La Dolfina Polo Ranch: Guillermo Terrera (h) 8, Juan Britos (h) 8, Diego Cavanagh 9 y Alejo Taranco 8. Total: 33.

Cría Geté: Valerio Zubiaurre (h) 8, Cristian Laprida (h) 8, Joaquín Pittaluga 8 e Ignacio Laprida 8. Total: 32.

Los Machitos: Agustín Merlos 8, Ignacio Toccalino 8, Mariano Aguerre 7 y Santiago Toccalino 8. Total: 31.

La Irenita: Martín Podestá (h) 7, Juan Martín Zavaleta (h) 8, Facundo Fernández Llorente 7 y Juan Martín Zubía 8. Total: 30.

La Ensenada-La Aguada: Segundo Bocchino 6, Alfredo Bigatti 8, Matías Torres Zavaleta 8 y Jerónimo Del Carril 7. Total: 29.

La Irenita II: Santiago Loza 7, Tomás Fernández Llorente (h) 7, Juan Ruiz Guiñazú (h) 8 y Pedro Falabella (h) 7. Total: 29.

Son patrocinadores del 127° Abierto Argentino de Polo: HSBC como Title Sponsor; Volkswagen como Gold Sponsor; Imperial, ESPN, Navarro Correas, Johnnie Walker y La Nación, como Official Sponsors; y Omint, Río Uruguay Seguros, Case IH y Argentine Beef como Auspiciantes; mientras que WE ARE SPORTS es agente comercial exclusivo.

Noticias relacionadas























Links interesantes para descubrir

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires

Links Interesantes en Instagram

Instagram Barrio de Palermo | Instagram Palermo Noticias.

Instagram Barrio de Colegiales | Instagram Colegiales Noticias.

Tweets by palermonline

INTERESANTES LINKS DE RECETAS DEL BARRIO DE PALERMO

Definición del 127° Abierto Argentino de Polo. Dolfina Saudi vs Ellerstina Johor.