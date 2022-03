Feria de libros usados de Plaza Italia, un clásico del secundario

La feria de libros usados mas grande de la Argentina cuenta con 40 locales que venden libros de todas las especialidades está ubicado en Av. Santa Fé 4300 y atienden de 11 a 19hs. En muy poco tiempo estaremos en la nueva feria, con puestos modernos, mayor iluminación, adecuados para poder dar una mejor atención.

Donde

En el Barrio de Palermo se encuentra la Plaza Italia, donde es atracción predominante el Monumento a Giuseppe Garibaldi y la Feria de libros usados.

«Librero es un oficio en extinción. Quedan pocos. La distinción es entre libreros y gente que sabe maniobrar computadoras. A mí me piden un libro de Juanele y sé de qué están hablando. Y si no tengo nada del autor soy de los que puede recomendarte dónde ir… Sé algo de poesía, me gusta el ensayo, conozco de narrativa náutica…», le comento a este noticiero Raul del puesto 22.

Estar con un buen librero es estar con un hombre que duda de que robar un libro sea robar. De todas formas, no es lo mismo robar en una biblioteca popular que en una de esas cadenas con mesas de novedades a modo de bienvenida. ¿Será apología del delito decir que es pecado dejar la juventud sin pasar por la experiencia de robar un libro y espiar a la vecinita?

«Yo conseguí una primera edición de Pizarnik. Te llegan cosas impensadas. La gente te vende y vos ves lo que hay. Ese es el atributo de un buen librero. Una vez encontré primeras ediciones de Rafael Alberti con sus movimientos, sus dibujitos… Cada uno lo vendí a unos 1.200 pesos… ¿A cuánto los compré? A 15. Trabajo bastante con bibliotecas de domicilio. Vamos a las casas y compramos. También laburamos mucho con coleccionistas».

Feria de libros usados de Plaza Italia, un clásico del secundario

Av. Santa Fé 4200 entre Uriarte y Thames, Buenos Aires, Argentina

Acá les pasamos los nombres de cada puesto con los datos de cada librero! Cualquier consulta entran a sus páginas ya que todos tienen formas diferentes de ventas !

PUESTOS

01 RF libros 132369629

02 El 702 02226-604704

03 El 703

04 Georgias 1559358022/ 1538827922

05 Bushido libros

06 El angel 1561839864

07 Ulises

08 Sebastián 1553352078

09 Julio cesar 1551647670 Cesarhttp://Facebook.com/Nora.sabin.92 http://Facebook.com/Nora.sabin.92 http://Instagram.com/tiendadelibrosmunro/

10 Amalia

11 El Santafesino 1558432592

12 Librolandia

13 Puesto 13 Tierra de libros 1530926251 /http://www.facebook.com/tierradelibrospuesto13feriadelibrosplazaitalia

14 La Herradura 1533169740 https://instagram.com/laherraduralibrosbonitos?igshid=hcg5zi2s3ah9https://www.facebook.com/La-herradura-libros-Bonitos-1594272317523985/

15 El del Uru Libros 1561370351 y en Instagram libroshttps://instagram.com/joseeduardomasullo?igshid=caubnap9ci0p

16 Libros Bonitos 1533169740 https://instagram.com/laherraduralibrosbonitos?igshid=hcg5zi2s3ah9

17 Arte Suave.

18 Plazoleta Uno 1167486658.

19 Aguasfuertes libros 48892537 Celu: 1551012480/ www.aguasfuerteslibros.com

20 Los Muditos Book 1524952635

21 El Emporio

CEL 1559488043

FACEBOOK EL EMPORIO

INSTAGRAM https://instagram.com/elemporio21?igshid=mrqqk4nq1sd8 mbhirigoyen@hotmail.com.ar

22 vibra positivo 1550058168https://instagram.com/vibrapositivo_32libros?igshid=pnpq3h1dznqh El mail: matiasgvarela@gmail.com

23 Gabriel libros 1569014448

24 Libros los amigos

25 La Neurona

26 Betolandia 1562537152

27 El fortín

28 Tomato libros 1155082384

29 Caramelitos 1167954525

30 Mas de 35 años al servicio de la Cultura

31 jamón del medio

32

33 los 7 locos

34 Poroto Colorado

35 mundo alucinante

36 Energía libros 1157588240

37 Libros solo por hoy

1561565834 https://instagram.com/sxhlibros?igshid=38hxh9rvg9ue

38 Arcano

39 Alma de Bohemio

40 Libros libres 1162886605/1161565834

https://instagram.com/mis.libros.libres?igshid=1ohb060jxgmqe

FERIA DEL LIBRO

Las Ferias de Libros de la Ciudad de Buenos Aires son muy concurridas por el público ya que ofrecen la alternativa de poder comprar, vender y canjear “libros y revistas usados” por lo cual se pueden encontrar precios accesibles y de bajo costo. En época escolar hay que aprovechar las ofertas que se aplican para todos los niveles educativos, ya que cuentan con manuales educativos y clásicos de la literatura.

Además, hay ferias que se dedican a la compra, venta y canje de artículos relacionados a la filatería, numismática, objetos de colección, Cassettes, películas, discos y todo material fonográfico y videográfico originales y usados.

La existencia de esta variedad de productos hace que sea muy interesante y entretenido para toda la familia visitar nuestros emplazamientos.

Ubicaciones de las Ferias del Libro en la Ciudad de Buenos Aires

Plazoleta Santa Fe: Av. Santa Fe entre Uriarte y Thames. Lunes a domingo de 10 a 18hrs

Plaza Lavalle: Lavalle y Talcahuano. Lunes a viernes de 10 a 18hrs

Plazoleta Primera Junta: Av. Rivadavia y Del Barco Centenera. Lunes a domingo de 10 a 18hrs

Plaza Houssay: Junín y Paraguay. Lunes a sábado de 10 a 18hrs

Parque Centenario: Pasaje Lillo y Leopoldo Marechal. Lunes a domingo de 10 a 18hrs

Parque Rivadavia: Av Rivadavia y Beauchef. Lunes a domingo de 10 a 18hrs

Rosario y Doblas Domingos de 10 a 19hrs (Objetivos de colección)

Rivadavia 4850 Domingos de 11 a 15hrs (Filatelia y numismática)

Parque Patricios: Av. Caseros y Monteagudo. Lunes a domingo de 10 a 18hrs

Plazoleta Tango: Av. Leandro N. Alem y Juan Domingo Perón. Lunes a sábado de 10 a 18hrs

Plaza Italia

talia fue la primera nación extranjera, aparte de España, que nos dio su nombre para una de nuestras plazas. Otras la siguieron como plaza Británica, plaza Francia, plaza Irlanda, ello como reconocimiento del pueblo argentino a los países europeos que se asociaron a los festejos patrios del Centenario de la Revolución de Mayo. El nombre fue consecuencia de la instalación del monumento a Garibaldi en la hasta entonces plaza de Los Portones. El monumento se inauguró el 19 de junio de 1904.

El lugar de la Plaza Italia fue un sitio abierto al paso público desde muy antiguo. Fue tenida en cuenta al ver la gran afluencia de gente que concurrió a la primera Exposición de la Sociedad Rural Argentina, que se realizó en 1878. Siguió cobrando animación, con la creación del Jardín Zoológico en 1890; el Jardín Botánico en 1892.

Su antiguo nombre se lo darían unos inmensos portones que constituían la entrada al Parque 3 de Febrero, creado en 1875, ellos daban frente a la actual Plaza Italia. En 1917 desaparecieron los «Portones de Palermo».

Leer, leer y aprender

El ser humano percibe su ambiente por visión con fijaciones y sacadas. Al fijar clava los ojos en un punto inmóvil y con sacadas redirige la mirada rápidamente de un punto de fijación a otro. Solamente durante las fijaciones los nervios en la retina transmiten la información que perciben por la luz. Durante una sacada esta transmisión está discontinuada; se cree que eso sirve para no procesar las imágenes nebulosas que se producen por los movimientos rápidos del ojo.

El campo visual es el área donde se ven objetos mientras el ojo está enfocado en un punto. Se lo subdivide en las regiones fóveal (menos de 2 ° de excentricidad) de máxima agudeza visual, parafoveal (2°-5°) de alta agudeza visual y periferal (más de 5 °) de baja agudeza visual, conforme a sus distancias de la fóvea, el centro de máxima agudeza visual. La parte del campo visual por la cual se adquiere información útil durante una fijación se llama perceptal span (inglés «área de percepción »).

Al leer, esta región es asimétrica y depende de la dirección de lectura. En Occidente ”en donde se lee de izquierda a derecha” se extiende desde 3 – 4 letras a la izquierda hasta 14 – 15 letras a la derecha del punto de fijación. Pero de facto sólo en el segmento word identification span (inglés «área de identificación de palabras») que se extiende del centro de la fijación hasta 7 – 8 letras a la derecha se puede identificar palabras.

Links populares para hacer Turismo en Palermo Ciudad de Buenos Aires