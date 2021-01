El futuro de la cocina.

Compartí las noticias de Palermo











`Este año dará inicio a las obras de construcción del Campus de Investigación y Educación Superior del Chef Niko Romito: innovación, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental son los valores fundacionales de este nuevo proyecto, que parte de Abruzzo pero con alcance internacional, con impactos significativos en el mundo de la nutrición, la restauración colectiva y la industria alimentaria.

Campus Niko Romito, Investigación y Educación Superior, se fija como el nuevo objetivo de la trayectoria empresarial del Grupo fundada por el chef con 3 estrellas Michelin nominado el pasado mes de febrero por la Región, Mejor Embajador de Abruzzo. El ambicioso objetivo es crear un paradigma diferente de transformación alimentaria; un nuevo lenguaje que sienta las bases para convertirse en la piedra angular de un estilo de vida saludable y sostenible, gracias al acceso democrático y generalizado a una buena y sana alimentación.

“En el nuevo Campus me gustaría compartir conocimientos y desarrollar la cultura a varios niveles, especialmente una nueva cultura de la alimentación, de su transformación basada en los valores de salubridad, sostenibilidad, circularidad, solidaridad y acceso democrático. Manteniendo siempre los mismos principios científicos y enfoque técnico: un único protocolo de aplicación estandarizable, accesible y abierto. La investigación es sin duda el punto de partida de este camino, cuyo próximo paso inmediato es la formación. Sin embargo, al final de este camino, no puede faltar la incubadora de nuevos formatos, para asegurar que no todo se limita a la teoría encontrando así una aplicación concreta en el emprendimiento vinculado a la nutrición y la gastronomía. El papel clave de la industria y sus colaboraciones relacionadas, son fundamentales en los tres niveles del camino ”. Italia puede ser el abanderado de este nuevo movimiento y Abruzzo puede albergar un lugar, un Campus, donde las generaciones más jóvenes estén preparadas para compartir y difundir estos valores en todo el mundo «.

El proyecto consiste en la construcción física del centro de investigación y formación académica superior en Abruzzo, con la colaboración de una de las realidades académicas más prestigiosas del mundo: la Universidad Sapienza de Roma y el departamento de Ciencia y Nutrición.

El campus producirá y difundirá conocimiento incluso fuera de sus propias instalaciones físicas: la formación es y será cada vez más, un importante ascensor social dentro de una comunidad donde la necesidad de comprender y adaptarse al cambio, es cada vez más repentina y fundamental.

La calidad de la gastronomía y la cocina, combinada con los principios de la salubridad nutricional, se pondrá a disposición de la comunidad y la industria de procesamiento de alimentos. Un proceso que será posible implementar y difundir gracias a un esfuerzo adicional en el campo de la investigación, la experimentación básica aplicada a la industria y la formación de las figuras profesionales que se convertirán en actores y protagonistas de la gastronomía del futuro.

Innovación, responsabilidad y valor social son los principios fundacionales de este nuevo proyecto, que parte de Abruzzo pero tiene un alcance internacional, con importantes impactos en el mundo de la nutrición, la restauración y la industria alimentaria. Sus pilares son: investigación y desarrollo en el área nutricional; estandarización e industrialización de procesos de transformación; formación avanzada dedicada a operadores del campo gastronómico, nutrición y procesamiento de alimentos (maestrías de 1er y 2do nivel). Son áreas interdependientes, su integración marca su objetivo final no solo en la consecución de la sostenibilidad económica, sino también y sobre todo, en la creación de valor compartido para todos los grupos de interés.

El proyecto tiene como objetivo implementar una investigación científica basada en métodos ya probados en estos años de estudio y aplicación en el campo, capaces de codificar nuevas metodologías para la transformación y procesamiento de alimentos, para hacerlos más saludables, sostenibles y accesibles.

El Campus estará al servicio del bienestar público, con el objetivo de compartir abiertamente los nuevos métodos y protocolos de procesamiento de alimentos que se certificarán.

El innovador método de procesamiento de alimentos hace de la simplicidad, el placer, la salud y el valor nutricional, sus pilares fundamentales y tiene la ambición de innovar profundamente los métodos tradicionales de enseñanza gastronómica. Representa el fil rouge de una propuesta científica y didáctica, cuyos valores fundamentales son un protocolo claro y sólido, un método replicable y una escalabilidad de los procesos que garantizan calidad y resultados constantes en el tiempo a gran escala, para ofrecer acceso a alimentos de calidad. a tantas personas como sea posible.

El Campus adoptará un modelo de enseñanza innovador con el objetivo de desarrollar, promover y difundir el conocimiento. Los laboratorios de investigación, abiertos y compartidos por universidades, fundaciones, centros de estudios y empresas que colaborarán en el proyecto, estarán en continuo contacto con los estudiantes.

El conocimiento generado, junto con el know-how vinculado a él, será compartido y aplicado, según el principio de mejora continua, con todos los actores involucrados – en primer lugar la industria – en un diálogo entre la investigación y la producción gastronómica que se ahora indispensable para la construcción de un modelo de nutrición inclusivo y sostenible.

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

