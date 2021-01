Parroquia San Martín de Tours. San Martín de Tours Patrono de la Ciudad de Buenos Aires

Compartí las noticias de Palermo











San Martín de Tours

Parroquia Neo Románica invita a momentos de contemplación. Una capilla enfrente del sanatorio Mater Dei. Sobria parroquia que invita a la oración. Un lugar para rezar y pensar. Especialmente indicada para hacer turismo religioso en el Barrio de Palermo. TIP: Es una de las parroquias con más fieles ricos y familias de clase media alta que tiene la argentina, dado que está ubicada en la zona de Palermo más pudiente del País.

Oración a San Martín de Tours

Bienaventurado San Martín Caballero,

lleno del Espíritu del Señor,

tuviste siempre inagotable caridad con el necesitado.

Tu que lleno de amor y generosidad

cuando viste al mendigo que se congelaba de frío,

sin saber que en verdad era Cristo,

no dudaste en darle la mitad de tu capa,

y no se la diste entera

pues la otra mitad era del ejército Romano;

tú, que no buscabas reconocimientos

sino solo favorecer al prójimo,

encontraste gloria ante el Señor,

y cuando el Salvador se te apareció

vestido con la media capa para agradecer tu gesto

y te dijo «hoy me cubriste con tu manto»,

decidiste no servir más en el ejército

y dedicar tu vida a Dios y a la salvación de almas,

siendo desde entonces propagador de la fe

y santo hombre entregado a quien lo precisara.

Glorioso san Martín

tu que obraste milagros y prodigios

que con alegría, amabilidad y la más exquisita bondad

te ganaste los corazones de todos

y no dejaste de trabajar por su bienestar,

tiéndeme tu mano y ayúdame a salir

de todas las carencias y problemas económicos

que ahora me afligen y causan desasosiego.

Glorioso san Martín, bendito patrón mío,

te pido con gran fe y humildad

me consigas de Dios, la fuente de todas las Misericordias

que mis caminos en esta tierra, mi trabajo y mis empeños

se limpien y abran con claridad.

En el nombre de Dios Todopoderoso,

Señor San Martín de Tours,

aleja todo lo que me perjudica.

Oh santo alivio, préstame tu santo amparo;

ayúdame, te lo ruego en estos malos momentos:

(pedir aquí lo que se necesita)

Tú que tienes, noble san Martín, milagroso poder;

lleva mis súplicas cuanto antes a los Cielos,

pide para mi casa todo lo bueno,

que los agobios, ruinas y pobrezas se vayan

y la buena suerte entre en mi trabajo (o negocio)

y con ella la abundancia y prosperidad, para poder ayudar a todos los necesitados.

San Martín, bendito obispo de Tours,

que tus virtudes y caridad me acompañen siempre,

yo no dejaré de rezar y agradecer al Altísimo

los favores concedidos,

y seré caritativo con todos

mis hermanos y necesitados.

San Martín intercede por mí,

y líbrame y protégeme de todo mal.

Amén.

Rezar el Credo,

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.



Teléfono:

4802-9192

Mail:

p.sanmartindetours@gmail.com

Dirección:

San Martín de Tours 2951

Misa

Lunes a Sábados: 8:30 y 19:30 horas.

Feriados: 19:30 horas.

Domingo: 10:30, 12:00, 18:00, 19:30 y 21:00 horas.

San Martín de Tours Patrono de la Ciudad de Buenos Aires y de la Parroquia

.

Buenos Aires fue fundada el 11 de junio de 1580 por Juan de Garay, y desde su origen, se observa el ideal apostólico y misionero de la ciudad por tradición hispana.

En general, el origen del Patrono de una ciudad se vincula con el santo del día de la fundación de la misma, en el caso del de Buenos Aires no fue así.

Una vez fundada la ciudad, el 20 de octubre de 1580, se reunió el Cabildo para designar al Patrono de Buenos Aires mediante un sorteo, donde salió San Martín de Tours. Como en ese momento las relaciones entre España y Francia no eran buenas, la elección se anuló. Por segunda vez, salió el nombre de San Martín, nuevamente rechazado y finalmente al salir sorteador por tercera vez fue electo Patrono de la Ciudad. De esta manera comenzó la tradición de llevar a cabo las fiestas patronales de la Ciudad.

En el Cabildo se exhibe un escudo de armas pintado al óleo desde el año 1744, conocido como Escudo de Armas de la Ciudad de Buenos Aires. En la parte derecha superior se observa una figura representando a un obispo, el cual se dice que es San Martín de Tours dando la bendición a la ciudad.

Este año, las autoridades de la ciudad junto al Colegio y otras instituciones, han decidido llevar a cabo la reconstrucción histórica de la procesión del San Martín de Tours y de la tradicional fiesta de la Ciudad.

El origen de la parroquia se vincula a la figura de Martín Jacobé, primer Presidente de la Acción Católica Argentina, quién era dueño de varios terrenos en la calle Bulnes, actual San Martín de Tours. Martín Jacobé era muy amigo del padre Serafín Protin, asuncionista; decidió conceder los terrenos y pidió que allí se construyera una parroquia en honor al patrono de la ciudad, San Martín de Tours y que estuviese a cargo de los padres asuncionistas.

En 1930 se fundó la parroquia, cuando el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico bendijo la piedra fundamental del templo dedicado a San Martín de Tours. Actúan como padrinos el Excmo. Sr. Ministro de R.E. y Culto, la señora Inés Anchorena de Acevedo, la señora Mercedes Terrero de Mendón y don Martín Jacobé. El nuevo templo se levantará en la calle Bulnes, entre Castex y Av. Centenario.

El templo se inauguró el 11 de noviembre de 1931 y en representación de la Municipalidad acudió el secretario del Intendente, José Guerrico y asistieron delegados de asociaciones piadosas y de caridad pública junto a representantes del clero . Además, monseñor Devoto bendijo la nueva iglesia de San Martín de Tours, que quedó a cargo de los RR.PP. Asuncionistas. Su primer párroco fue el R.P. Carmelo Pemoulié.

San Martín de Tours Patrono Los arquitectos de la parroquia

Los arquitectos de la parroquia fueron Acevedo, Becú y Moreno; quiénes supieron infundir en sus muros de estilo románico una atmósfera de intimidad. La imagen de San Martín de Tours, de madera policromada, perteneció al oratorio familiar de los Jacobé en la quinta de Santa Cecilia en San Fernando. Los vitrales, en ese momento eran solo tres, fueron donados por la esposa del arquitecto Acevedo y bendecidos el 11 de noviembre de 1933.

En la Revista Eclesiástica de enero de 1932, aparecían los límites de la nueva parroquia, que eran: “Río de la Plata, Pueyrredón, Av. Alvear, Dorrego” .

San Martín de Tours, que se construye en la calle Bulnes 2949

Un año después:

Durante un sencillo acto público, al que asistió una calificada concurrencia, fueron bendecidas ayer, poco antes de mediodía, las obras del frente de la iglesia de San Martín de Tours, que se construye en la calle Bulnes 2949. En esta misma oportunidad fueron bendecidos también 6 artísticos “vitreaux”, de 4 medallones cada uno, en los que se hace la historia del santo a cuya advocación está dedicado el nuevo templo .

A punto de terminarse algunos trabajos en el interior de la iglesia, se inauguró el 11 de noviembre el revoque de las bóvedas, piso y altar y se realizaron cultos especiales. Se celebró un triduo preparatorio para la fiesta de San Martín y la misa con un sermón del R.P. Serafín Protin. Hubo cantos gregorianos cantados por damas de la comunidad .

Las primeras asociaciones de laicos

Las primeras asociaciones de laicos establecidas en la parroquia fueron la Acción Católica de señoras y la de niñas. Con el tiempo se agregó la rama de hombres y jóvenes, la Legión de María, entre otras.

En 1937 fue fundado el primer grupo de scout dirigido por el Padre Tiscornia.

La pastoral parroquial se destacó por su apostolado cultural y social, ejemplo de ello es el Centro Obrero que era un lugar de esparcimiento y de evangelización. A su vez existía la Guardería Infantil de Villa Saldías, el Ropero de los Pobres, El taller de ornamentos litúrgicos, los Equipos de Nazareth, el Teatro de Títeres, la Biblioteca Circulante y la kermesse .

La fundación de la Parroquia San Martín de Tours

A partir de la fundación de la Parroquia San Martín de Tours, la veneración al santo se restableció con gran ímpetu, hecho este bastante relacionado con los sentimientos de entonces de la población porteña y se volvió a celebrar con gran pompa su fiesta. Ejemplo de ello es que en 1935 La Prensa publicó las fiestas celebradas en la misma .

En 1937, fueron realizados cultos especiales en esta parroquia y en la Catedral, al igual que “en otras numerosas iglesias y capillas” .

Además, La Nación comunicaba que se efectuaría una procesión parroquial por las calles principales de Palermo Chico.

En 1941 fue la celebración de la festividad del patrono de la ciudad, San Martín de Tours, el martes próximo se oficiarán los siguientes cultos: […] veneración de la reliquia del santo, y a las 17.30 procesión con la reliquia, que presidirá el obispo de Iborá, monseñor Julián P. Martínez. Terminada la procesión, se dará la bendición eucarística .

Otras descripciones de la ceremonia parroquial fueron halladas en 1943, 1945, 1947 y 1949 .

En 1980, la Parroquia pasó a cargo de la Orden de San Agustín siendo el primer párroco el Padre Remigio Paramio.

San Martín de Tours Fue bautizado en el año 334

San Martín de Tours fue un obispo católico de Tours elevado a santo, patrón de numerosos lugares; con numerosas iglesias y basílicas bajo su advocación, siendo una de las más destacadas la basílica de San Martín de Tours.

Argentina

Patrono de la ciudad de Buenos Aires

Cumpliendo con la antigua tradición de que un cabildo eligiese el patrón de su ciudad, don Juan de Garay y los primeros miembros del cabildo se reunieron el 20 de octubre de 1580, unos meses después de fundada la ciudad, para darle un santo como protector y patrono. La suerte recayó en San Martín. La leyenda cuenta que, tiempo después, fue pasando de boca en boca que los vecinos, al ver el nombre de un “santo francés”, se negaron a que fuera protector de una ciudad de las colonias españolas. Reiteraron la elección y por tres veces salió el mismo nombre, considerando de esa forma que era Dios mismo quien quería ese santo patronazgo.

–

Nació en la actual Szombathely, Hungría, en el seno de una familia de un oficial del ejército romano.

Recibió su educación en Pavía, e ingresó con 15 años en la guardia imperial romana.

Fue bautizado en el 334.

La leyenda más famosa en torno a su vida sucedería hacia el año 337, cuando estando Martín en Amiens encontró cerca de la puerta de la ciudad a un mendigo tiritando de frío, a quien dio la mitad de su capa, pues la otra mitad pertenecía al ejército romano en que servía. Cuando estaba soñando, Jesús apareció vestido con la media capa y dijo a una multitud de ángeles que le rodeaba «Martín, siendo todavía catecúmeno, me ha cubierto con este vestido». Esta es la escena que iconográficamente se ha preferido para su representación.

Martín dejó el ejército romano en el año 356,

encontrándose en Worms, Alemania.

Martín se unió a los discípulos de Hilario de Poitiers,

en la ciudad de Poitiers, en la provincia de la Galia (la actual Francia). Poco después, Hilario tuvo que exiliarse. Tras la partida de Hilario, emprendió un viaje que le llevó a su pueblo natal, donde pudo convertir al cristianismo a su madre, pero no a su padre.

Icono ortodoxo de San Martín de Tours.

Desde allí partió a Milán, donde entró en contacto con un grupo de hombres que llevaban una vida de retiro, oración y ascetismo. Al poco tiempo fue expulsado por el obispo Auxencio, seguidor de las doctrinas de Arrio. Entonces se trasladó a la isla de Gallinaria, frente a la costa de Génova, donde llevó una vida ascética con un compañero.

Hacia el 361 se enteró del regreso de Hilario y se trasladó de nuevo a Poitiers a su encuentro. El obispo Hilario le nombró diácono y presbítero. Decidido a llevar una vida religiosa, se instaló en el cercano lugar de Ligugé, donde levantó el primer monasterio conocido de Europa.6 Permaneció en este monasterio durante diez años.

FIESTA EN PLAZA DE MAYO El tradicional paseo del Estandarte Real

Todos los 11 de noviembre es la Fiesta de San Martín de Tours, tal como se celebraba en la época de la Colonia para honrar al Patrono y Protector de la Ciudad de Buenos Aires, un espectáculo para vecinos y turistas en la Plaza de Mayo.

La actividad generalmente es organizada por la Dirección General de Cultos para celebrar la fecha en que los cabildantes de la Vieja Aldea eligieron a San Martín de Tours como Santo Patrono de Buenos Aires.

Quienes concurran pueden participar de juegos y bailes de época, interactuar y ver en escena de distintos grupos de recreación histórica, acompañados por un guión sobre los distintos momentos de la vida de San Martín y su significado histórico, cultural y religioso.

La recreación cuenta generalmente con la participación de autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Regimiento I de Infantería de Patricios. El espectaculo es muy emotivo y muy lindo.

Colaborarán generalmente con la organización la Catedral Primada de Buenos Aires, el Museo Histórico del Cabildo y la Revolución de Mayo, la Parroquia San Martín de Tours, la Parroquia Ortodoxa San Martín de Tours, el Museo Nacional de la Historia del Traje, el Teatro Colón, la Sección Histórica de Infantería de Marina, el Real Cuerpo de Marinos, los Blandengues de Ensenada, el Tercio de Voluntarios de Cantabros Montañeses, el Escuadrón de Caballería Histórica, los Granaderos de Fernando VII, la Sociedad Victoriana Augusta, Scouts de Argentina y el Grupo Scout San Martín de Tours, entre otros.

El tradicional paseo del Estandarte Real por las inmediaciones de la Plaza de Mayo (en aquel entonces, Plaza de la Victoria) es un gran momento.

La Catedral Primada de Buenos Aires en honor al Santo Patrono da a las 16 una misa oficiada por el Vicario General de la Arquidiócesis de Buenos Aires, con la participación de la Parroquia Ortodoxa de San Martín de Tours y la Parroquia San Martín de Tours.

Juegos de época como “la taba”, “el sapo” y “la herradura”, bailes típicos, espectáculos artísticos y un gran desfile de los grupos de recreación histórica y los centros tradicionalistas, que dan broche de oro a la conmemoración.

Sobre San Martín de Tours

San Martín, obispo de Tours, fue un pastor, monje y apóstol de las Galias (actual Francia) que nació en 316 en Pannonia, un territorio que era parte del Imperio Romano y que hoy pertenece a Hungría.

Hijo de un oficial del Ejército se enroló de joven en la caballería imperial y ya como soldado comenzó su catecumenado para bautizarse cristiano. Es de esa época el famoso episodio de Martín yendo a caballo que, con su espada, cortó su capa militar para abrigar a un pobre.

Luego de su bautismo abandonó el ejército en 356 para dirigirse a Poitiers donde San Hilario lo ordenó sacerdote. En 361 fundó en Ligugé una comunidad monástica y diez años después fue electo obispo de Tours, por lo que residió en el monasterio de Marmoutier.

Durante su episcopado en las Gálias se dedicó especialmente a la cristianización de la campaña hasta su muerte acaecida en Candes en 397.

Su nombramiento como Patrono de Buenos Aires se debió a un sorteo realizado el 20 de octubre de 1580, pocos meses después de la Fundación de la Ciudad y de acuerdo con los cánones de la época en que se nombraba a un santo para proteger el nuevo asentamiento.

