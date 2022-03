Este 15 de marzo se festeja el Día Internacional de los Derechos del Consumidor

A lo largo de toda la semana, los consumidores podrán participar en propuestas lúdicas en los puntos informativos que se ubicarán en los accesos a los centros comerciales porteños. La iniciativa se desarrollará de 12 a 15 horas, comenzando el lunes por el shopping Abasto para continuar durante las jornadas sucesivas en el Alto Palermo, Plaza Liniers, Caballito y Devoto los días martes, miércoles, jueves y viernes, respectivamente.

Junto a la presencia en centros comerciales, la campaña también estará presente en las redes para llegar a los vecinos de toda la Ciudad. La acción propone acercarles “tips” sobre sus derechos indispensables para la vida diaria, reforzando el trabajo que Defensa al Consumidor de la Ciudad realiza los 365 días del año. Del 14 al 18 de marzo, las redes de Defensa al Consumidor explicarán paso a paso cómo contratar bienes y servicios de manera segura por la web, cómo prevenir estafas digitales, los recaudos al operar con tarjeta de crédito, cómo ser un consumidor responsable con el ambiente y los plazos para ejercer sus derechos. Se puede acceder a “Entrena tus derechos” en las redes del organismo: Facebook /BAconsumidor y Twitter @BAconsumidor.

Tus derechos

– Compras y contrataciones electrónicas: Este primer capítulo informará sobre cómo comprar on-line de forma segura. Entre otras recomendaciones, se aconseja leer detenidamente las especificaciones del producto, verificar las condiciones de pago, comprar en sitios oficiales que comiencen con https o estén identificados con un candado en la dirección web y revisar las calificaciones del vendedor. También realizar capturas de pantalla de la publicación del producto y del pago realizado y recordar el derecho a cancelar toda compra realizada por internet en un plazo de 10 días.

– Tarjetas de crédito: Fortalecé tu derecho a exigir un resumen claro y preciso en relación a las fechas de cierre, vencimiento, montos y conceptos adeudados. Recordá que para dar de baja una tarjeta solo necesitás informar al banco y exigí la baja aunque tengas una deuda pendiente. No pueden cobrarte seguros o cargos que no estén convenidos en el contrato y, de verificar el cargo de consumos que no hiciste, podés impugnar la liquidación dentro de un plazo de 30 días.

– Rutina para lograr un consumo sostenible: Incorporá nuevos hábitos en tu rutina diaria para disminuir el impacto que genera el consumo en el medio ambiente. Hacé un uso adecuado de la electricidad, adquirí sólo lo que realmente vas a consumir (para generar menos residuos) y desenchufá electrodomésticos o equipos electrónicos mientras no están siendo utilizados.

– Estafas virtuales: Protegé tu información personal y operá de manera segura. No cedas tus datos confidenciales, usá contraseñas que eviten fechas de cumpleaños o información que pueda ser obtenida por la web y tené en cuenta que se crean perfiles falsos para obtener tu información bancaria y así poder realizar estafas y ciberdelitos.

– Consejos para un consumo cuidado: Analizá si serán utilizados todos los productos antes de comprar promociones por cantidad y tené en cuenta la fecha de vencimiento de los productos perecederos. No te guíes sólo por los porcentajes de descuento, revisá las bases y condiciones de las ofertas y/o promociones y realizá el cálculo para conocer el valor final de las ofertas (2×1 = 50% de descuento; 3×2 = 33,33% de descuento; 4×3 = 25% de descuento).

Defensa de la Ciudad incorporó mecanismos que permiten a cualquier consumidor resolver su reclamo de forma 100% online, empezando por la denuncia digital y terminando con las audiencias de conciliación por videollamadas. Además, desde la aplicación BA147 los vecinos pueden solicitar la inspección de comercios que consideren que no cumplen con lo establecido en la ley de Defensa de Lealtad Comercial como por ejemplo la exhibición del precio o el cobro de un precio superior al informado en la góndola.

Los consumidores porteños ya no se resignan ante las injusticias no dejaron de hacer valer sus derechos y presentaron durante 2021 un 11 % más denuncias ante Defensa al Consumidor de la Ciudad. Del total de 23.908 reportes por inspecciones y denuncias, 15.468 requirieron la intervención de una instancia de conciliación para su resolución. Más del 75 % de las denuncias tuvo una resolución favorable, es decir, que la empresa accedió a resolver el motivo de la denuncia.

Links populares para hacer Turismo en Palermo Ciudad de Buenos Aires