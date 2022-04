Gran Premio República Argentina en el hipódromo Argentino de Palermo

Gran Premio República Argentina

Hay 15 caballos inscriptos para el Gran Premio República Argentina, de Palermo

Quince caballos quedaron inscriptos hoy para el Gran Premio República Argentina, una carrera de Grupo 1 sobre 2.000 metros de arena que se correrá el próximo 1 de mayo en el hipódromo Argentino de Palermo.

La carrera mencionada tiene un premio de 8.000.000 pesos para el ganador. Ese día la bolsa total de premios con las otras cinco pruebas de Grupo 1 será de 57.750.000 pesos.

Los caballos anotados para el Gran Premio República Argentina son Alibabá Song, Bamb Craf – un pupilo del cuidador Alfredo Gaitán Dassie -, Dreanan, Estruendoso Dubai, Lord Of Lords – su entrenador es Miguel Cafere -, Machacado – su cuidador es Hugo Pérez -, Newniverse, Nievre, Nochero Querido – su entrenador es Luciano Cerutti -, Ry The Man, Rayo Vallecano, Remen, Sidney Lema, Sècial Dubai -. un pupilo de Roberto Pellegatta – y Spirit Of Light.

Son todos caballos de 3 años y más edad que animarán con mucho entusiasmo uno de los grandes premios más esperado por la legión burrera.

Los compromisos de monta y sorteo de gateras se llevarán a cabo el próximo lunes en el hipódromo de Palermo.

