Evaristo Carriego. La casa es Patrimonio Histórico de Palermo.

La casa de Evaristo Carriego es Patrimonio Histórico de Palermo.

La Biblioteca del poeta Evaristo Carriego en Honduras 3784. En sus poemas, habla sólo de los que sufren en silencio: la novia abandonada sin motivo con toda la ropa hecha, del sinvergüenza que no la hizo caso o de Mamboretá, la que todos maltratan.

El 13 de octubre de 1912, la enfermedad puso fin en su casa de la calle Honduras del barrio porteño de Palermo a la vida de Evaristo Carriego, a los 29 años.

Empezaba a vivir en su obra, breve y humilde, pero genialmente vinculada con las cosas sencillas que lo rodearon y que amó sin artificio. El «poeta de Buenos Aires», como lo llamó la crítica por sus temas y su sensibilidad, nació en Paraná el 7 de mayo de 1883.

En su familia hubo otro Evaristo Carriego famoso, su abuelo, temido polemista, periodista y político entrerriano.

El pequeño marchó con sus padres a los cuatro años a Buenos Aires. El padre de Carriego, también Evaristo, se casó con Angela Giorello en Paraná. La familia, tras una breve estancia de dos años en La Plata se radicó en Buenos Aires definitivamente, en la calle Honduras, donde transcurrió toda la vida del poeta.

Tras ser rechazado por miopía en el Colegio Militar de la Nación, donde intentó ingresar, se dedicó a vagar por las calles del barrio y a leer cuando le caía en las manos, sin guía ni método. El Palermo de entonces no era el de hoy. Era un barrio con malevos y conventillos, destartalado y pobre, aunque no quizá como él lo muestra en sus poemas.

A los 18 años comenzó a escribir versos, a los 20 ya participaba de cenáculos literarios, en particular el vinculado con «La Protesta», un diario anarquista. Fue luego concurrente al café de los Inmortales, al sótano del Royal Séller, a la Brasileña y el Bar Luzio, y también la redacción de La Nación y de Ultima Hora. Entre 1904 y 1908 publicó muchas composiciones en diarios y revistas, en especial en Caras y Caretas, que rápidamente lo dio a conocer al público.

A partir de sus inicios socialistas e internacionalistas, mero contagio de las tertulias literarias, más tarde se hizo nacionalista, y en literatura aborreció a los poetas decadentes, porque no hablaban sino de lo extranjero y nebuloso. En 1908, apareció su primer y único libro, Misas Herejes, cuyo contenido se conocía ya casi totalmente por las publicaciones en los periódicos.

Publicó algunas entrevistas periodísticas, entre ellas una en La Razón a Martiniano Leguizamón, el estudioso de las cosas criollas oriundo de Rosario del Tala, autor de Montaraz y Alma Nativa. En sus poemas narra historias de amor de mujeres anónimas, humildes, casi siempre tristes si no trágicas. El mismo tuvo un solo enredo amoroso conocido, que no le suscitó gran pasión. Con el tiempo, abandona también la actitud nacionalista, el trompeteo romántico que había admirado en escritores como Víctor Hugo, y pierde la jovialidad. Da lugar a los aspectos más melancólicos y retraídos de su temperamento. En sus poemas, habla sólo de los que sufren en silencio: la novia abandonada sin motivo con toda la ropa hecha, del «sinvergüenza que no la hizo caso» o de Mamboretá, la que todos maltratan. ¿Habrá visto que las vestiduras de Quijote, que había adoptado, no le iban bien, y se calzó el sayo de monje franciscano?. Pero además ya aparecen en sus versos vislumbres de tragedia, presentimientos de muerte.

En diciembre de 1911, poco después de la muerte de su padre, que lo afectó mucho, tuvo un ligero ataque de apendicitis. A mediados de 1912 se repitió. La tercera vez, el primero de octubre, permaneció en cama 12 días. El 13 de octubre de madrugada, murió. Dejó ordenados numerosos papeles, y un libro sin título que apareció luego como «La canción del barrio».

Evaristo Carriego

Biblioteca Evaristo Carriego Dirección: Honduras 3784

Palermo Viejo es el Palermo de Borges y antes que él, de Evaristo Carriego. Y fue precisamente Borges quien escribió sobre Carriego, inmortalizando aún más al poeta de los «decaídos y miserables suburbios de la ciudad». Lo fantástico es que la casa de Carriego aún sobreviva, en un barrio conocido por arrasar con su pasado. Ya en los años 80s.

NO OLVIDEMOS NUNCA DE QUE EL INUTIL DE MAURICIO MACRI QUERIA VENDER LA PROPIEDAD PARA CONSTRUIR UN EDIFICIO

10/05/2014 PATRIMONIO

Casa de Carriego: vecinos celebran fallo judicial contra el Gobierno de la Ciudad.

Una concurrida milonga popular festejó en la calle Honduras 3784, del porteño barrio de Palermo, la sentencia favorable que ordenó al Gobierno Porteño el rescate de la casa del poeta.

El fallo que ordenó al gobierno de Mauricio Macri la reconstrucción de la casa del poeta respondió favorablemente a un amparo tramitado por los vecinos linderos de la casa de Carriego, que en septiembre de 2012 alertaron a diversas organizaciones sobre el proyecto de obra de la Ciudad sobre la demolición en el sitio histórico.

“Lamentablemente, desde el momento en que sale la cautelar que frenó la demolición, y que el gobierno de la Ciudad se notifica, los hombres de Macri aprovecharon para destruir a toda velocidad prácticamente todo el interior de la casa, para actuar sobre un hecho consumado”, contó a Télam el abogado Pedro Kesselman, quien tuvo a su cargo la acción de amparo.

Luego de ese traspié “el doctor Triunfetti dictó una sentencia que es ejemplar porque dijo no solamente que hay que preservar esta casa sino que, por las condiciones en las que quedó, el macrismo tiene que reconstruir la casa”, informó el abogado.

El juez ordenó que, “si el 90% del centro de la ciudad polaca de Varsovia había sido reconstruido entre 1945 y 1953, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede reconstruir una casa de 140 metros cuadrados”.

Además, “ordenó reponer todos los objetos y cosas históricas que había en la casa y que han desaparecido, como libros, objetos personales de Carriego, la biblioteca del poeta González Tuñón, que había sido donada a la biblioteca popular, y también la del librero Héctor Yánover, que dicen que estaría en un container”.

Kesselman contó que “el gobierno porteño no está conforme con la sentencia y quiere demoler la casa, seguramente por su ubicación privilegiada en Honduras y Bulnes, pleno corazón de Palermo, posiblemente para venderla como ha vendido otros terrenos públicos y hacer una torre para que haga un negocio alguno de los socios del macrismo”.

Los vecinos contaron a Télam que su expectativa es que la casa vuelva a ser lo que fue, un centro de cultura y poesía, y “un lugar de encuentro no sólo de escritores y poetas sino a donde el pueblo pueda volver a acudir a una biblioteca fantástica en la que se hacían conferencias y mesas redondas”.

“Es paradójico -completó Kesselman- entrar a la Feria del Libro por un túnel todo amarillo de propaganda del Gobierno de la Ciudad, que pretende difundir la venta de libros y la cultura: por un lado hace esa publicidad hueca y por otro, demuele un símbolo de la literatura de Buenos Aires”.

La de hoy fue la primera de las tres “milongas callejeras” convocadas por el consejo consultivo de la Comisión de cultura y patrimonio de la Comuna 14 y la iniciativa cultural «El tango será popular o no será nada», y la segunda será el próximo 24 en lugar a definir.

En una pista de baile apoyada sobre el asfalto, parejas de tango bailaron piezas en una tarde soleada en la que varios vecinos tomaron el micrófono para divulgar lo hecho y lo que queda por hacer.

Inspirado en el poema «Has vuelto», por el organillo que recorre el barrio cada noche, el tango “El último organito“ -1949, de Acho y Homero Manzi- ofreció a los participantes la oportunidad de brindar un himno por Carriego, cantando a voz en cuello sus estrofas y quebrando hasta la indiferencia de los automovilistas que pasaban por la calle Honduras, mitad recuperada para la cultura popular.

