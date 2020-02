Casamientos en el Patio Andaluz del Rosedal de Palermo.

Cinco parejas darán el sí en el Patio Andaluz del Rosedal de Palermo, uno de los 30 lugares emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires para casarse a través del programa BaAmor.

Este 14 de febrero, en el Día de San Valentín, el Patio Andaluz del Rosedal de Palermo recibirá a cinco parejas que darán el sí ante la ley.

El Ministerio de Gobierno porteño a través del Registro Civil y capacidad de las personas organiza casamientos en lugares emblemáticos a través del programa “BAmor”.

Las bodas que se van a realizar este viernes 14 de febrero son y sus historias de amor

– 10:00 hs, Ricardo Clemente Rodríguez Mossini con Gabriela Andreina Saavedra Balza

– 11:00 hs, Camila Fontán con Matías Fernando Díaz

Ambos bailarines profesionales de Tango. Vivían en diferentes barrios de la Ciudad. Camila en Villa Crespo y Matías en Pompeya y se encontraron en el 2009 en una clase de tango que mezclaba la danza con el clown, y fue ahí donde se abrazaron por primera vez en un ejercicio de trabajo y sintieron algo especial. “Con el tiempo descubrimos que íbamos a la misma universidad de arte sin saber. Hoy llevamos mas de 10 años juntos sumando experiencias, proyectos y trabajando como bailarines y organizadores de milongas en la ciudad de Buenos Aires, todas experiencias construidas desde el amor”, contó Camila sobre su historia con Matías.

– 12:00 hs, César Adrián Dure con Denise Yasmin Gianvittono:

Se conocieron desde niños por asistir sus padres a la misma Iglesia, pero empezaron a ser más cercanos y posteriormente mejores amigos a partir de la adolescencia por medio de amigos en común. Es así que se convirtieron en confidentes, y escucharon todas las anécdotas e historias de amor del otro. Después de recibirse de la universidad, César viajo a Nueva Zelanda para vivir allí un tiempo. A la vuelta, la relación fue mutando progresivamente a algo más, casi que sin darse cuenta. Pasó un tiempo hasta que se fueron de sus mentes el miedo y los reparos a perder la amistad, y decidieron dar un paso más para iniciar este camino como novios, y después comprometiéndose cuando Denise aceptó casarse con César en las alturas de un globo aerostático.

– 13:00 hs, Sofía Romero con Guillermo Día

Se conocieron en el 2007 cuando Sofía tenía 14 años y Guillermo 16 en un viaje que realizó el colegio a la provincia de Tucumán y si bien ellos vivían a unas cuadras de distancia antes del viaje el flechazo aún no se había producido -al menos por parte de Sofía. Hoy, ya tienen muchas aventuras compartidas, un hijo de 10 años y 13 años de noviazgo decidieron formalizar la unión legalmente.

– 14:00 hs, Emanuel Santiago Fiore con Bárbara Defoix Navarro

“Con 24 años decidí mudarme a la Argentina para probar suerte en mi carrera como periodista. Yo tenía la doble nacionalidad porque soy hija de madre catalana y padre argentino. Manu había ido toda la vida al mismo colegio que mi prima Sofía pero habían perdido el contacto años atrás. Recién llegada salí a bailar con Sofía a un boliche y él se presentó junto a un amigo en común que tienen con mi prima, Rodrigo. Ahí empezamos a hablar de fútbol y nos gustamos pero no pasó nada. Unas semanas más tarde Rodrigo y Sofía armaron una nueva juntada para que nos volviéramos a ver. Cenamos, salimos a bailar y en plena noche porteña empezamos una conversación que se transformó en toda una vida juntos. Al año empezamos a convivir y poco antes de nuestro quinto aniversario me pidió que me casara con él. Este 14 de febrero, el día que damos el sí quiero, hará seis años de aquel día”, contó Barbara sobre su historia con Emanuel con quien se casará este viernes 14 de febrero.