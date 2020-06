Sabores inclusivos: Que no falte la fruta y la verdura.

Spread the love











Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Que no falte la fruta y la verdura. Que la riqueza de la mesa no se recienta y que el comercio de al lado de casa, que siempre te proveyó de lo necesario, te tenga de aliado. Hoy te cuento mi experiencia con Frutes para todes.

Más allá de los sucesos concretos de hoy, los emprendedores pequeños son los que más dificultades han tenido para salir adelante en estos tiempos de cuarentenas, pandemia, encierros y limitaciones. Cuando se comparte se multiplica. Esa es una de las leyes antimatemáticas que la realidad de hoy nos enseña. En términos personales y de negocios. Encontrar el modo de apoyar a los comercios pequeños y cercanos, a aquellos que siempre hacen las cosas bien y que se esfuerzan por llevar a sus clientes calidad aporta es un combo excelente que nos va a quedar de costumbre luego de la cuarentena.

Así es como, ahí cerquita, tu negocios de barrio, cuidados, preocupados por su clientela, sabedores de darte lo mejor y protectores de la calidad de lo que te oferta, están listos para llenar tu despensa haciendo los esfuerzos de estos tiempos que todo lo han hecho más difícil.

En Frutes para Todes ponemos el emblema de los muchos que están al alcance de tu mano, al ladito de tu casa, haciendo la vida más sencilla a los consumidores, mientras ellos se reinventan

Que alguien te cuide

Pasados de preocupaciones, suponemos que la comida rápida es calórica. Con el proveedor adecuado de productos sencillos, aquellos con los que las abuelas llenaban sus cocinas, organizar tu heladera no es complicado. En Frutes para todes le ponen energía a encontrar los mejores proveedores: banana premium de Ecuador, manzana red elegida de Río Negro, mandarina Okitsu, pera Williams del Alto Valle, limón tucumano, kiwi nacional…

Para que tus comidas sean más sanas le tenés que poner actitud y organización, pero también tenés que tener un socio cercano. Un socio que te acerque el pedido perfecto, esta gente que le pone amor a lo que hace, de esas que entienden que las cosas no salen bien de casualidad. Esos partners que entienden de su trabajo y disfrutan viéndote feliz con lo que te llevaste y sin dudas de volver. Que las frutas no llegan golpeadas, que el pedido llegue ordenado, que la mercadería sea de calidad, que tengan en cuenta que está bien que una parte llegue madura y otra no tanto si encargás mucho, que quien te lo acerque porte sonrisa además de paquete… y si a todo esto le sumás que son justos con el precio, la alianza está cerrada.

Date la oportunidad de encontrar tu socio cercano. Ese que sabe de lo que hace, que lo eligió para sobrevivir, pero también para sentirse satisfecho con su labor al final de cada día. Recordá: juntos siempre es más que solos.