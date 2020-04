Cambalache ¿Qué significa, «herida por un sable sin remache»?

Lo que uno aprende de grande…









Explicación de la metáfora del tango «Cambalache» que dice:«…y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón…»

Exacta, real, demostrable y creíble; parece mentira que jamás lo explicaran los miles de escribas, literatos e intelectualoides que dicen: «Estudiar el tango».

«Sable sin remache» se le llamaba a un gancho donde se colgaba el papel higiénico al lado del inodoro.

La Biblia y el Calefón; se habla de ello y la mayoría no sabe de que se trata: He aquí la historia de la vida cotidiana, que acontecía en la ciudad de Buenos Aires, no se si en otros lugares pasaba o no, y que explica el porque de la aparentemente surrealista asociación de la Biblia junto al calefón que aparece en el tango «Cambalache», cuyas letra y música fueron compuestas por Enrique Santos Discepolo en 1935.-

La historia tiene relación con los servicios higiénicos, baños, la higiene personal y la forma de realizarla; y como no se me escapa que algunos lectores pueden ser muy jóvenes y puedan no haber conocido otro tipo de baños que los que se estila usar en la actualidad al menos en el mundo occidental, voy a recordar primero un par de datos que considero necesario sean tenidos en cuenta.

Hasta finales del XIX se utilizaban bacinillas, también llamadas «tazas de noche», cuyos contenidos eran arrojados por las ventanas al grito de «agua va», y antes aun, letrinas que solían estar en los fondos de las casas.

En Buenos Aires, coexistieron bacinillas y letrinas hasta principios del siglo XX, época en que las familias «acomodadas» comenzaron a instalar baños.-

Luego el uso de baños se generalizo y se empezó a construirlos en todas la viviendas, aun en las mas modestas. El sencillo «mini-ambiente» constaba al menos del retrete y lavabo y si los lujuriosos propietarios de casa gustaban de practicar la costumbre de lavarse todo el cuerpo mas o menos seguido, y si además tenían medios económicos suficientes como para costearse ese capricho, los baños también tenían una ducha.

Claro, si había una ducha era necesario calentar el agua, así al lado de la ducha se instalaba un «Calefón».

Sin embargo, el papel higiénico tardo en obtener su carta de ciudadanía para poder trabajar en limpio en estas sucias tierras y aun cuando apareció era bastante caro y no estaba al alcance de todas las familias, las cuales se veían obligadas a utilizar para esos fines sanitarios el vulgar papel de diario o, en su defecto cualquier otro.

Por supuesto, eran muy estimados los papeles mas sedosos, así que los sufridos usuarios trataban de conseguir en las verdulerías y fruterías los papeles con los que venían envueltas las manzanas y otros productos del campo, algunos de estos soltaban tinta…. je.! je.! je.!……..

Otro muy apreciado era llamado el «papel Biblia», por ser esta especialmente delgado y suave.

Ahora bien, ya por entonces existía la Sociedad Bíblica , una de cuyas misiones parece ser la de difundir la Biblia Protestante , para lo cual regalaba ejemplares del sagrado libro, en la actualidad lo sigue haciendo.

Pues muchos de los habitantes de Buenos Aires deben de haber parecido devotos creyentes, ya que aceptaban de continuo esas «gentilezas», y que siendo mayoría la grey católica, lo mismo pasaban y retiraban la Biblia protestante tantas veces como sabían que la Sociedad las tenia en obsequio en las calles, plazas o en su sede central.

Sin embargo, cuentan los hombres dignos de fe (aunque Ala sabe mas) que quienes obtenían esas Biblias, les perforaban una tapa y las colgaban en un gancho de alambre, (llamado «sable sin remache») al lado del calefón, cerca del retrete, e iban arrancando las suaves hojas para usarlas como papel higiénico.

En este hecho se habría inspirado Enrique Santos Discépolo para decir con elegancia propia de un grande.

El mundo fué y sera una porquería, ya lo sé

En el quinientos seis y en el dos mil también

Que siempre ha habido chorros

Maquiávelos y estafáos

Contentos y amargaos, valores y dublé

Pero que el siglo veinte es un despliegue

De maldá insolente ya no hay quien lo niegue

Vivimos revolcaos en un merengue

Y en el mismo lodo todos manoseaos

Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor

Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador

¡Todo es igual, nada es mejor

Lo mismo un burro que un gran profesor!

No hay aplazaos ni escalafón

Los inmorales nos han igualao

Si uno vive en la impostura

Y otro roba en su ambición

Da lo mismo que sea cura

Colchonero, rey de bastos

Caradura o polizón

¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón!

¡Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón!

Mezclaos con stavisky van don bosco y la mignon

Don chicho y napoleón, carnera y san martín

Igual que en la vidriera irrespetuosa

De los cambalaches se ha mezclao la vida

Y herida por un sable sin remache

Ves llorar la biblia contra un bandoneón

Siglo veinte, cambalache, problemático y febril

El que no llora no mama y el que no afana es un gil

¡Dale nomás, dale que va

Que allá en el horno nos vamo a encontrar!

¡No pienses más, sentate a un lao

Que a nadie importa si naciste honrao!

Es lo mismo el que trabaja

Noche y día como un buey

Que el que vive de los otros

Que el que mata o el que cura

O está fuera de la ley