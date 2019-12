La Ciudad ofrece piletas públicas y privadas para todos los gustos.

Un chapuzón al agua en la Ciudad es posible cuando la ola de calor produce más calor. Acción de zambullirse o meterse en el agua de cabeza o de golpe, da igual. Un cahpuson y buena onda es una de las soluciones al calor y a la mala onda.

Como todos los años la ciudad está preparada para vivir la vacaciones de verano 2020. Buenos Aires ofrece diferentes actividades y lugares para darse un chapuzón. Durante el verano muchos ciudadanos de la ciudad viajan por sus vacaciones y por tal motivo el ritmo de la ciudad es más tranquilo. El tránsito es más ágil y viajar en transporte público es más cómodo. Buenos Aires cuenta con muchos atractivos y actividades para el verano, las piletas son una de ellas.









Parque Sarmiento

Informes: 011 4541-2141

El Parque Sarmiento (avenida Ricardo Balbín 4750) ya es un clásico de clásicos en la temporada estival porteña. Allí los visitantes tienen tres piletas, una grande, una mediana con 1,60 metros de profundidad, y una más baja para los niños. Todas están rodeadas por un solárium y tienen espacio para más de cinco mil personas. Abre de 8.30 a 20 y las piletas de 10 a 19.30. Además el parque cuenta con un sector de parrillas y mesas que se ocupan gratuitamente según orden de llegada, y para los que no quieren trabajar, tiene una confitería donde se puede almorzar o merendar.

Parque Manuel Belgrano

Informes: 4807-7700.



El otro super clásico porteño para toda la familia, Parque Manuel Belgrano, que antes era el circuito KDT (Salguero y avenida Costanera) tiene una pileta donde entran tres mil personas y está dividida en sectores diferenciados según la profundidad. El horario del parque es de 8 a 20 y la pileta de 9 a 19. El complejo del ex Circuito KDT ofrece pileta, dos canchas de vóley, ocho de tenis y una de fútbol 9, playón de patín y circuito de ciclismo. La temporada de pileta para el público en general es los fines de semana y habrá una colonia de verano para chicos de lunes a viernes del primer mes de 2017. Para el público en general estará habilitada los fines de semana de enero y todos los días de febrero.

Entrada al parque, $ consultar ; de 6 a 12 años, $ consultar ; jubilados y pensionados, gratis; estacionamiento, $ consultar. En av. Costanera Norte y Salguero, Palermo, ciudad de Buenos Aires.

Informes: 4807-7700.

El predio tiene cancha de fútbol, juegos para chicos, pista de ciclismo y patinaje que se pueden usar gratis, además de dos confiterías y canchas de tenis para alquilar a precios económicos.

Parque Roca

El Parque Roca (avenida Roca 3490) es el complejo deportivo más grande que tiene Buenos Aires. Tiene tres piletas, que son dos para mayores y una para chicos, y una superficie total de 160 hectáreas verdes.

La entrada al parque es libre y gratuita pero los visitantes pueden pagar un bono de contribución a voluntad. Lo mismo pasa con el acceso a la pileta, para lo que también existe la posibilidad de contribuir con un bono voluntario.

Del mismo modo que los parques, los 11 polideportivos del Gobierno de la Ciudad son otra opción muy atractiva para disfrutar de las piletas públicas si te toca estar durante el verano en Buenos Aires. Los precios de acceso y derecho a pileta son los mismos que para los parques.



Poliportivos públicos, direcciones y teléfonos para consultas:

Polideportivo Chacabuco, en Eva Perón 1410 (4921-5776)

Polideportivo Avellaneda, en Lacarra 1257 (4761-5932)

Polideportivo Colegiales, en Conde 235 (4555-7074)

Polideportivo Costa Rica, en Chorroarín y Constituyentes(4521-8063)

Polideportivo Dorrego, en Lisandro de la Torre y Monte (4687-6823)

Polideportivo Martín Fierro, en Oruro 1300 (4941-2054)

Polideportivo Patricios, en Pepirí 135 (4911-4642)

Polideportivo Pomar, en Mercedes 1300 (4568-0184)

Polideportivo Santojanni, en Patrón 6222 (4641-2462)

Polideportivo Pereyra, en Vélez Sársfield 1271 (4301-3700)

Polideportivo Don Pepe, en Hornos y Brandsen (4302-1618)

Para disfrutar sin tensiones del atractivo de las piletas públicas y minimizar los riesgos para la salud, lo más indicado es ser precavido y apelar al sentido común. Con ese objetivo, es preciso tener muy en cuenta algunos recaudos y ciertas pautas de convivencia. Aquí van algunos consejos útiles.

TIPS SI O SI

• La revisación médica es obligatoria.

• Hombres y mujeres tienen que usar gorro y ducharse antes de entrar a la pileta.

• Se recomienda usar ojotas para evitar resbalones.

• Evite exponerse al sol entre las 10 y las 17. Usar protector solar factor 15 como mínimo. No exponer al sol a los menores de un año.

• Comuníquese por teléfono para confirmar horarios y actividades.

TIPS PARA RECORDAR

-Esperar un tiempo prudencial para meterse al agua después de comer. Zambullirse en el agua al aumentar el calor del cuerpo por la alimentación y la exposición al sol puede provocar un peligroso choque de temperaturas.

-Para prevenir infecciones en los pies, calzar ojotas o zapatillas de goma alrededor de la piscina y en vestuarios.

-Con el fin de eliminar gérmenes y partículas, ducharse antes de realizar la revisión médica, que es obligatoria.

-No llevar envases de vidrio, cuchillos ni otros objetos cortopunzantes al perímetro de la pileta.

-Utilizar gorro de baño, sobre todo con el pelo largo. En algunos lugares es obligatorio para todos.

-Acompañar a los menores en todo momento, especialmente en el agua aunque estén provistos de flotadores. No dejar de vigilarlos incluso si los chicos aprendieron a nadar, ya que pueden llegar a confiarse en exceso o cansarse estando en el agua.

-No dejar juguetes sueltos en el agua. Pueden inducir a los niños a lanzarse solos a la pileta.

-No correr, saltar ni empujarse, para evitar caídas y resbalones. Ser especialmente prudente en escaleras, toboganes y trampolines.

-Aunque no es obligatorio, también es recomendable ducharse después del baño en la piscina, ya que el agua de las piletas es tratado con distintos productos químicos, que pueden llegar a secar la piel.

-Ante amenaza de tormenta, alejarse de la piscina, secarse y vestirse.

-Salvo en los casos de perros guía para no videntes, no llevar mascotas.

-En el parque, con el vehículo no circular a más de 10 kilómetros por hora.

-Con bicicleta o moto, transitar con precaución fuera de los caminos pavimentados.

-Encender fuego estrictamente en las instalaciones del fogón o la parrilla.

-Utilizar solamente una mesa y una parrilla por grupo familiar.

-Practicar deportes con pelota en las canchas correspondientes, no en las zonas de mesas y parrillas ni en el sector de juegos infantiles.

-No exponerse demasiado al sol y utilizar una buena protección. El bronceador debería tener capacidad de bloqueo de los rayos solares de, al menos, 15 fps (factor de protección solar).

-Volver a cubrir el cuerpo con la crema después de salir de la pileta.

-Para evitar la otitis, secarse muy bien los oídos después de bañarse.

-No tragar el agua de la piscina.

PILETAS PRIVADAS

Parque Norte. Av. Cantilo y Guiraldes – frente a Ciudad Universitaria. Teléfonos: 4787-1382/ 1432 / 1536 / 1542 / 1699. De lunes a viernes de 9 a 20, fines de semana desde las 8. El precio por persona es $90 los días hábiles, $CONSULTAR los sábados y $CONSULTAR los domingos.

Av. Cantilo y Guiraldes – frente a Ciudad Universitaria. Teléfonos: 4787-1382/ 1432 / 1536 / 1542 / 1699. De lunes a viernes de 9 a 20, fines de semana desde las 8. El precio por persona es $90 los días hábiles, $CONSULTAR los sábados y $CONSULTAR los domingos. Club Comunicaciones. Av. San Martín 5125 – Agronomía. Teléfono: 4504-5454. Hay tres piletas, parque, parrillas y mesas. El natatorio abre de martes a domingo, de 9 a 20hs. Los menores de 6 años no pagan. También ofrecen combos ´ para sábados, domingos y feriados.

Av. San Martín 5125 – Agronomía. Teléfono: 4504-5454. Hay tres piletas, parque, parrillas y mesas. El natatorio abre de martes a domingo, de 9 a 20hs. Los menores de 6 años no pagan. También ofrecen combos ´ para sábados, domingos y feriados. Parque Norte. Av. Cantilo y Guiraldes, frente a Ciudad Universitaria. Teléfono: 4787-1382. Tres enormes piletas, de más de 4.500 m2 cada una. Ofrece pileta para chicos y pileta exclusiva para mayores de 18 años. Los toboganes de agua son muy divertidos y hay actividades recreativas coordinadas en las piletas. Las reposeras, sombrillas, sillas y playeras se alquilan por $22 cada una. También cuenta con canchas de tenis, futbol y paddle, con arancel aparte.

Av. Cantilo y Guiraldes, frente a Ciudad Universitaria. Teléfono: 4787-1382. Tres enormes piletas, de más de 4.500 m2 cada una. Ofrece pileta para chicos y pileta exclusiva para mayores de 18 años. Los toboganes de agua son muy divertidos y hay actividades recreativas coordinadas en las piletas. Las reposeras, sombrillas, sillas y playeras se alquilan por $22 cada una. También cuenta con canchas de tenis, futbol y paddle, con arancel aparte. Parque Ribera Sur. Av. Roca y General Paz – Villa Lugano. Teléfono: 4605-0026. Las piletas son de agua salada y están abiertas todos los días de 9 a 19hs.

Av. Roca y General Paz – Villa Lugano. Teléfono: 4605-0026. Las piletas son de agua salada y están abiertas todos los días de 9 a 19hs. Megatlón. Teléfono: 0810-666-6496. La red de gimnasios cuenta con siete sedes con pileta, ubicadas en Almagro, Caballito, Devoto, Villa Crespo, Floresta, Barrio Norte y Centro. En el verano, ofrece un pase libre a todos ellos, que incluye pileta y gimnasio. Las piletas suelen estar abiertas de 6:30 a 22hs (algunos cierran una hora más tarde). Conviene llamar por teléfono o consultar en la página www.megatlon.com porque no todas las sedes admiten menores. Es una buena opción para aprovechar para ponerse en forma, además de escaparle al sofocón.

-Hilton Buenos Aires. Av Macacha Guemes 351 – Puerto Madero. Teléfono: 4891-0000. Ya estamos hablando de otra cosa, eso está claro… pero hay quienes pueden darse el gusto de zambullirse en la piscina descubierta de la terraza del Hilton, y no los íbamos a dejar afuera. El pase diario incluye el acceso a la pileta, el gimnasio y a los saunas húmedo y seco para los varones, y al sauna húmedo y al hidromasaje para las mujeres. El horario de la pileta es de 10 a 20hs, todos los días. El gimnasio está abierto de 6:30 a 22hs los días de semana y de 8 a 20hs los sábados, domingos y feriados.

BILLETERA MATA GALAN

El Hotel Four Seasons cuenta con una piscina al aire libre en los jardines de la Mansión, el imponente palacio Alzaga Unzué que desde 2001 forma parte del hotel. Se trata de la única piscina de hotel al aire libre del barrio de Recoleta, que se puede completar con un almuerzo en el restaurante Nuestro Secreto. El acceso a las instalaciones es de u$s CONSULTAR (cerca de $ CONSULTAR ) por persona por día e incluye los servicios del Cielo Spa. También cuentan con membresías anuales, mensuales y trimestrales.

Otra opción de piscina descubierta es la del Hotel Hilton, ubicada en su terraza y con una vista panorámica de Puerto Madero. El pase diario –que incluye acceso al gimnasio, sala de relax y saunas – cuesta $ CONSULTAR por día. También hay pases diarios para el uso de su spa, por $ CONSULTAR , con almuerzo o té a la carta incluido. En el barrio de Retiro, también se destaca la piscina del Hotel Sheraton, descubierta, con pases diarios por $ 1100 por persona con acceso a sus dos piletas, saunas, salas de relax y gimnasio.

Aunque no cuenta con pases diarios, esta temporada de verano, el hotel Novotel, ubicado en la calle Corrientes a dos cuadras del Obelisco, cuenta con un plan de fin de semana exclusivo para los turistas locales. El plan incluye una noche de alojamiento para dos personas con desayuno incluido, acceso a la piscina descubierta –que en esta época del año ya no es climatizada – y fitness center y un 20% de descuento sobre el total de los consumos en su bar y restaurante por $ consultar sin impuestos.

También hay opciones fuera de los hoteles.

En la temporada de pileta, el Racket Club, en los bosques de Palermo, ofrece pases diarios, semanales y mensuales. El club cuenta con dos piletas, una para chicos y otra para adultos. Además tienen sus Racket Club & Spa en el Hotel Intercontinental (con pileta cubierta) y el Plaza Hotel (con pileta descubierta). Cuentan con varias propuestas y promociones, que dependen de la cantidad de miembros de la familia o si se trata de socios temporales o regulares. El pase por un día, sin promociones, es de $ 1870; por una semana, $ CONSULTAR y por un mes, $ CONSULTAR . En el caso de la temporada completa –que además de la pileta incluye el uso de todo el club con clases de gym, tenis o fútbol, entre otros deportes– el valor es de $ CONSULTAR

Y para los que dispongan de más tiempo y puedan alejarse un poco de la ciudad, hay opciones como por ejemplo en el Hotel Sofitel ubicado junto a La Reserva Cardales Country Club, a 60 kilómetros de Buenos Aires, donde el día de spa de seis horas de duración tiene un precio de $ 3800 de lunes a jueves y $ CONSULTAR de viernes a domingo. Además del acceso a las piscinas, incluye servicios como tratamientos faciales, masaje corporal, circuito de aguas y saunas.