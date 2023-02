«No encuentro una explicación para este momento», admitió Schwartzman, eliminado del Argentina Open

El tenista argentino Diego Schwartzman, prematuramente eliminado del Argentina Open en octavos de final tras sufrir una derrota dolorosa con el español Bernabé Zapata Miralles, admitió que «no encuentra una explicación» para el momento que atraviesa, con apenas un triunfo en sus últimos 12 partidos.

«No encuentro una explicación para este momento ni para el partido que perdí. Es una pena, por toda la gente que vino y que intentó levantarme de una u otra forma. Tanto acá como en Córdoba, las dos semanas, lo de la gente hacia mí fue espectacular, pero no les devolví nada», expresó el «Peque».

Schwartzman, de 30 años y actualmente en el puesto 32 del ranking mundial de la ATP, cerró la jornada de anoche con una caída en su presentación (fue exceptuado de la ronda inicial y era el cuarto cabeza de serie) ante el español Zapata Miralles (74) por 6-1 y 6-3 luego de una hora y 17 minutos en los que estuvo sin rumbo en la cancha.

El tenista, quien continuará su caída vertiginosa en el ranking, ya que descenderá el lunes próximo hasta el puesto 38 luego de haber sido 16 del mundo hasta agosto de 2022, no acudió a la conferencia de prensa pero sí se detuvo a atender a los medios en la zona mixta para entrevistas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

«La verdad es que hoy mi nivel es muy bajo y no logro ser competitivo, ni con la ayuda de la gente, ni con algún error del rival. Esa es la realidad, me toca perder partidos que quizás antes los ganaba con este score y ahora los pierdo de esta manera. Me está costando encontrarle alguna explicación, de ahí surge también la incertidumbre con la que estoy jugando”, analizó el tenista surgido del Club Náutico Hacoaj.

El próximo torneo del «Peque» debería ser la semana próxima el ATP 500 de Río de Janeiro donde el año pasado llegó a la final, al igual que en el Argentina Open, aunque el mal momento que atraviesa lo llevará a analizar con su entrenador, el extenista Juan Ignacio Chela, los pasos a seguir, si le conviene continuar compitiendo o bien tomarse una semana de descanso.

«Está claro que no lo estoy afrontando de la mejor manera, en algo me estoy equivocando, ojalá pueda encontrar el porqué de esta situación”, respondió finalmente Schwartzman, quien fue número 8 del mundo en 2020, cuando avanzó hasta las semifinales de Roland Garros.

Etcheverry y Norrie vuelven a interrumpir por lluvia su partido en el Argentina Open

El platense Tomás Martín Etcheverry y el británico Cameron Norrie interrumpieron nuevamente por lluvia el partido que animaban por los cuartos de final del Argentina Open, con el marcador favorable al inglés por 5-7, 6-0 y 3-1.

Etcheverry, nacido en La Plata y ubicado en el puesto 82 del ranking mundial de la ATP, perdía con Norrie (12), segundo cabeza de serie, al cabo de dos horas de juego en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, cuando comenzó a llover y el encuentro tuvo que interrumpirse por segunda ocasión.

El argentino, de 23 años, tomó la primera ventaja del partido al quedarse con el primer set alentado por 4.500 espectadores que le daban un gran marco en una jornada con 14 grados de temperatura, es decir condiciones distintas a los 39 grados que hicieron desde el sábado hasta el miércoles último.

El encuentro sufrió una primera interrupción de 40 minutos y cuando se reanudó el británico fue una tromba, se llevó el segundo set por 6-0 y se imponía por 3-1 en el tercero con ventaja para estirar a 4-1, pero se desató la lluvia y los jugadores se dirigieron al vestuario.

El ganador del cruce entre Etcheverry y Norrie jugará este sábado una de las semifinales frente al italiano Lorenzo Musetti (20) o el peruano Juan Pablo Varillas (101), quienes jugaban a continuación.

Los cuartos de final se completarán con dos partidos:

No antes de las 18.30: Carlos Alcaraz (España) vs. Dusan Lajovic (Serbia).

No antes de las 20: Francisco Cerúndolo (Argentina) vs. Bernabé Zapata Miralles (España).