Banco Ciudad anuncia subasta de mercaderías retenidas por la Aduana Argentina

NUEVO REMATE DE ADUANA EN BANCO CIUDAD

SUBASTA ONLINE MULTIRUBRO: TECNOLOGÍA, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y COSTURA

Buenos Aires. El Banco Ciudad anuncia para el 13 de enero una nueva subasta online de mercaderías retenidas y dispuestas a remate por la Aduana Argentina que, en esta ocasión, reúne objetos de varios rubros, como herramientas, máquinas e insumos para costura, relojes y tecnología (cámaras fotográficas, discos rígidos, consolas de juegos y accesorios), entre otros. Se trata de un remate abierto a toda la comunidad, que constituye una interesante oportunidad para la adquisición de mercaderías, tanto por unidad o en lotes por cantidad, con precios de base muy competitivos.

El remate se desarrollará a partir de las 12am a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad en: subastas

Los elementos que componen los 44 lotes se encuentran en el depósito de Aduana Rezagos Ezeiza, en el Aeropuerto de Ezeiza; y quienes quieran verlos en forma presencial deberán escribir a la casilla de correo subastas_ezeiza@afip.gob.ar para solicitar un turno de visita para la exhibición, que se realizará hasta el 10/1.

Todos los objetos que componen la subasta tributan IVA 21% sobre el Precio de Venta.

Las subastas de ADUANA se realizan a lo largo del año en el Banco Ciudad y a través de esta modalidad el Estado monetiza bienes estacionados para redireccionar los recursos hacia diferentes obras y servicios de interés público. Las nuevas subastas online del Banco Ciudad, lanzadas en 2020, ofrecen un mecanismo de venta dinámico, con acceso simple, abierto a toda la ciudadanía, que amplía el alcance de participación a todo el territorio nacional. Los interesados pueden consultar en la plataforma digital ( bancociudad) el calendario de remates, que se presentan por rubros, con la descripción, imágenes y precio base de cada lote.

LINK A LAS SUBASTA :

subasta

LA PARTICIPACIÓN REQUIERE INSCRIPCION PREVIA:

Los interesados en realizar ofertas deberán inscribirse hasta 48hs. hábiles anteriores al inicio del remate. La participación requiere un depósito en garantía cuyo valor se especifica en cada lote que se desea adquirir (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad dentro de los 7 días hábiles posteriores a la subasta).





DESARROLLO DE LA PUJA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SUBASTAS ON LINE:

En la fecha y hora indicadas, se dará inicio a la postulación de ofertas a través del portal ( subastas. ). Las ofertas deben ser formuladas únicamente a través del sitio de subastas.

Cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias hasta tanto resulte adjudicatario o que sea superada, durante el plazo de duración de la subasta pública.

Un mismo oferente podrá realizar más de una oferta para el mismo bien, prevaleciendo siempre la de mayor valor. Todas las ofertas realizadas son irrevocables e irretractables. Las ofertas no se pueden anular y/o cancelar en ningún caso, quedando desestimadas únicamente en el momento de ser superadas por otro oferente. Durante el procedimiento los oferentes podrán observar en tiempo real la evolución de las ofertas efectuadas, en monto y posición.

Cada oferta formulada durante la puja deberá superar la oferta anterior, sea propia o de otro oferente, debiendo ser por un monto no inferior a $1.000.- y máximo de $10.000.-



Prórroga de cierre – La subasta online tiene un horario previsto de cierre.

En el caso de que se haga una oferta dentro de los últimos cinco (5) minutos previos al cierre, el cronómetro adicionará tres (3) minutos más para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Este procedimiento de prórroga de cierre se realizará adicionando tres (3) minutos cada vez que se reciba una nueva oferta, hasta tanto ningún oferente supere a la que resultase de mayor valor.



Adjudicación:

Luego, dentro de las 48hs. hábiles posteriores a la subasta (en forma inmediata a la finalización el ganador recibe un email con la notificación de la adjudicación del lote), se deberá realizar el pago del 20% sobre el precio de venta en concepto de seña y un 10% correspondiente a la comisión más IVA.

Una vez recibida la misma, se procede a la devolución de los fondos caucionados en garantía. La integración total del saldo se realizará en los plazos que lleven los tiempos de escrituración los cuales serán liderados por la Procuración.





PASOS PARA PARTICIPAR

Los interesados deben contar con un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión WIFI. Registro como usuario a través de Autogestión en bancociudad Ingreso a la Subasta de interés en bancociudad Leer Condiciones de Venta. Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar (*). Recepción del email de habilitación. El participante ya puede ofertar.

(*) La participación requiere un depósito en garantía cuyo valor se especifica en cada lote que se desea adquirir (monto que, en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora, será devuelto en su totalidad dentro de los 7 días hábiles posteriores a la subasta).