El Teatro Ciego reabre su actividad presencial. Borges 1974

Compartí las noticias de Palermo











Volver a ver

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Una de las experiencias teatrales más seductoras y personles de la ciudad de Buenos Aires vuelve a abrir sus puertas al público el viernes. Luego de 10 meses con experiencias sensoriales a domicilio y virtuales, retoma las actividades presenciales en su espacio de Palermo (Borges 1974). El regreso se dará con una programación especial: propuestas clásicas y nuevas adaptadas al contexto actual para la seguridad del público. Los espectáculos continúan con el distintivo de Teatro Ciego de desarrollarse en completa oscuridad estimulando todo el resto de los sentidos no visuales.

El espacio ha sido acondicionado para que todas las funciones se desarrollen de forma segura, asegurando la ventilación, higiene y distanciamiento social. El público podrá aprovechar el patio hasta el inicio de la función. Quienes ingresen al espacio deberán hacerlo con tapabocas cuidando la limpieza de las manos y la distancia.

Además de volver a realizar funciones en su sala del barrio de Palermo, Teatro Ciego vuelve con sus giras en distintos puntos del país. En enero realizará distintos espectáculos en Córdoba y Carlos Paz.

Elegir que no ver

A ciegas gourmet – Música y cena en total oscuridad

Viernes, sábados y domingos 22 hs

A Ciegas Gourmet es el único espectáculo que combina una cena gourmet, especialmente diseñada para ser degustada en la más absoluta oscuridad, con un show sensorial con música en vivo.

Este espectáculo propone una cena diferente, un menú con 7 pasos de degustación comenzando por una entrada y finalizando con un postre, con opciones de menú vegetariano, vegano y apto para celíacos, los cuales deberán ser solicitadas con 48hs. de anticipación al día de función (con bebida libre opcional entre vino, gaseosa o agua). El menú podrá ser degustado en total oscuridad sin dificultad alguna, permitiendole a los espectadores concentrarse en los diferentes aromas y sabores de los platos mientras disfruta del espectáculo.

A Ciegas Gourmet combina lo mejor de la música, los sentidos y la comida. Nos invita a disfrutar, a sentir y a vivir una experiencia única en total oscuridad.

Sapo de otro pozo – Un vuelo a ciegas

Jueves 22 hs – Viernes y sábados 20 hs

Pitchblack Airlines de Teatro Ciego te invita a realizar un viaje que no vas a olvidar. Junto a Alberto, músico argentino ciego, viviremos el vuelo de vuelta a su país después de haber vivido en Nueva York durante los últimos 40 años. Pero además el viaje a los recuerdos de su vida: la infancia en su casa familiar, su adolescencia, el primer amor que marcaría su vida, su exilio en Estados Unidos, su carrera como artista y la búsqueda constante de libertad entre las ciudades de Buenos Aires y Nueva York.

Este espectáculo es una puesta sin precedentes en coproducción con las compañías Teatro C y Cuchame Co del circuito Off-Broadway de Nueva York. Una experiencia única con estreno simultáneo en Argentina y Estados Unidos.

Sonido 360 -, Música en total oscuridad

Jueves

18 hs Soda Stereo “Comfort y música para volar”

20 hs Queen “Lo mejor de Queen”

Domingos

20 hs Pink Floyd “WIsh you were here”

En Teatro Ciego quieren que disfrutes de tus artistas favoritos en total oscuridad a través de un sistema de sonido espacial. No vas a escuchar el disco convencional, cada pieza fue específicamente mezclada y masterizadas para el formato multicanal, con la máxima resolución de audio existente.

Sonido Surround Full 360, gracias a la nueva tecnología Multipanner, nos permite contar con parlantes en el techo y poder generar un domo sonoro de alta definición, en un sistema 5.1.4. Además de sentirlo en 360°, el sonido tiene elevación, lo que genera profundidad y más realismo a la escucha.

La distribución envolvente de los parlantes te permitirán reconocer los distintos instrumentos y fuentes sonoras a tu alrededor. Una propuesta que redefine el disfrute de la música.

Chakras – Meditación sensorial en completa oscuridad

Viernes 18 hs

Una propuesta presencial que nos invita a conectar con nuestro interior, un viaje de autoconocimiento y exploración representado en 4 dimensiones: tierra, agua, aire y fuego. Trabajaremos en nuestro cuerpo y campo energético a través de estímulos sensoriales para lograr activar y armonizar los cuatro elementos que nos habitan. Nos sumergiremos en un este viaje de estímulos sensoriales con el mejor sonido inmersivo

360, una puesta de sonido única en Buenos Aires.

Mi amiga la autoridad – el infantil de Teatro Ciego

Sábados y domingos 18 hs

Nescius y Positivín, dos simpáticos personajes, nos enseñarán que la Oscuridad es una artista, nos permite imaginar las cosas más impensadas y vivir las aventuras más increíbles utilizando nuestros sentidos. ¡La oscuridad puede ser tu amiga! ¿Te animás a viajar?

La obra presencial se realiza en formato cine con pantalla, la mejor puesta de sonido inmersivo y efectos sensoriales presenciales.

Tweets by palermonline























Links interesantes para descubrir

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires

Links Interesantes en Instagram

Instagram Barrio de Palermo | Instagram Palermo Noticias.

Instagram Barrio de Colegiales | Instagram Colegiales Noticias.

Tweets by palermonline

INTERESANTES LINKS DE RECETAS DEL BARRIO DE PALERMO

INTERESANTES LINKS DE GASTRONOMIA DEL BARRIO DE PALERMO