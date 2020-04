(Buenos Aires, 2 de abril de 2020) El Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizan en forma conjunta la transmisión con acceso libre y gratuito de “Campo Minado”, la obra de teatro escrita y dirigida por Lola Arias, que en 2018 y 2019 tuvo dos temporadas con funciones agotadas en el Teatro San Martín, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Desde las plataformas https://compartir.cultura.gob.ar/ y https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa se podrá ver el jueves 2 de abril a las 20hs, la obra que reúne a veteranos argentinos e ingleses de Malvinas para explorar sus recuerdos y su vida de posguerra e indagar en las marcas que deja la guerra, la relación entre experiencia y ficción y las mil formas de representación de la memoria.

“Junto con el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, queremos invitar este 2 de abril a todos y todas los argentinos a ver la magnífica obra de teatro de Lola Arias, estrenada y producida por la UNSAM. Un alegato antibélico profundo y emotivo interpretado por ex combatientes de uno y otro ejército. Es nuestra forma de homenajear a los ex combatientes, aquellos que dejaron sus vidas en el territorio de las islas, a los que volvieron y no fueron reconocidos en su momento o a los que hoy siguen luchando cada día en defensa de nuestra soberanía. Una defensa que tenemos que hacerla por la paz, desde la paz y en paz. Es una oportunidad para reflexionar sobre la guerra y defender nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas”, señaló el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer.

Por su parte, el ministro de Cultura porteño afirmó que “esta iniciativa es un ejemplo del trabajo conjunto que estamos realizando con Tristán Bauer con el objetivo de que la cultura siga presente y disponible para todos y todas. En este contexto tan particular y difícil que nos toca atravesar, todos tenemos que hacer nuestro aporte, y el rol de la cultura es más importante que nunca porque es un puente que nos acerca, y nos mantiene unidos y activos. Estamos trabajando desde el Ministerio de Cultura de la Nación y del de CABA en forma conjunta para apoyarnos y disponer contenidos culturales de calidad. Este jueves todos van a poder ver Campo Minado, una obra de Lola Arias y protagonizada por ex combatientes argentinos e ingleses, que homenajea a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas. Una obra de gran valor que invita a la reflexión colectiva en un día muy especial. La intención es que todos y todas puedan verla desde las plataformas de ‘Cultura en Casa’ y ‘Compartir Cultura’, gratis y online”.

Al respecto, Jorge Telerman, director del Complejo Teatral de Buenos Aires, destacó: “Desde el Complejo Teatral de Buenos Aires y desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, queremos participar con esta obra de teatro maravillosa, ‘Campo Minado’, de Lola Arias. Ese alegato humanista, contundente y formidable que con tantas funciones en el 2018 y 2019 pudimos presentar en el Teatro San Martín. Miles de mujeres y hombres se emocionaron, y esa emoción por eso que parecía imposible -que tres excombatientes británicos y argentinos juntos elaborasen una obra de arte-, es lo que queremos compartir en momentos como estos, tan particulares, en los que no podemos estar en las salas, porque estamos en casa cuidando la vida”.

Sobre Campo Minado

Campo Minado es un proyecto de la escritora y directora Lola Arias que reúne veteranos argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas para explorar lo que quedó en sus cabezas. En un set de filmación convertido en máquina del tiempo, los que combatieron se transportan al pasado para reconstruir sus recuerdos de la guerra y su vida de posguerra.

Lou Armour fue tapa de todos los diarios cuando los argentinos lo tomaron prisionero el 2 de abril y hoy es profesor de niños con problemas de aprendizaje. Rubén Otero sobrevivió al hundimiento del Buque General Belgrano y ahora tiene una banda de tributo a los Beatles. David Jackson pasó la guerra escuchando y transcribiendo códigos por radio y hoy escucha a otros veteranos en su consultorio de psicólogo. Gabriel Sagastume fue un soldado que nunca quiso disparar y hoy es abogado penalista. Sukrim Rai fue un ghurka que supo usar su cuchillo y actualmente trabaja como guardia de seguridad. Marcelo Vallejo fue apuntador de mortero y ahora es campeón de triatlón.

Lo único que tienen en común todos ellos es que son veteranos. Pero ¿qué es un veterano?, ¿un sobreviviente?, ¿un héroe?, ¿un loco? El proyecto confronta distintas visiones de la guerra, juntando a viejos enemigos para contar una misma historia. Campo Minado indaga las marcas que deja la guerra, la relación entre experiencia y ficción, las mil formas de representación de la memoria.

Jueves 2 de abril – 20hs.