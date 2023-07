Barbie en Alto Palermo.

Hasta el 30 de julio el público podrá disfrutar de la experiencia

#BarbiePelícula en Alto Palermo.



De 14:00 a 20:00 todos podrán convertirse en Barbie sacándose una foto en la caja de muñecas tamaño real en Plata Baja del shopping y zambullirse en la pileta de pelotas ubicada en el 2do piso.

¿Querés conocer algunos datos curiosos de la película?

El rodaje de BARBIE comenzó el 21 de marzo de 2022, en los estudios Leavesden de Warner Bros. en Hertfordshire, Inglaterra, casi dos años después de la fecha en que, al comienzo de la pandemia, Greta Gerwig y Noah Baumbach se encerraron en su departamento de Nueva York para elaborar el guión que Gerwig firmaría más tarde para dirigir.

Durante el desarrollo, la directora Greta Gerwig llamó al director Peter Weir para preguntarle por su trabajo en “The Truman Show” en relación con la iluminación y la creación de esa sensación auténticamente artificial que ella quería para Barbie Land.

El público no verá la luz natural del sol hasta que Barbie y Ken lleguen a Los Ángeles. La totalidad de las escenas de Barbie Land se rodaron en los estudios Warner Bros. Studios Leavesden.

La vista exterior de la sala de juntas de Mattel era un panorama escénico. Se pintó a mano y medía más de 76 metros de largo; incluye un guiño a Warner Bros (quienes miren con agudeza descubrirán el logotipo de la compañía) y también está pintada Los Ángeles, un guiño a la Ciudad Esmeralda de “El mago de Oz”.

El horizonte de Los Ángeles que aparece en la película incluye el edificio de General Motors; en la película, Ken conduce un Hummer y el descapotable de Barbie está inspirado en un Chevy clásico.

La casa de la Barbie de Kate McKinnon tiene agujeros ocultos por todo el set diseñados para permitir que McKinnon escondiera una de sus piernas reales durante el rodaje, con una pierna falsa contra la pared para dar la impresión de que está en el splits.

No hay colores sólidos en blanco o negro en ninguno de los diseños de set de Barbie Land.

Mientras el elenco y el equipo rodaban las “soleadas” escenas de playa de Barbie Land en el foro N de los Estudios Warner Bros. Leavesden, una tormenta de nieve hacía pasar mucho frío a todo el mundo en el exterior.

En la secuencia de la fiesta de baile de Barbie, la coreógrafa Jennifer White incluyó deliberadamente elementos de baile específicos de “Gold Diggers”, de Busby Berkeley, una de las películas favoritas de la directora Greta Gerwig.

Se hicieron más de 30 caballitos individuales para los Kens. Todos hechos a mano y el departamento artístico les dio características individuales.

La ambulancia Barbie que rescata a Ken tras su percance surfeando, era una copia a tamaño real de una ambulancia de juguete. Otro esfuerzo en conjunto entre departamentos: la puerta abre directamente a un quirófano, un efecto especial que se realizó por completo en el set.

La conducción del auto de Barbie fue mediante un transmisor teledirigido con un miembro del equipo de efectos especiales sentado en una silla hecha a medida y utilizando tecnología de drones de realidad virtual, que permitió a la Barbie de Margot Robbie “conducir” con las manos libres por el set.

El vehículo de Barbie es eléctrico, al igual que el Hummer de Ken, que fue uno de los primeros Hummer eléctricos en salir de la cadena de producción.

El buzón con forma de flamenco situado en el exterior de la casa de ensueño de Barbie también funciona como estación de carga eléctrica para el coche de Barbie.

Para la llegada de Barbie y Ken a Los Ángeles, la directora Greta Gerwig utilizó la referencia de “Vaquero de medianoche” para ilustrar cómo quería que aparecieran, concretamente la secuencia en la que Jon Voight pasea por Nueva York, claramente desubicado.

Las casas de ensueño de Barbie tenían más de 7 metros de altura. Margot Robbie hizo todas sus acrobacias, incluido saltar desde lo alto de la casa.

El reparto y el equipo de “Barbie” suman 50 nominaciones a los premios de la Academia y un total de ocho Oscar ganados.

El personaje de Will Ferrell se llama simplemente CEO de Mattel, nunca se revela su nombre. Del mismo modo, algunos empleados de Mattel, incluido el personaje de Jamie Demetriou, se llaman ejecutivo de Mattel #1, #2, etc. Irónicamente, sólo el becario de Mattel, interpretado por Connor Swindell, tiene nombre, Aaron Dinkins.

Inspirándose en la película “Mean Girls”, todos los miércoles se animó a la tripulación a llevar algo rosa. Todo el mundo se involucró mucho en la dinámica y se lo tomó en serio.

Cuando Barbie observa una sesión del Tribunal Supremo de Barbie Land, Margot Robbie lleva un traje vintage de Chanel que, anteriormente, había usado la modelo y actriz Claudia Schiffer.

En “Barbie”, la Barbie de Margot Robbie nunca lleva anillos en los dedos, un guiño a la clásica muñeca de juguete, cuyos dedos están unidos y, por tanto, no admiten anillos.

El director de fotografía Rodrigo Prieto acuñó el término TechnoBarbie con Greta Gerwig para describir el estilo de fotografía e iluminación que utilizaron para Barbie Land.

Los Kens pueden tener sus diferencias, sin embargo, comparten una cosa en común aparte de su adoración por las Barbies: la depilación corporal. Como la directora Greta Gerwig les explicó en numerosas ocasiones, los Kens no son mamíferos, son muñecas.

Vivir en la tierra de Barbie es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken.

De la escritora y directora nominada al Oscar Greta Gerwig (“Little Women,” “Lady Bird”) llega »Barbie», protagonizada por los nominados al Oscar Margot Robbie («Bombshell», «I, Tonya») y Ryan Gosling («La La Land ”, “Half Nelson”) como Barbie y Ken, junto a America Ferrera (“End of Watch”, las películas de “Cómo entrenar a tu dragón”), Kate McKinnon (“Bombshell”, “Yesterday”), Issa Rae (“The Photograph”, “Insecure”), Rhea Perlman (“I’ll See You in My Dreams”, “Matilda”) y Will Ferrell (las películas “Anchorman”, “Talladega Nights”). La película también está protagonizada por Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. the World”, “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War”, “65”), Ana Cruz Kayne («Little Women»), Emma Mackey («Emily», «Sex Education»), Hari Nef «Assassination Nation», «Transparent»), Alexandra Shipp (las películas de «X-Men»). , Kingsley Ben-Adir (“Una noche en Miami”, “Peaky Blinders”), Simu Liu (“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”), Ncuti Gatwa (“Sex Education”), Scott Evans (“Grace y Frankie»), Jamie Demetriou («Cruella»), Connor Swindells («Sex Education», «Emma»), Sharon Rooney («Dumbo», «Jerk»), Nicola Coughlan («Bridgerton», «Derry Girls» ), Ritu Arya (“The Umbrella Academy”), la cantante y compositora ganadora del premio Grammy Dua Lipa y la ganadora del Oscar Helen Mirren («La Reina»).

Gerwig dirigió “Barbie” a partir de un guión de Gerwig y el nominado al Oscar Noah Baumbach (“Marriage Story,” “The Squid and the Whale”), basado en Barbie de Mattel. Los productores de la película son el nominado al Oscar David Heyman (“Marriage Story,” “Gravity”), Robbie, Tom Ackerley y Robbie Brenner, con Gerwig, Baumbach, Ynon Kreiz, Richard Dickson, Michael Sharp, Josey McNamara, Courtenay Valenti, Toby Emmerich y Cate Adams como productores ejecutivos.

El equipo creativo de Gerwig detrás de cámara incluye al director de fotografía nominado al Oscar Rodrigo Prieto (“The Irishman,” “Silence,” “Brokeback Mountain”), la diseñadora de producción seis veces nominada al Oscar Sarah Greenwood («La bella y la bestia», » Anna Karenina”), el editor Nick Houy (“Little Women,” “Lady Bird”), la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar Jacqueline Durran (“Little Women,” “Anna Karenina”), el supervisor de efectos visuales Glen Pratt (“Paddington 2”, “La bella y la bestia”), el supervisor musical George Drakoulias (“White Noise,” “Marriage Story”), con música de los ganadores del Oscar Mark Ronson y Andrew Wyatt (“A Star Is Born”).

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Heyday Films, una producción de LuckyChap Entertainment, una producción de NB/GG Pictures, una producción de Mattel, “Barbie”. La película es distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures.