GRISELDA

REGRESA CON

«PURA SANGRE.

EL AMOR ES UN MONSTRUO»

Estreno miércoles 6 de septiembre 2023

Funciones: miércoles 20:30 hs.

Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660

Sala Pablo Picasso

Entradas en: https://www.plateanet.com/obra/26794?obra=PURA-SANGRE&paso=inicio

«Habitar la fragilidad es mucho más emancipador que pretenderse empoderado.

Me bajo, dejo la carrera.

Me bajo de este sistema amatorio que no me contempla.

Me declaro un ente salvaje no censado, no catalogado.

No hay deseo sin angustia, sin riesgo. No quiero buscar completarme. Me sobra falta. Me falta de sobra.

¡Estoy viva y amo! El amor no es un puñado de alfalfa.

El amor es un monstruo inevitable, adenalínico, salvaje.

Estoy viva y amo. El amor es un monstruo».

Con «PURA SANGRE, el amor es un monstruo», Griselda Siciliani vuelve al escenario con un espectáculo propio. La actriz, versátil y reconocida, despliega todo su talento en una comedia ácida, que reflexiona sobre el amor atravesado por un sistema de doma que nos reduce y define como seres faltantes. Un sistema que nos somete a una carrera en busca de completarnos.

La dirección de Carlos Casella y Jorgelina Aruzzi arma el juego para que la lucidez de Siciliani nos seduzca, nos haga reír y nos cuestione la manera en que amamos.

Los textos de Aruzzi, las coreografías de Casella, la música de Martín Bosa, la escenografía de Mariana Tirante, el diseño lumínico de Paula Fraga, y el vestuario de Amelia Coral nos sumergen en un mundo delicado y de ensoñación, que hacen del espectáculo una pieza única en su expresión.

El elenco de la obra que llega al Paseo La Plaza el 6 de septiembre está integrado por Griselda Siciliani – Damian Malvacio – Eddy Garcia – Herve Segata – Juan Cruz Martinez – Nicolas Tadioli.

FICHA TÉCNICA:

Una creación de: Jorgelina Aruzzi – Carlos Casella – Griselda Siciliani

Textos: Jorgelina Aruzzi

Dirección: Jorgelina Aruzzi – Carlos Casella

Música original: Martín Bosa – Carlos Casella

Asistencia de dirección: Kevin Litvin

Producción Ejecutiva: Toqui Doumecq

Asesoramiento y amor: Candelaria Audi

Producción: Cooperativa Pura Sangre

Prensa: Agencia Raquel Flotta

Redes sociales: Lucila Sangregorio

Diseño gráfico: Pablo Bordenabe

Fotografía: Santiago Albanell

Escenografía: Mariana Tirantte

Vestuario: Amelia Coral

Iluminación: Paula Fraga

Asistencia de escenografía: Lara Stilstein

Asistencia de iluminación: Francisco Agustín Boglich

Diseño de sonido: Pablo Abal

Instagram: @purasangre.teatro

Una producción original de Carlos y Tomas Rottemberg

Dijo la crítica:

La Nación: «★★★★ Pura sangre, el amor es un monstruo. Griselda Siciliani sabe con quién rodearse y demuestra ser una yegua escénica de pura sangre. Es la magnífica y atrapante intérprete que baila. Es la que canta. Es la se trepa a lo alto del tablado».

Ohlala: «Griselda Siciliani está muy bien en su papel y logra guíar a los espectadores en cada una de las emociones que su personaje tiene que atravesar, así como interactuar con gran naturalidad con el resto del elenco».

Teatros Argentinos: «El trabajo de Griselda Siciliani es fabuloso, no sólo actúa con una naturalidad espectacular, sino que canta a la perfección, y su personaje requiere de una destreza física que resuelve magníficamente, de hecho este es uno de los puntos más atractivos de la obra, la sincronización coreográfica y de desplazamiento en escena».

Ociópatas: «Un producto jugado y atrayente, que es altamente recomendable y disfrutable».