Redes sociales: ¿amigas o enemigas de la pareja?

Match.com realizó una encuesta entre sus usuarios de América Latina sobre redes sociales, la presentación de la pareja y la imagen de los vínculos surgidos en la red.

Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram… cada vez son más las aplicaciones que conviven con nosotros diariamente. El mundo online se integra cada vez más al universo social y, la búsqueda de parejas no deja de ser la excepción, aplicando nuevas reglas de juego al momento de conquistar y de entablar relaciones.

Las parejas hoy enfrentan nuevas problemáticas y ventajas que no existían hace 10 años. Para profundizar en el acercamiento que sus usuarios hacen de las nuevas tecnologías y cómo son percibidas en el plano amoroso, Match.com, el portal líder de citas online, llevó a cabo una encuesta en la que participaron más de 600 usuarios de Latinoamérica.

Uno de los resultados más impactantes fue cómo el 48% de las personas creen que las redes sociales pueden arruinar una pareja, siendo mayor la proporción de hombres (65%) que de mujeres (35%) que piensan así. Ya sea por el gran espectro que abre a las relaciones, la posibilidad de chatear por fuera del teléfono, constituyendo un foco para los celos y los engaños; es curiosamente alto el porcentaje de personas que creen en el impacto negativo de esta forma de comunicación, dado que está ya instaurada en nuestra vida cotidiana.

Valeria Schapira, experta en vínculos de Match.com para América Latina cree que el problema se suscita cuando «las personas hacen un uso irresponsable de la tecnología. No se trata de demonizar a la misma sino de ponerla a nuestro servicio, haciendo buen uso de ella. Hoy día, las redes sociales, aplicaciones, sistemas de mensajería, etc. son parte de la vida cotidiana y es imprescindible que las personas las utilicen de manera criteriosa para construir en lugar de destruir sus vínculos de pareja, familiares y laborales». En lo que a la infidelidad respecta, la especialista asegura que “siempre ha existido; aunque la tentación hoy, en la era digital, está más al alcance de la mano. Cuando hay una buena construcción vincular de base, no hay Facebook que sea capaz de deshacer lo que el buen amor ha unido” – remata.

No obstante, en contraste, el 72% de los hombres y el 75% de las mujeres encuestadas admitieron que, además de utilizar los servicios de Match.com, se sirven de otras redes sociales para encontrar pareja; siendo las más populares: Facebook (52%), Tinder (8%), Twitter (3%), Instagram (2%), entre otros (35%).

En el mismo estudio, también se hicieron otras dos preguntas a los usuarios, relativas a cuánto tiempo esperan para presentar a su pareja a familiares y amigos y si revelarían que el contacto fue realizado en línea.

En cuanto a la primera, la mayoría de los hombres respondieron que esperarían entre 1 (35,8%) y 3 meses (26%); en contra parte, el público femenino aseguró que aguardaría entre 3 (31,8%) y 6 meses (39,7%).

Por otra parte, todavía se encuentra un cierto tabú o desmerecimiento en el hecho de que las parejas utilicen las redes sociales o un portal de citas online para conocer a su media naranja, ya que el 26,6% comentó que no le contaría a otras personas cómo se propició el encuentro.

El grupo etario que más rechazo tuvo al admitirlo fueron las personas de entre 66 y 75 años de edad (el 84% dijo que no lo reconocería). Seguido del grupo de 56 a 65 (69%), 46 a 55 (54%) y, curiosamente, el sector más joven de entre 18 y 25 (53,7%).

No obstante, cada vez hay una mayor aceptación de las plataformas tecnológicas como un espacio válido para encontrar pareja. Los grupos con mejor aceptación fueron de entre 26 y 35 y de 36 y 45.

El 76,1% del total de los encuestados afirmó que no tendría inconveniente en comentar cómo conoció a su pareja. Y esta es una tendencia a nivel mundial. Lo cierto es que, de acuerdo a una reciente encuesta realizada en Estados Unidos, 1 de cada 5 norteamericanos que está casado o en una relación comprometida, conoció a su compañero online.

“Conocer a alguien en Internet es hoy tan común como antes eran las presentaciones entre amigos. Una de cada diez personas en Estados Unidos dice haber utilizado sitios de citas para buscar pareja y esta tendencia se reproduce de manera más lenta pero no por ello menos sistemática en América Latina”, asegura Schapira. “Quizás haya más pudor en los países de nuestra región en contar que se busca una pareja online, pero todos tenemos un amigo, un familiar o un compañero de trabajo que ha conocido a su compañero de vida en la Web”.

Andrea Iorio, VP de negocios de Latinoamérica, explica: “El objetivo de estos estudios es poder conocer lo que piensan nuestros usuarios. Por eso desde Match.com buscamos mejorar la experiencia de nuestros usuarios para sembrar su camino hasta encontrar su media naranja”.

La encuesta se llevó a cabo durante diciembre de 2014 a los usuarios registrados en Match.com en América Latina, de los cuales el 61% son hombres y el 39% mujeres.