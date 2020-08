Compartí las noticias de Palermo











El chucrut no es otra cosa que la col blanca o repollo lactofermentada, un proceso que permite conservarla y le da ese sabor ácido característico. En Argentina selo conoce como repollo blanco o repollo morado.















¿Qué son los probióticos y para qué sirven?

Qué son los probióticos, para qué sirven y cómo tomarlos. Los probióticos son bacterias beneficiosas que viven en el intestino y mejoran la salud general del organismo, trayendo beneficios como facilitar la digestión y la absorción de nutrientes, y fortalecer el sistema inmunológico.

¿Cuáles son los alimentos probióticos?

Los probióticos se encuentran típicamente en alimentos ricos en bacterias como el yogur, queso y otros productos lácteos, así como alimentos fermentados como el chucrut y la kombucha. Los más utilizados los pertenecientes a las especies Lactobacillus y Bifidobacterium.

¿Qué son los probióticos?

Probiótico es un adjetivo que se aplica a ciertos microorganismos presentes en la flora intestinal. El término, de todos modos, no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE). Los probióticos son bacterias que aportan beneficios para el organismo. Los alimentos probióticos son organismos vivos adicionados que permanecen activos en el intestino en cantidad suficiente como para alterar la microbiota intestinal del huésped, tanto por implantación como por colonización. Pueden tener efectos beneficiosos cuando son ingeridos en cantidades suficientes.

¿Qué función cumplen los probióticos en el intestino?

acidophilus y Bifidobacterium bifidum que ayudan a la movilidad intestinal y así mejorar la función del tránsito intestinal. Su labor principal es evitar la proliferación de bacterias nocivas y, potenciar el desarrollo de aquellas que puedan fortificar nuestro bienestar.

¿Cuál es la col blanca?

El repollo o col blanca es una hortaliza barata que admite muchas preparaciones. Es de la misma familia que el brócoli o la coliflor, las crucíferas una familia de vegetales cargados de beneficios. El origen del repollo se remonta al 4000 a. C e la provincia de Shensi en China, en el año 600 a. El repollo o col blanca es una hortaliza barata que admite muchas preparaciones. Es de la misma familia que el brócoli o la coliflor, las crucíferas una familia de vegetales cargados de beneficios. El origen del repollo se remonta al 4000 a. C e la provincia de Shensi en China, en el año 600 a. C los celtas trajeron la col a Europa donde comenzó a cultivarse.

El chucrut

El chucrut no es más que col fermentada en salmuera (agua con sal). Tiene un elevado contenido de vitamina C y es un probiótico natural, lleno de bacterias beneficiosas para nuestro intestino. Es una receta muy sencilla y fácil de hacer.

La mayoría de los chucruts que venden envasados están procesados, llevan aditivos y no son tan beneficiosos para nuestro aparato digestivo. Esta versión casera es mucho más saludable y es más barata que las que venden en el supermercado.

Se trata del acompañamiento perfecto para tus platos principales porque está delicioso. Va genial con sustitutos de la carne como el seitán y además aportará un sabor espectacular a tus comidas y cenas.

Chucrut, una receta tradicional alemana. Es sencilla, saludable y muy beneficiosa para nuestro organismo, además de contener grandes cantidades de vitamina C. Para hacerla solo necesitas 2 ingredientes: col y sal.

¿Qué es el chucrut y para qué sirve?

Cómo hacer chucrut o col fermentada para tener una buena salud intestinal. El chucrut o sauerkraut es un fermento de col lleno de probióticos que tiene muchos beneficios para la salud, ¡y además sabe riquísimo!

¿Qué beneficios tiene el chucrut?

Beneficios del Chucrut

El probiótico. …

Rico en vitaminas. …

Aporta minerales. …

Mejora el sistema depurativo del organismo. …

Es rico en enzimas. …

Actúa contra la diarrea y el estreñimiento. …

Mejora el funcionamiento de otros órganos. …

El chucrut mejora nuestro sistema inmunológico.

¿Qué sabor tiene el chucrut?

El chucrut tiene un sabor ácido ya que durante el proceso de fermentación se produce ácido láctico. La col fermentada se suele comer como acompañamiento de carnes, en particular salchichas y carne de cerdo asada; también se añade a ensaladas, sopas, bocadillos y estofados.

¿Qué bacterias tiene el chucrut?

Las bacterias del chucrut

Resulta que las bacterias acidófilas (productoras de ácido láctico) son las más abundantes en el chucrut, concretamente las pertenecientes a los géneros Lactobacillus y Leuconostoc.

Qué alimentos son ricos en probióticos?

¿Qué alimentos tienen probióticos?

Yogurt. Goza de popularidad dentro del mundo de los alimentos probióticos y es uno de los más consumidos. …

Kombucha. Esa bebida todavía desconocida para muchos pero que cuenta con una tradición milenaria. …

Aceitunas y encurtidos. …

El queso crudo. …

Tempeh. …

Chucrut. …

Kéfir. …

Kimchi.

El chucrut

El chucrut (del francés, choucroute, y este del alemán, Sauerkraut, «col agria», a través del alsaciano sürkrüt; en polaco, kiszona kapusta; en ruso, квашеная капуста (kvašenaä kapusta)) es una preparación culinaria originaria de algunas gastronomías centro-europeas como son: Alemania, Alsacia (Francia), Suiza, Polonia y Rusia,gastronomía de Ucrania. Su uso culinario se ha extendido a otros continentes, de América y Asia a partir del siglo XVII.

Se elabora mediante la fermentación láctica de las hojas frescas de la col (repollo) (Brassica oleracea) finamente cortadas en filamentos, haciendo uso de la sal marina, formando una salmuera natural con los propios jugos de la verdura. El proceso de fermentación de la col se logra favoreciendo la acción fermentativa de las bacterias acidófilas que metabolizan anaeróbicamente los azúcares de la col produciendo ácido láctico como metabolito principal, lo que es capaz de, no solo de realzar el sabor, sino que al mismo tiempo actúa como un conservante natural que alarga su periodo de comestibilidad. Se emplea culinariamente, en la mayoría de los casos, como un acompañamiento de diversos platos de origen cárnico, tales como diversos embutidos (salchichas) y carnes de cerdo generalmente cocinadas, pudiéndose servir además como ingrediente en ensaladas, sándwich, estofados y sopas. La fermentación de la col se suele aliñar además con algunas especias, tales como el eneldo o la pimienta negra, alcaravea, el enebro, así como hojas de laurel proporcionando un aroma final más diverso y complejo.

El producto final suele ser una verdura procesada, de textura ligeramente húmeda con forma hilada, que presenta un fuerte sabor ácido debido a su contenido entre un 1.8% a un 2% de ácido láctico, el pH suele estar en el rango que va desde 3.1 a 3.7 dependiendo de factores como el contenido de sal empleado en su elaboración, variedad de col empleada y características particulares desarrolladas durante su cultivo.6 El color final suele depender de la variedad de col empleada, puede ir desde el verde intenso procedente de las coles verdes, un color amarillento, hasta el violeta de la col lombarda (lombarda o col morada). A pesar de considerarse un producto tradicional, elaborado artesanalmente en los hogares, desde finales del siglo XX se comercializa gracias a pequeñas y medianas compañías envasadoras, siendo posible adquirirlo en cualquiera de los supermercados de Europa, generalmente ya pasteurizado. En raras ocasiones se comercializa el zumo fermentado de la col, que en algunas ocasiones es considerado un suplemento dietético.

El sauerkraut se elabora principalmente con cualquiera de las variedades de la col frescas existentes, por regla general la variedad de invierno suele ser la más apropiada para la elaboración de las fermentaciones, debido a que posee un contenido de azúcares mayor, algo que favorece la acción fermentativa de las bacterias lácticas. Es preferible elaborar la fermentación con coles frescas que hayan sido recolectadas en un periodo que va desde las 24 a las 48 horas. Se suelen elegir variedades que ronden los 3 kg por unidad, compactas y con pocas hojas en su exterior. La concentración de azúcares suele rondar un 5% en peso, distribuidas por igual entre glucosa y fructosa.

Preparaciones similares

La preparación de la col ácida es ciertamente similar en otros países, de esta forma se tiene:

En Corea el kimchi se elabora con coles y pimientos fermentados.

En Japón existe el tsukemono.

En la gastronomía de Rumanía, la col fermentada se utiliza para hacer un plato tradicional llamado sarmale (rollitos de carne con arroz envueltos en hojas de col fermentada), que también es muy popular en otros países, entre ellos Bosnia y Bulgaria.