Buenos Aires International Olive Oil Competition.

Llega la primera edición de Buenos Aires International Olive Oil Competition

Buenos Aires, mayo de 2021.- Del 23 al 27 de noviembre se realizará la primera edición de Buenos Aires International Olive Oil Competition -BAIOOC 2021-. Se trata de un concurso de aceite de oliva virgen extra en el cual participarán productores de todo el mundo. El evento principal convoca a un jurado integrado por expertos internacionales en aceite de oliva virgen extra quienes catarán y puntuarán las muestras enviadas. Los premios que se otorgarán según la calidad sensorial de los aceites de oliva extra virgen serán «BAIOOC Gold», «BAIOOC Silver», «BAIOOC Bronze» y «BAIOOC Best of the Best».

Además, se realizarán eventos secundarios que buscan que BAIOOC se convierta en una celebración del Aceite de Oliva Virgen Extra en la Ciudad de Buenos Aires: El público en general podrá acceder a una cata liderada por sommeliers y especialistas en aceites de oliva virgen extra, charlas con personalidades de la industria olivarera y del círculo gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires que se retransmitirán a través del canal de YouTube oficial de BAIOOC. Finalmente se realizará un acto de conmemoración del Día Mundial del Árbol del Olivo con un hackathon en redes sociales y un homenaje al olivo más famoso de la ciudad de Buenos Aires en la Plaza de Mayo.

Para lo interesados en participar https://baiooc.ar/rules

“El Aceite de Oliva Virgen Extra es sensorialmente complejo y exquisito, considerado un súper alimento por sus propiedades nutritivas que puede utilizarse en miles de recetas y preparaciones. Sin embargo es el aceite vegetal menos consumido en la Argentina. La Ciudad de Buenos Aires es el escenario perfecto para que cientos de personas aprendan a reconocer los flavors de cada aceite y a cocinar con él. En la primera edición del BAIOOC vamos a proponer que el AOVE traspase la barrera de ser un aderezo a ser un ingrediente de calidad en la cocina como así también premiaremos los mejores AOVEs del mundo en un evento único e innovador que queremos hacer crecer año a año”, comentó Juan Soria, organizador principal de BAIOOC.

